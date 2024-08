Cuatro entrevistas para olvidar

De las múltiples entrevistas que a lo largo de los años hice para la radio, prensa y televisión, varias son olvidables o estrambóticas. De vez en cuando acuden a mi memoria y casi me sonrojo al recordarlas por las circunstancias que rodearon a cada una de ellas.

La primera, en el orden en que sucedieron, fue la que un día (ya se había producido la transición política en España) me encargó el director de Radio Nacional de España en Málaga.

Su compañero de Radio Cuatro (ahora Quatre) le pidió que un redactor de la emisora de Málaga entrevistara al presidente (ahora president) de la Generalidad (ahora Generalitat) de Cataluña (ahora Catalunya) el honorable Jorge Pujol (ahora Jordi apeado de la distinción), que se había desplazado a Benalmádena invitado a una celebración por el colectivo de fotógrafos de prensa.

A mi director le extrañó el encargo: ¿Por qué no lo entrevistáis ahí en Barcelona, que lo tenéis a mano?, le preguntó. La respuesta fue más o menos: «Es que aquí siempre está liado y no hay manera de entrevistarlo».

Así que cogí el magnetofón (ahora grabadora) y me planté en el Hotel Alay, lugar donde se desarrollaban los actos programados por los colegas de la Prensa. Me hizo una extraña recomendación: que le preguntara, como es natural, en español, y que el honorable me respondiera en catalán, porque la entrevista era para Radio Quatre, o sea, de programación en catalán.

El señor Pujol me atendió con sumo gusto y le pedí que me respondiera en catalán, un contrasentido porque yo no me iba a enterar de nada de lo que dijera porque no hablaba catalán, ni lo hablo, y a mi edad no voy a aprender ni el catalán, ni el chino, ni el japonés.

Corrí el riesgo de que a una de las preguntas del cuestionario que había preparado (diez o doce) me respondiera algo que ya hubiera respondido en una pregunta anterior (en catalán). Afortunadamente no sucedió lo que yo temía que pudiera ocurrir, y no hice el ridículo ante un político de la talla (no física) del aquel momento.

Le di las gracias, volví a la emisora, se envió la grabación a Radio Quatre… y se radió. Al parecer, ni mi voz ni mi nombre aparecieron en ningún momento, porque mis preguntas fueron traducidas al catalán y fueron hechas por otra persona en el idioma que respondía el señor Pujol.

La segunda

La segunda entrevista que quiero olvidar es la que concerté con el programa matinal de Radio Nacional de España emitido desde Madrid.

Se estaba celebrando en Benalmádena la Semana de Cine de Autor, un certamen de proyección internacional porque concurrían películas de todos los países, con el marchamo de ‘Cine de autor’, calificativo reservado a obras en las que el director plasma su visión particular al margen de las ideas del productor; o sea, una película en la que el director hace y deshace a su gusto e impone sus ideas.

Como el programa se emitía de 8 a 9 de la mañana, el protagonista, el alcalde de Benalmádena don Enrique Bolín, era el primer interesado en que se informara a nivel nacional del certamen, por lo que se prestó a estar a las 8 de la mañana en los estudios de Málaga.

Tenía que madrugar, desplazarse desde Benalmádena a Málaga con tiempo suficiente (la carretera no era precisamente una autovía)… y un cuarto de hora antes de la hora prevista para la emisión -a las 7.45- estábamos frente a frente en espera de ser él entrevistado por el director del programa desde Madrid. Yo era un convidado de piedra: había ofrecido la noticia, había convencido al protagonista pese a la intempestiva hora de la cita y lo acompañaba como era de rigor. El técnico de control me avisó que el técnico de la emisora central le había informado que la conexión estaba a punto, se hizo la comprobación, volumen… y a la hora prevista se inició el programa con la educada costumbre de «buenos días».

Se fueron sucediendo las noticias, los comentarios, algunas pequeñas entrevistas, ráfagas de sucesos… y dieron las 9 de la mañana, con despedida del director de programa hasta el día siguiente.

La entrevista concertada, por razones que ni siquiera explicaron los responsables del programa, no se llevó a cabo. Tuve que pedir perdón una y mil veces a Enrique Bolín por lo sucedido, él le quitó importancia al caso y hasta me consoló por mi disgusto.

En el mundillo de la radio, en el que me he desenvuelto más de 40 años, estas cosas -dejar plantado a un invitado- se justifican con dos palabras: «Problemas técnicos». Es una mentira -no piadosa- que se repite con frecuencia cuando el programa o espacio se compromete con más conexiones que el tiempo disponible; y la hora final del espacio llega inexorablemente… y a otra cosa, mariposa.

