Periodistas gráficos de Málaga: el valor de la imagen

Un reportaje, una entrevista, una manifestación, un concierto, un gol decisivo en un partido de fútbol, un incendio, una inundación, una nevada, un corte de carreteras por un accidente, la elección de una joven para un concurso de belleza… y mil acontecimientos más, como una boda, la toma de posesión de un presidente del Gobierno del país, una catástrofe natural… tienen que ir ilustrados con una o varias fotografías.

Para completar una información periodística se inserta el nombre del autor de los textos, y en letra pequeña, bajo la fotografía, el nombre del autor del documento visual, o sea el del redactor gráfico. El aforismo «Una imagen vale más de mil palabras» es tan antiguo como vigente.

Hace varias semanas, cuando vino a mi domicilio uno de los fotógrafos de La Opinión, Álex Zea, me detuve a pensar en el injusto olvido que se da en la profesión a unos periodistas que «escriben» la historia del Mundo con sus cámaras fotográficas. Y me vinieron a la memoria los redactores gráficos de la Prensa de Málaga que conocí, traté y que incluso ilustraron algunos de mis reportajes en los periódicos locales y en Ideal, La Vanguardia, Pueblo y otras publicaciones en las que colaboré.

Ya en 2015, en estas mismas páginas de La Opinión, dediqué un capítulo de las Memorias de Málaga a los redactores gráficos de la prensa malagueña como homenaje a su trabajo y así sacarlos un poco del olvido porque su nombre, como apunto en el párrafo anterior, aparece al pie de sus trabajos en letra pequeña y a veces ni eso. Repasando el artículo, donde cité a los que recordé en aquel momento, compruebo que al final del mismo pedía disculpas por posibles olvidos.

Málaga, cien años a...

En 1987, la editorial Arguval publicó un valioso documento con el título ‘Málaga. Cien años a pie de foto’ en el que se reproducen más de cien fotografías sobre la Málaga de un ayer bastante lejano, como las del archivo de Díaz Escobar que se remontan al siglo XIX, y las realizadas más recientemente o recuperadas por Juan Temboury, las del arqueólogo Solo de Zaldívar, Foto Hall, Pérez Bermúdez…

Del libro citado se hicieron dos nuevas ediciones en los años 1988 y 1992. De algunos autores que no recogí en mi trabajo anterior destacan, por ejemplo, las imágenes de Berrocal, con más de cuarenta fotografías de rincones, calles, edificios, avenidas, jardines, monumentos... de la ciudad. Otro fotógrafo de la prensa malacitana que tiene más de veinte obras en el libro de referencia es José Sánchez Ponce, que ha colaborado en L.O.

Rafael Díaz

Merece un capítulo aparte Rafael Díaz, un rondeño que se estableció en Málaga. Empezó en el desaparecido Sol de España pasando más tarde a la Agencia Efe, donde durante más de treinta años recogió con su cámara imágenes de todos los lugares, que la agencia envió para la información gráfica de actualidad. Jubilado, sigue en Málaga y ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa. Tengo la satisfacción de saludarlo en algunas ocasiones. Lo que puede contar de sus experiencias, ojalá las narre o se las relate a un colega de la prensa.

Los riesgos

Los periodistas gráficos están condenados a correr riesgos en el ejercicio de su profesión. La presencia de un reportero con la cámara dispuesto a perpetuar una imagen, digamos, ingrata, no es bien acogida en muchas ocasiones; en otras circunstancias son admirados por exponerse a un peligro inherente a su labor. Arriesgarse forma parte de la profesión. Lo corren también los periodistas de la voz o los profesionales de la pluma (la pluma o plumillas son antiguallas en desuso).

En dos ocasiones, el redactor gráfico (Bienvenido Guirado) y el autor de estas líneas, corrimos ciertos riesgos porque nos acercarnos a lugares donde se cometían ilegalidades o acciones punibles o engañosas. La primera fue una madrugada en las playas de San Andrés para un reportaje sobre la pesca prohibida, y la otra en la lonja del puerto. En la primera, mientras yo hacía mi trabajo y Bienvenido el suyo, oí a mis espaldas a uno de los pescadores furtivos decirle a otro compañero «como ese fotógrafo haga una foto más lo tiro al mar con máquina y todo». Le hice un guiño a Bienvenido y nos largamos del lugar con las fotos y la información deseada.

