El Hospital Clínico aumenta el número de vigilantes durante la Feria de Málaga

Como ocurre todos los años, durante la Feria de Málaga aumenta el volumen de demanda asistencial, sobre todo, en las urgencias de los hospitales donde atienden todos los accidentes que se producen durante estos días de fiestas.

Por ese motivo, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha decidido reforzar durante esta semana de Feria 2024 el número de efectivos de vigilantes de seguridad que se encargan de controlar el acceso y tránsito, especialmente en el servicio de Urgencias.

Se trata de una medida de prevención, ya que el Hospital Clínico es el centro de referencia al Cortijo de Torres, recinto donde se encuentra ubicado el real de la Feria de Málaga, y, por lo tanto, suele asumir gran parte de las urgencias sanitarias que se producen en este evento multitudinario.

No es la primera vez que el centro opta por esta medida. El año pasado el Hospital Clínico ya decidió reforzar sus dispositivos de seguridad, con especial incidencia en el servicio de Urgencias.

Evitar situaciones conflictivas

El objetivo de esta actuación (adoptada por parte de la dirección gerencia, en coordinación con la dirección económica de gestión y de la empresa de seguridad EULEN), es la de aumentar la presencia de los profesionales vigilantes en esta área tan transitada para “evitar situaciones conflictivas”, ya que durante estos días aumentan las atenciones por intoxicaciones etílicas, traumatismos, y eventos relacionados con la semana festiva.

En este sentido, desde la dirección del hospital, insisten en su “absoluto rechazo” ante cualquier agresión verbal o física contra los profesionales en cualquier época del año. “Lamentablemente, se producen situaciones de esta índole contra profesionales mientras atienden a pacientes en Urgencias, en las que interviene el servicio de seguridad para evitar daños causados por estos comportamientos violentos”, indican desde el hospital en un comunicado.

Aumentan las agresiones a médicos

Esta medida se plantea como necesaria, teniendo en cuenta el volumen de agresiones a profesionales sanitarios que se ha registrado en la provincia en los últimos años.

Según el último ‘Estudio anual de CCOO sobre agresiones al personal del Servicio Andaluz de Salud’, publicado a principios de junio, los ataques a los profesionales sociosanitarios aumentaron un 3,7% en la provincia de Málaga en 2023.

En total, en el año 2023 se registraron 278 agresiones (61 físicas y 217 verbales), lo que significa que prácticamente cada día un personal del SAS fue agredido. No obstante, en el propio informe advierten que no todos los profesionales denuncian las agresiones y que, por lo tanto, la cifra real es mayor. Se estima que cerca de un 20% de las agresiones no trascienden y, en consecuencia, no se registran.

Los datos recabados por Comisiones Obreras (CCOO) demuestran que existe una tendencia creciente desde el año de la pandemia, que fue cuando se registró la menor cifra en la última década (186 agresiones en 2020). A partir de ahí, los ataques han ido creciendo progresivamente, amenazando con volver a alcanzar el pico de 323 agresiones que hubo en 2019