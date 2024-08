Playas para disfrutar del final de agosto en Málaga

Llegando al ecuador de este verano 2024, muchas son las personas que en esta segunda quincena de agosto, han empezado sus tan ansiadas vacaciones. Una época que se usa para descansar y para hacer planes y que mejor opción para pasarlas que en las playas de nuestra provincia. Estas son solo algunas de las muchas que hay en el litoral malagueño, lugares donde pasar un buen día combatiendo el calor y disfrutando del tiempo libre.

Playa de Maro

Una de las zonas más conocidas del litoral oriental es sin duda la playa de Maro. Localizada en Nerja, esta pedanía cuenta con una cala, bajo los acantilados de la Sierra de Tejeda. 500 metros de playa, rodeada de vegetación y con un mar de color verde azulado. En esta playa puedes encontrar desde cuevas o rocas, hasta la cascada de Maro, que procede de las Cuevas de Nerja.

Imagen Playa de Maro / L.O.

Un lugar perfecto para pasar el día, ya que no es de las playas más concurridas de la provincia y donde se pueden hacer paseos en kayak o en piragua, además de las cada vez más usadas tablas de padel surf. Además, es una buena playa para llevarte tus gafas de bucear y ver los peces, debido a la claridad del agua y a la prohibición de pescar que hay en ella. Esta playa cuenta con la bandera azul, zonas de sombra, papeleras y aunque no tenga mucho espacio, hay sitio para dejar el coche a poco metros de la playa.

Playa de Calahonda en Nerja

Siguiendo en Nerja, la playa de Calahonda, es sin duda alguna, una de las playas más espectaculares de Málaga. Situada bajo el conocido Balcón de Europa, esta playa cuenta con más de 100 metros de arena y unas vistas que no dejan indiferente a nadie. Acompañada por unas barcas pesqueras y cobertizos de color blanco, es una playa eso sí, de mayor ocupación que la anterior, entre otras cosas, por ser más pequeña y por estar en uno de los puntos más emblemáticos del muncipio.

Cuenta con servicio de vigilancia durante el verano, duchas, papeleras y hamacas. El acceso no es complicado, aunque no está adaptado eso sí, para personas con discapacidad. No puede estar mejor localizada, puesto que cerca de ella, hay varios hoteles y hostales, además de lugares para comer o tomarse un helado. Para dejar el coche eso sí, lo más cercano, es dejarlo en el aparcamiento público, para luego caminar unos 5/10 minutos.

Playa de Pedregalejo

Situada entre los Baños del Carmen y la playa de El Palo, esta playa situada en la capital es una de las más conocidas y concurridas de la provincia.

Playa de Pedregalejo / L.O.

Con más de un kilómetro de costa, en 2018, se le otorgó la bandera Q de calidad. Cuenta con numerosos lugares de restauración como chiringuitos, que hacen que esta playa sea elegida por los amantes del pescado y del marisco. Su acceso a pie es fácil, dispone tanto de servicio de salvamento, como de aseos públicos y papeleras, además de ser una playa con aguas tranquilas, zonas de sombra y con acceso para personas con discapacidad.

Playa del Castillo

Situada en Fuengirola, antes de cruzar el río Fuengirola, junto al Castillo de Sohail, esta es otra de las playas que puedes visitar en la provincia. Cuenta con casi 700 metros de longitud y una anchura de 50 metros. Tiene la Q de calidad Turística y la S de sostenibilidad turística.

Su grado de ocupación es medio-bajo y cuenta con aseos y duchas (aunque como en las anteriores playas, estas pueden no contar con agua, dependiendo de si en el municipio, cuentan con restricciones por la sequía), además de zonas de sombra y buen acceso en coche.

También es accesible para personas con movilidad reducida y tiene servicios para ellos. Cuenta con servicio de salvamento, buena accesibilidad hasta la zona de arena, dispone de oferta de ocio, papeleras, aguas tranquilas y playa canina.

Playa de Bil Bil

Esta playa localizada en Benalmádena es otra de las que más atrae a los visitantes de nuestra provincia, además no solo durante la época que se frecuenta la playa como es el verano. A pesar de esto, no es una de las que tiene más ocupación de la provincia. Junto al mar, podemos encontrar el Castillo de Bil Bil, un reducto de estilo árabe.

Imagen Playa de Bil Bil / L.O.

Su longitud es de casi 500 metros y cuenta con una anchura de 47 metros. Cerca de esta playa, puedes ir a visitar el Parque de la Paloma y dar un paseo por ella o incluso el Selwo Marina. Como la anterior, dipone de una buena accesibildad hasta la zona de arena, zonas de sombra, aguas tranquilas, servicio de salvamento, ofertas de ocio en la playa, papeleras, parking y aseos adaptadas, además de sillas anfibias, elementos de flotación y personal de apoyo.

Dunas de Artola o Cabopino

La playa de Artola-Cabopino, se encuentra situada en Marbella y se encuentra en una zona protegida conocida como las Dunas de Artola. La longitud de esta playa es de 1.500 metros, y una anchura de 30 metros, teniendo una ocupación media-baja y un buen acceso en coche.

Dunas de Artola / L.O.

Cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad, un buen acceso a pie, aseos, papeleras y parking, además de zona nudista. Además cuenta con vegetación. La condición del mar es un oleaje moderado y alquiler de material deportivo.

Playa de Puerto Banús

Situada junto al Puerto Deportivo José Banús, la playa Puerto Banús en Marbella, es otra de las opciones para disfrutar de ese merecido descanso en la Costa del Sol. La playa y el puerto son conocidos por su glamour, una zona que frecuentan los famosos para tomarse sus días de descanso.

Imagen Playa Puerto Banús / L.O.

La playa tiene buen acceso hasta el arenal, además de tener unas aguas tranquilas, contar con servicio de salvamento, disponer de aseos públicos y disponer de zonas de sombra. Cuenta con la bandera azul, una ocupación media baja y una longitud de 1 kilómetro, además de una anchura de 40 metros. Tiene un parking para aparcar y papeleras.