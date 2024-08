Málaga se asienta como el cuarto polo nacional que más empresas certifica en la Ley de Startups

La certificación se basa en el cumplimiento de varios criterios, entre los que destaca la antigüedad de la empresa, que su facturación no supere los 10 millones de euros o que cuente con un 60% de su plantilla en España. Deben ser empresas de nueva creación o que no tengan más de cinco años de antigüedad. El periodo puede ampliarse a siete años en sectores estratégicos de más tiempo de maduración (biotecnología, energía o industria, por ejemplo). Las empresas no pueden ser fruto de fusiones, ni cotizar en mercados ni distribuir dividendos. El certificado de las empresas, una vez obtenido, no necesita de renovación.

No hay tampoco fecha límite para solicitar la certificación si se cumplan los requisitos que establece la Ley para la misma. Enisa afirma que estar certificada como empresa emergente atrae la financiación privada, ya que es un sello de calidad que los fondos privados están valorando.

La «Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes», más conocida como «Ley de Startups», incorpora un conjunto de medidas para facilitar la creación y crecimiento de estas empresas y a promover la inversión en innovación. Esta Ley pone en marcha instrumentos de apoyo al ecosistema de empresas emergentes, con el fin de impulsar su crecimiento y de favorecer el establecimiento en España de emprendedores y trabajadores pertenecientes a startups, así como de trabajadores a distancia de todo tipo de sectores y empresas, conocidos como «nómadas digitales». Enisa fue elegida por el Gobierno como la responsable de poner en marcha esta certificación. n