"Hygreen quiere tener operativa su fábrica en Málaga en 2025 o 2026; estamos ya estudiando cuatro posibles suelos"

-¿Por qué Hygreen ha decidido elegir Andalucía para este gran proyecto?

-Elegimos Andalucía como lugar ideal por sus condiciones para las energías renovables. Al final, el hidrógeno verde necesita alimentarse de ellas, ya sea solar o eólica. Y Andalucía tiene, sin duda alguna, el mejor recurso solar de toda Europa combinado con un recurso eólico de primer orden. Para que el hidrógeno verde salga rentable y sea competitivo con respecto al azul o al marrón (que viene del gas y del carbón) necesita un coste lo menor posible. Teníamos claro que Andalucía va a ser el primer productor europeo de hidrógeno verde: lo del Valle de Huelva a ser una realidad seguro, pero en otras partes como Almería o Cádiz también. De hecho, la Asociación Europea del Hidrógeno espera que España represente en torno al 60%-70% de la producción. Y Andalucía debe concentrar la mayor parte ese porcentaje.

-Dentro de esta apuesta de la empresa, han decidido poner en Málaga una fábrica de componentes tecnológicos.

-La proximidad a nuestros clientes y a los proyectos será importante, porque al final, una vez que tú terminas de fabricar un electrolizador, que es un equipo que pesan entre todos los componentes unas 40 toneladas, cuanto más cerca estés de tus clientes y del proyecto (los principales son empresas energéticas como Iberdrola, Cepsa, Repsol, etc) evidentemente la logística tiene menos costes y es también más fácil hacer una puesta en marcha o una reparación. Y a la hora de decidir por qué Málaga, evidentemente la principal razón fue porque yo conocía Málaga, soy malagueño. Le expliqué a mi consejo de administración que atraer talento a Málaga es muy fácil porque es una ciudad muy atractiva para ingenieros de Madrid, de Barcelona o de Alemania, por ejemplo. Es además una provincia que aunque está en el sur de la comunidad, logísticamente está en el centro, muy cerca del polo de Antequera. Llegar a Huelva son tres horas, a Almería dos y a Cádiz hora y media. La situación de Málaga es óptima, con un gran aeropuerto internacional y cerca de los grandes puertos que exportan, etc, toda esa combinación de factores la hacían ideal. Mi consejo de administración visitó Andalucía y Málaga en el mes de febrero, y les encantó. Fue una decisión fácil. Ahora queda ejecutar el proyecto.

-¿Qué función va a desarrollar esta futura factoría de Málaga?

-Se va a construir el sistema completo. Un sistema de fabricación de hidrógeno necesita, por un lado, el electrolizador, que es, digamos, esa turbina enorme que actúa de catalizador, en donde se inyecta el agua y en donde se inyecta la electricidad. Lo que hace es separar las moléculas de hidrógeno de las de oxígeno. Y después, una vez que has hecho esa separación, está el resto de sistemas: tanques de almacenamiento de oxígeno e hidrógeno, sistema de purificación del hidrógeno para llegar al 99,9% de pureza, que es lo que se necesita para inyectar en la red de gas y para producir petroquímicos de alto valor añadido como el amoníaco, el metanol, el queroseno para la aviación, etc. El sistema completo se va a fabricar en Málaga. De hecho, lo que vamos a hacer es replicar el diseño de la fábrica que tenemos en China, metro cuadrado por metro cuadrado. Vamos a tener una fábrica gemela de la de China en Málaga.

-¿Qué capacidad de producción tendrá?

-Serán 5.000 megavatios anuales de electrolizador, que vienen a ser unos 1.000 sistemas. Cada sistema tiene 5 megavatios y la idea es que produzcamos con la fábrica en su capacidad máxima unos 1.000 sistemas al año. Nuestra estimación es que el 30% de la producción irá a España y el otro 70% a los mercados de Europa y a Estados Unidos. La idea de abastecer a Estados Unidos desde Málaga, y no desde la fábrica de China, se debe a que, igual que pensamos que la UE va a poner aranceles a los electrolizadores chinos (ya lo ha hecho con el coche eléctrico), también creemos que lo va a hacer EEUU. Por eso queremos servirlos desde Málaga. Así, la idea es abastecer Europa y EEUU desde Málaga y el resto del mundo desde China (Latinoamérica, África, el sudeste asiático y propia China). Tenemos un equipo en España, porque el año pasado creamos una oficina en Madrid a la que se incorporó Marcelino Oreja como presidente de Hygreen en Europa. La idea ahora es montar este centro de fabricación en Málaga, que incluirá instalaciones de I+D .

