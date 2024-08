¿Qué pasa con el futuro mercado de Teatinos?

El futuro mercado de abastos que el Ayuntamiento de Málaga tiene prometido a los vecinos de Teatinos será finalmente de gestión municipal y no privada como pretendía el Área de Comercio, que llegó a lanzar al mercado su propuesta para concesionar el espacio durante 40 años.

Según el proyecto que planteaba el consistorio, un inversor privado se encargaría de la gestión del mercado durante esas cuatro décadas aunque, a cambio, debería asumir el coste de la construcción, cifrada en 5,6 millones según el anteproyecto municipal, además del pago de un canon de 48.235 euros de base, una cifra que Comercio esperaba ver incrementada cuando las empresas aspirantes presenten sus ofertas, como en una suerte de puja.

Para convencer a los inversores, el ayuntamiento argumentaba la robustez de la iniciativa con un impacto económico estimado de 490 millones de euros, así como las "garantías" que, según la concejala responsable Elisa Pérez de Siles, ofrecían los pliegos del contrato, en el que ya explicó que su equipo había estado trabajando durante dos años.

No obstante, no ha sido suficiente para atraer a ningún interesado, por lo que la licitación que se lanzó en abril ha quedado desierta al no recibir ni una sola oferta.

Pérez de Siles señala a este periódico que el objetivo del ayuntamiento es seguir impulsando el proyecto por lo que el ente municipal asumirá la gestión, como ocurre con toda la red de mercados de Málaga. De hecho, esta fórmula de explotación que se planteaba para el mercado de Teatinos iba a ser novedosa en la capital.

Una veintena de puestos

Según el anteproyecto del mercado, el espacio contará con un mínimo de 20 puestos tradicionales de mercado –alimentación perecedera y seca– y un máximo de 68 y espacios complementarios al uso principal.

El espacio contará con 85 plazas de aparcamiento para clientes y 14 plazas de carga y descarga de mercancías. La zona destinada a aparcamiento para clientes será objeto de explotación por el concesionario mediante la modalidad de rotación, pudiendo estar abierto 24 horas/día durante los 365 días del año.

Este equipamiento, para el que aún no hay fecha de apertura ni de inicio de las obras, se ubicará en un solar de 8.200 metros cuadrados en la calle Maestro Jiménez. Además de lospuestos de abasto, se contempla una zona comercial con un supermercado así como un aparcamiento en rotación