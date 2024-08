Las altas temperaturas aumentan el riesgo de intoxicaciones alimentarias

Durante estos días de verano es importante extremar las precauciones en cuanto a la conservación de los alimentos, ya que las altas temperaturas aumentan el riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria. “El calor favorece la proliferación de bacterias que se multiplican más rápido”, advierte Estela Díaz, coordinadora de urgencias del Hospital Vithas Málaga, que afirma que estas intoxicaciones son uno de los principales motivos de visita a urgencias durante el verano.

Así lo constata también Enrique Lagares Santana, médico de urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga, que confirma que durante estas semanas han atendido varios casos por intoxicaciones alimentarias. “Estamos viendo el repunte típico veraniego de patologías clásicas de verano, como es el golpe de calor o la intoxicación alimenticia”, señala el facultativo, que subraya la importancia de conservar adecuadamente los alimentos para evitar estos incidentes.

“La base de todo esto es el tema de la conservación y la preparación del alimento. Tiene que estar bien refrigerado en origen, y, después, una vez que se cocina, hay que hacerlo por encima de los 70 grados centígrados, tanto el pescado como la carne, y entonces la probabilidad de intoxicación baja muchísimo”, explica el especialista, que hace hincapié en la necesidad de ser más precavido durante estos meses y que, “aunque nos guste más la comida poco hecha, pedirla más cocinada”.

“Lo que hacemos al cocinarlo es que, si existiese tanto la bacteria como el virus, etc., lo matamos y lo destruimos con el calor o con el frío. Si no, existe la posibilidad de que el producto venga con ese germen, virus, bacteria o parásito y que se reproduzca”, resume el doctor Lagares, que insiste en que durante estos meses las altas temperaturas favorecen el desarrollo de esos microorganismos de transmisión alimentaria que pueden causar una intoxicación.

La salmonela

De entre esas bacterias, la salmonela es “la reina”, según el médico de urgencias, que afirma que es una de las más habituales en verano debido a nuestra costumbre de comer mucho huevo y mayonesa. “La tortilla de patatas que nos llevamos poco hecha a la playa, las mayonesas que no están hechas con huevos pasteurizados o cualquier otra comida con huevo no cocido”, pone de ejemplo la doctora Díaz, que también explica que con el calor el huevo tiene más tendencia a la salmonela. “Si un huevo se deja a la intemperie y no está bien cocido o hecho, tiene más riesgo de que, si tiene salmonela, se reproduzca más rápido y que os infecte”, señala.

La diarrea es un síntoma de una intoxicación alimentaria. / L.O.

Los síntomas que provoca son malestar, vómitos, diarrea y febrículas, sin llegar a fiebre elevada. No obstante, el doctor Lagares puntualiza que son casos que suelen resolverse con “tratamientos sintomáticos”, es decir, muchas veces con la hidratación es suficiente. “Si tiene dolor abdominal puede tomar algún analgésico, pero en principio en pocos días estará resuelto”, afirma el facultativo, que asegura que suele ser un “cuadro leve” que genera pocos ingresos hospitalarios en planta. “Lo habitual es que venga por urgencias deshidratado, por el cuadro de vómito y diarrea, y con falta de iones. Pero se le reponen los iones y el paciente puede irse a casa”, añade.

Cuidado con los mayores

Aun así, el doctor Lagares advierte que es importante tener especial precaución en las edades extremas de la vida. “En pacientes muy ancianos hay que tener cuidado porque si llega deshidratado sí que a lo mejor requiere ingreso”, alerta el especialista, que aclara que este mayor riesgo es extensible a los pacientes inmunocomprometidos, enfermos crónicos, diabéticos, hipertensos o renales, que sí que pueden verse más afectados.

Según Lagares, la mayoría de estas intoxicaciones se producen en los propios hogares debido a una inadecuada manipulación de los alimentos. De hecho, hace un par de semanas la Organización Colegial Veterinaria (OCV) difundía un comunicado en el que recordaba que “con un correcto tratamiento de los alimentos por parte de los consumidores, se podrían evitar más del 50% de estas intoxicaciones”.

En este sentido, destacaban que, según datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), cada año en España se registran alrededor de 500 brotes alimentarios, la mayoría de ellos provocados por una inadecuada manipulación y conservación de los alimentos en los propios hogares.

Evitar las sobras

“El tema de las sobras hay que evitarlo, por muy buenos que sean los refrigeradores que tenemos, hay que evitar consumir sobras de más de 48 horas que lleven mayonesa, por ejemplo, la ensaladilla rusa”, apunta el facultativo de urgencias, que insiste en que “como mucho se debe conservar un día”. Asimismo, señala la importancia de no romper la cadena del frío, que suele ser otro de los causantes de las intoxicaciones.

La higiene de manos puede evitar una intoxicación alimentaria / La Opinión

“No podemos tampoco descongelar y volver a congelar, porque todo eso tiene que seguir una serie de procedimientos. Si el producto viene congelado y se descongela, se consume. Si no se consume, la temperatura alta favorece que, si existiese la posibilidad de que tuvieras el germen, lo tenga el producto y lo pasemos al cuerpo”, explica el facultativo, que sostiene que en el domicilio es donde se cometen más errores. “En los establecimientos, que están muy regulados en la región, cada vez usan menos huevos y optan más por la famosa lactonesa, lo cual es una muy buena decisión por su parte”, añade.

Errores habituales

Otro error muy común en los hogares, según el doctor Lagares, es el uso de la bayeta para limpiar superficies donde se ha cortado, por ejemplo, carne o pescado. “La bayeta es nuestro gran enemigo, es preferible usar papel de cocina para limpiar la tabla de cortar porque la bayeta está sucia, no está bien higienizada, y puede transmitir del pescado a la carne, a la carne a la verdura, etc.”.

Por su parte, la doctora Díaz insiste en la importancia de limpiarse muy bien las manos antes de cocinar, especialmente si la persona que está cocinando tiene algún virus o infección. También resalta la importancia de no llevarse comidas crudas o poco cocinadas a la playa.