-¿Hay ya alguna idea de cuál será su ubicación?

-Estamos negociando ahora mismo la compra entre cuatro posibles terrenos. Al final elegiremos uno de ellos. Todos están situados en las zonas logísticas de Málaga, en las afueras y algún municipio aledaño, a diez minutos en coche desde la capital. Uno de esos posibles terrenos, por ejemplo, está en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

-¿Esa fábrica necesita mucho espacio?

-Hablamos de una superficie de unos 10.000 metros cuadrados de naves de techo industrial. Son suelos que tienen cada uno, en total, unas dos hectáreas (20.000 metros cuadrados) La decisión se tomará en muy breve porque la idea es empezar la construcción de la línea de producción (las obras), como máximo, en diciembre-enero. Son suelos industriales, que no necesitan de reclasificación alguna.

-Entiendo que hablamos de una inversión muy importante.

-Sí, sólo lo que es equipamiento tecnológico de la línea de producción (robots) son 50 millones de euros. Luego estará el coste del suelo y la construcción de la nave, aunque uno de los suelos que estamos estudiando la tiene ya edificada. Hay, por tanto, dos opciones, comprar el suelo y construir o coger esta nave y adecuarla. Si optamos por la que está construida, al final del año que viene ya estaría en producción en operación; si no, estaríamos hablando de mitad del año 2026.

-Se ha hablado de que se crearán unos 1.000 empleos ¿Esos puestos de trabajo serían progresivos o la idea es que la fábrica empiece ya su actividad con todo ese volumen de trabajadores al completo?

-Esto va en función de que se alcance en la fábrica la máxima capacidad de producción que son los 5.000 megavatios al año antes mencionados. Para esa producción -es para la que vamos a necesitar los 1.000 trabajadores. Pero al iniciar la actividad no tienes todavía pedidos para llegar a esa capacidad, así que se empezará con unos 300 empleados, que es la plantilla mínima que se necesita para tener en funcionamiento la factoría, y luego se irán incorporando más a medida que aumentan los turnos de fabricación. Empiezas con un turno de 8 horas (40 horas a la semana), y después a medida que van aumentando los pedidos metes más turnos. Al final, estará casi las 24 horas al día funcionando, como pasa en la de China. Va a ser exactamente la misma fábrica.

-¿Qué perfiles profesionales va a necesitar este centro de producción de Hygreen?

-El 80% serán personas de alta cualificación, grado superior de FP para fabricación, y el otro 20% ingenieros. Todo serán nuevas contrataciones. Será, sin duda, la mayor fábrica de Europa de electrolizadores. Las otras se mueven entre los 1.500 y los 2.500 megavatios.

Javier Romero, a la izquierda de la imagen de la firma entre el presidente de Hygreen, Benny Wang, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, ayer miércoles en Pekín. / Efe

-¿Qué significa la llegada de Hygreen para la exitosa Málaga tecnológica?

-Somos una empresa tecnológica, pero también industrial, y eso abre una nueva vía, lo que pienso que es muy positivo e interesante para Málaga. Ahora mismo, lo que más hay son empresas de software, pero ahora se abre también otra pata de la industria 4.0, con fábricas inteligentes y automatizadas.

-Y Málaga se convierte en enclave vital para Hygreen.

-Evidentemente, el centro productivo es el que marca la actividad de una empresa. Y Málaga, sin duda alguna, va a ser el mayor empleador de Hygreen fuera de China en todo el mundo. La compañía tiene oficinas en Australia, Estados Unidos, España... pero el único centro productivo de Hygreen fuera de China va a ser el de Málaga. Hygreen es el principal fabricante de electrolizadores del mundo, que es el equipo que se necesita para generar el hidrógeno verde. Y el 50% de su producción saldrá de la fábrica de Málaga.

-El salto tecnológico que ha dado Málaga es tremendo. Usted, como malagueño y persona que lleva muchos años trabajando fuera (ha estado en Washington, Londres y Shanghai), ¿imaginaba un avance tal en su ciudad?

-Pues no, siempre me imaginaba volviendo a Málaga para retirarme y disfrutar. Cuando me fui de Málaga, nunca me esperaba volver a trabajar aquí, pero la verdad es que el cambio de las últimas dos décadas ha sido enorme. Mentiría si dijera que me lo esperaba, pero tuve la suerte de conocer hace diez años al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y entonces empiezas a creértelo. Es buena parte del éxito, él y el equipo que ha sabido crear alrededor.

Suscríbete para seguir leyendo