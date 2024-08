Niegan la apertura a la caseta de UGT en la Feria de Málaga por unas obras en su interior

El sindicato UGT de Málaga ha anunciado este martes que no podrá abrir este año su tradicional caseta en el Real de Cortijo de Torres, al no haber recibido el preceptivo permiso del Ayuntamiento de Málaga. Según ha explicado a este periódico la secretaria de UGT en Málaga, Soledad Ruiz, el motivo de no haber recibido el visto bueno municipal para la apertura reside en unas obras que el sindicato ha realizado durante las semanas previas a la Feria dentro de la misma. Estos trabajos han incluido, entre otros elementos, una superficie en rampa de subida que permitía establecer un segundo nivel dentro de la caseta.

Fuentes municipales, por su parte, han comentado a este periódico que la caseta asignada a la UGT "no puede abrir sus puertas porque se ha hecho en la misma una obra no autorizada, sin licencia alguna, que no se puede legalizar".

El sindicato ha avisado públicamente del cierre de su caseta. "Por motivos ajenos a la organización no hemos obtenido la autorización de apertura de la Caseta de Feria de UGT de este año por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. Es por lo que suspendemos todos los actos programados. Lamentamos las molestias ocasionadas", ha sido el comunicado emitido por UGT, firmado por Soledad Ruiz.

La secretaria de esta central sindical, en conversación con este periódico, afirma que para acometer que este proyecto se presentó en su momento (mes de junio) una solicitud de declaración responsable a Urbanismo y que recibieron distintas notificaciones para que se acometieran algunos cambios en las actuaciones a realizar (la altura de algunos elementos, por ejemplo). Ruiz dice que esas modificaciones se realizaron y que las obras se han hecho en agosto pero, sin embargo, la caseta fue precintada este pasado día 14 a causa de las obras, lo que ha impedido abrir la misma desde que empezó la Feria.

La responsable de UGT dice que, al parecer, los técnicos consideran las obras realizadas son de carácter en la permanente, aunque ella alega que, si ese es el problema, el sindicato estaba dispuesto a que fueran provisionales, deshaciendo la obra en cuanto acabara la Feria. Ruiz lamenta lo que considera un problema de falta de comunicación y "errores" en las notificaciones por parte del Ayuntamiento, ya que afirma que el sindicato no ha recibido el último aviso municipal de estos defectos, algo que tampoco les ha permitido hacer antes alegaciones ni cambios de última.

"Si nos dicen el 8 de agosto que esto no lo iban a legalizar, lo hubiéramos parado todo. Ha sido un defecto de forma en la notificación. Nos sentimos indefensos porque no hemos tenido tiempo para alegar", asegura.

Caseta tradicional en el Real

La caseta de UGT, que consta de dos módulos, está situada en la calle Peñista Rafael Fuentes 111-112. Con este cierre, es la primera vez que la central sindical faltará a su cita con el Cortijo de Torres desde que este recinto alberga la Feria de Agosto.

"Nunca habíamos tenido problemas con la caseta. Es una pena por la inversión realizada, los contratos firmados, los proveedores y todas las citas y convocatorias que teníamos preparadas para estos días. Venían invitados y personas del sindicato a nivel provincial, regional y nacional, además de todo el tránsito de personas que todos los años pasan por nuestra caseta. Es un quebranto económico y reputacional", apunta apesadumbrada