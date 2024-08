Sector de viviendas turísticas rechaza tasa por pernoctación: "Nos vuelven a poner en la diana"

El vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), Juan Cubo, ha rechazado la tasa por pernoctación en viviendas turísticas que ha propuesto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al Ejecutivo central. "Nos vuelven a poner en la diana de una manera totalmente injusta, responsabilizándonos de lo que es una falta de planificación por parte de todas las administraciones".

Cubo, en declaraciones a Europa Press, ha reconocido que este tipo de anuncios "nos incomoda, no puede ser de otra manera", ya que "nos vuelven a poner en la diana, en el disparadero, como si la vivienda turística tuviese la culpa de que las administraciones no hayan sabido planificar, hayan tenido una enorme negligencia al respecto de la planificación en materia de vivienda, no en cuestión de una legislatura, sino muchas".

Ha añadido, además, que "tampoco vemos que haya planes a futuro que vayan a resolver el problema", porque, ha continuado, "si no hay vivienda social o si no hay vivienda asequible para la ciudadanía en general, obviamente, es porque las administraciones tienen puesto el freno sobre la construcción, con muchísima burocracia, con muchísimas trabas para que cualquier proyecto pueda salir adelante sin liberar suelo, y así realmente es muy difícil construir al ritmo que la demanda está solicitando", ha explicado.

También se ha referido a los alquileres, que "ocurre exactamente igual": "Existe una grandísima indefensión jurídica para los propietarios". Ante esa "indefensión" ha aludido al dato, que "está en el INE" y que apunta a "que en Málaga, dentro del parque total de viviendas existentes, hay un 15% de viviendas que están vacías, cerradas, y hay un 1,76% de viviendas que se destinan a uso turístico".

A su juicio, "es poco creíble hacer pensar a la gente que el 1,76% de los propietarios que deciden destinar lícitamente su vivienda a un alquiler alternativo, que le ofrezca más seguridad que el alquiler tradicional, sea el responsable de que falte vivienda social en Málaga".

"Si falta vivienda social en Málaga es porque las administraciones no se han preocupado de promoverlas y de construirlas, en una actitud evidentemente de dejación de funciones", ha apostillado, al tiempo que ha insistido en que "ahora querer hacer pagar una tasa a esos propietarios, a ese 1,76% de propietarios que deciden alquilar vacacionalmente o por cortas estancias, porque pueden ser cortas estancias para trabajadores, no solamente para turistas, pues de nuevo nos vuelve a poner en el disparadero y lo hace manifiestamente de una manera muy injusta".

Asimismo, Cubo ha puesto como ejemplo también que el regidor de Málaga "podría haber planteado del mismo modo ponerle una tasa a los pisos que están vacíos". "Sería igual de ocurrente que tratar de imponer una tasa a los pisos que se alquilan vacacionalmente o por qué no le pone una tasa a los pisos que se alquilan de larga estancia; por ocurrencia, pueden ser muchas".

Por tanto, ha incidido en que "no podemos estar de acuerdo con esa medida, no por el hecho del pago, porque, al final, lo va a tener que pagar el viajero si hubiese una tasa; pero es volver a ponernos a los pies de los caballos de una manera totalmente injusta, responsabilizándonos de lo que es una falta de planificación por parte de todas las administraciones".

En este punto, ha advertido de que "todas" las administraciones "han fallado en materia de planificación", más aún en una ciudad como la de Málaga, "que se ha convertido en un polo de atracción, no solamente para turistas, también para trabajadores".

"Hace dos décadas, cuando un malagueño estudiaba, tenía que irse fuera porque aquí no había oportunidades y ahora todos nos quedamos aquí" porque "hay oportunidades, gracias, precisamente, a una buena planificación desde el punto de vista estratégico del alcalde, que le ha dado la vuelta a la ciudad", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "esas personas sí necesitan una vivienda" y "no solamente eso, es que está viniendo talento de fuera a trabajar en Málaga porque tenemos unas condiciones magníficas".

Por tanto, ha sostenido, "se necesita una planificación al respecto de la vivienda que va a faltar, precisamente por habernos convertido en polo de atracción". "La vivienda turística está claro que no es la responsable. Un 1,76% no puede ser la responsable de los males que se nos achacan", ha advertido.

Además, ha opinado que "queriendo imponer esa tasa, de una manera u otra, se está poniendo sobre la mesa que podemos ser los responsables de la falta de vivienda social" y "no lo somos".

"Queremos cooperación"

Por otro lado, ha valorado que "somos muy proactivos y estamos trabajando de forma leal y directa con el Ayuntamiento y estamos a su disposición para aportar ideas, conocimiento, lo que sea necesario por el interés general de nuestro sector en particular, pero, por supuesto, el interés general de la ciudad de Málaga".

Es más, ha asegurado, tras ser cuestionado sobre si están abiertos a abordar posibles soluciones con el Ayuntamiento de Málaga, que "estamos a total disposición del alcalde y de su equipo en todo momento para hablar de absolutamente todo". "Los primeros interesados que esta ciudad progrese y que progresemos todos somos nosotros", ha afirmado.

"Lo que queremos precisamente es cooperación y, por supuesto, que no se nos criminalice y este tipo de anuncios hacen que, obviamente, se nos vuelva a poner de nuevo en la diana como responsables de algo que, obviamente, no somos los responsables de que no haya vivienda social", ha concluido.