Como el caso que acabo de mencionar no fue el único en el que me vi envuelto, en aquella ocasión le dije al director que no ofrecería a los programas nacionales noticias con el protagonista en directo. El director me dijo que yo tendría que hacer lo que él decidiera.

Después de esta lamentable experiencia y el mandato del director, que respeté porque el que manda, manda, nunca más llevé a la emisora a una persona para intervenir en directo en un programa nacional; grabaciones, sí; en persona, no. A mí, eso «de problemas técnicos», no me va.

A un compañero de Málaga le sucedió lo mismo con el abogado que atendió a Frank Sinatra en el escándalo que tuvo como escenario el Hotel Pez Espada de Torremolinos.

Lo llevó a los estudios una noche para participar en el espacio dedicado al escándalo. Y no le dieron paso. Lo dejaron plantado. José Sánchez Guerrero fue la víctima de los «problemas técnicos».

La tercera

Manuel Cantarero del Castillo, fundador en 1976 del Partido Reforma Social Española, acudió una tarde a Radio Nacional para ser entrevistado.

El nuevo partido estaba en alza, muchos malagueños se afiliaron, porque Cantarero era malagueño, estudió Derecho y Periodismo, e hizo también la carrera de Marino Mercante obteniendo el título de Oficial de Máquinas.

Lo conocí cuando estudiaba la carrera de Marino Mercante, porque uno de mis hermanos fue compañero de estudios. Cantarero la terminó y mi hermano no. Lo que no sé es si llegó a embarcarse y ejercer una de las varias carreras cursadas.

El director de la emisora me pidió que hiciera una presentación con detalles de su vida y las preguntas de rigor sobre el nuevo partido político. Su historial no me costó trabajo resumirlo y las preguntas tampoco.

A la hora de pasar al estudio de grabaciones me llevé la sorpresa de que otro compañero de radio -locutor- sería el entrevistador y no yo que la había preparado. Gajes del oficio.

Cenador de glicinias, en el jardín botánico de La Concepción / L .O.

La cuarta

La cuarta entrevista olvidable no llegó a buen fin porque el director de la película ‘Tabú’ declinó, de no muy buenas maneras, mi pretensión de entrevistarle.

Fue en 1963 o 1964 cuando tuve conocimiento de que una vez más los Jardines de la Concepción habían sido elegidos para el rodaje de exteriores de una película, titulada ‘Tabú’, que después se proyectó en algunos lugares con el título ‘Fugitivos de las islas del Sur’. La Concepción, por su variada y rica flora, es un lugar muy buscado por los productores españoles y extranjeros para películas ambientadas en países de América del Sur, islas del Caribe, países de Oriente y sobre todo de las islas del Pacífico. La lista de películas rodadas en La Concepción daría lugar para un libro. Pero, vamos a la no entrevista que no realicé.

Me acerqué a La Concepción a primera hora de la tarde. Llegué al escenario, descubrí la presencia del pequeño grupo de rodaje (otras veces en los rodajes se concentran centenares de técnicos, artistas, figurantes…) y me fui directamente hacia al director, que estaba dando instrucciones a los tres o cuatro miembros del equipo que estaban junto a la cámara fija instalada para empezar a filmar.

Por supuesto, no le interrumpí en su tarea, y cuando le vi libre, me acerqué, me presenté y el motivo de la visita. Un tanto despectivamente me dijo que no y se fue a su tarea.

El director era Xavier Setó. Catalán, treintañero, con pocas películas en su haber… y murió joven según supe años después.

Como en un lugar cercano al equipo de rodaje descubrí la presencia de un actor que me era familiar porque lo había visto en varias películas en papeles importantes, me acerqué y lo entrevisté, eludiendo lo sucedido con el director.

Fue una entrevista normal y no oculté que estaba rodando una película en la Concepción.

Indagando supe que parte de las escenas rodadas días anteriores, por razones que desconozco, no tenían la calidad deseada, vanos, que había que rodarlas de nuevo porque el material estaba en mal estado o por otras circunstancias que no me aclararon. Dos o tres días perdidos, con lo que supone de gastos imprevistos.

No me extrañó que el señor Setó, que estaría preocupado o cabreado por la situación planteada por la pérdida del material, repetición de las escenas o planos filmados, los gastos imprevistos… no tuviera ánimo de hablar con un periodista. Quizá pensó que yo iba a entrevistarle por lo sucedido.

Resumiendo: fue la primera y única vez en mi vida profesional que la persona a la que iba a entrevistar se negara a ser entrevistada.