Eugenio Griñán, en 2013, con su colección de piezas históricas de cine y fotografía / Arciniega

Ese reportaje, en tres capítulos, se publicó en La Vanguardia de Barcelona los días 16, 17 y 18 de 1967 con las fotografías correspondientes. Conservo el recorte de los reportajes. Varios días después de su publicación, me llamaron por teléfono desde la Comandancia Militar de Marina, para informarme que el jefe del Sector Naval de Málaga quería hablar conmigo. Me sorprendió la llamada. Si todo un contralmirante me citaba, algo raro sucedía. Fui a verle y me recibió en su despacho. Su nombre no me era desconocido porque como informador me sabía de memoria los de todos los que desempeñaban cargos de la ciudad, como el gobernador civil, el alcalde, el presidente de la Diputación, coronel del Sector Aéreo…

Sabía, pues, su nombre, graduación y tiempo aproximado que llevaba en el cargo: don Carlos Pardo Delgado, contralmirante del Sector Naval de Málaga. Nada más llegar a la sede de la Comandancia de Marina, en el Paseo de la Farola, fui recibido por la máxima autoridad de la Marina en Málaga. Tras el saludo de rigor fue directamente al grano: el motivo de la visita era el reportaje de la pesca furtiva y la serie de anomalías, abusos, falta de vigilancia en el sector naval… firmado por mí y publicado en el diario La Vanguardia. Me puse en guardia. Algo no debió gustarle de lo que escribí y publiqué. Sin embargo, no se mostró molesto por el contenido de los tres capítulos. Como todo marino militar o civil, la entrevista no se desarrolló uno frente al otro, sino de pie andando de un lado a otro del despacho. Los marinos, en tierra, no se sientan nunca. Cuando están en tierra, o permanecen en pie o andan de un lado a otro.

El señor Pardo Delgado, más que enfadado (me confesó que le habían llamado del Ministerio de Marina por lo que se contaba en los reportajes) se mostró muy amable, y sin ambages me dijo que la Comandancia de Marina no contaba con los medios necesarios para afrontar los problemas de la pesca furtiva, el desembarco clandestino de especies protegidas, la venta del producto capturado en la misma playa sin pasar por la lonja… Ahora que evoco la conversación, pienso que en 2024 sucede casi lo mismo que en 1967. La vida sigue igual. El diálogo con el contralmirante fue fluido; hasta hablamos de su hijo Juan (Juan Pardo) que estaba triunfando en el mundo de la canción -‘Un sorbito de champagne’ era uno de sus primeros éxitos. Sonriendo me dijo: «Canta muy bien… y gana más que yo». Años después, el contralmirante llegó al máximo de la carrera: almirante. Ni el padre ni el hijo viven ya.

El otro reportaje, también de riesgo, fue en la lonja del puerto, con fotos de tiburones recién pescados antes de cortarles la cabeza para ser vendidos como atunes, pez espada y cualquiera sabe qué pescado más. Se publicó en Pueblo de Madrid el 13 de marzo de 1970. Haciendo Bienvenido las fotos observé ciertos movimientos en la lonja… y nos largamos como en el caso anterior. Las instantáneas se publicaron también en Ideal de Granada.

Eugenio Griñán

En Málaga no había un acto público (una manifestación, una competición deportiva, una conferencia, una exposición…) en la que no estuviera Eugenio Griñán con su cámara para perpetuar la celebración. En su archivo privado debe atesorar miles de instantáneas. Modesto, educado y profesional, creo que siempre fue por libre.

Presentó parte de sus obras en varias exposiciones, entre ellas, una en junio de 2002 titulada, ‘Eugenio Griñán, Miradas de Cine’, con la inclusión de una Mesa Redonda con el título ‘Costa del Sol; Costa del Cine’, celebrada en el salón de actos de Unicaja en la que participé con el propio Eugenio, José Moreno Portales, del Centro de Medios Audiovisuales de la propia Unicaja, y Juan Maldonado, monitor de Actividades Culturales de la Diputación Provincial. La temática del encuentro fue ‘Rodajes en Málaga’ durante los 60 y 70.

Enrique Rincón

En el desaparecido Sol de España, que se editaba en Málaga, trabajó como redactor gráfico Enrique Rincón, un profesional todo terreno que acudía con su cámara en ristre a los acontecimientos, y a veces adivinaba alguna exclusiva, como la donación del cadáver de Gerald Brenan a la Facultad de Medicina de Málaga para estudio de los alumnos en una clase de anatomía.

Era incansable, siempre con buena cara… y dejó una huella imborrable en el periodismo local. Ignoro el destino de su archivo, documento importante que contiene fotos de actos que otros medios de comunicación no atendieron porque la política imperante era contraria a los cambios no digeridos y que se impusieron. Nota: Prometo una nueva entrega. Hay muchos que he omitido por razones de espacio.