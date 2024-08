De la Torre ofrece la "mejor colaboración" a la firma Hygreen

Francisco de la Torre ha mostrado su satisfacción ante la noticia de que Málaga contará con una fábrica de componentes tecnológicos vinculada a la industria del hidrógeno verde, operada por la firma china Hygreen.

En una entrevista con este periódico -que se publicará íntegra este fin de semana-, De la Torre valora el viaje al país asiático del presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto a otros dirigentes andaluces, desde donde comunicó el acuerdo para la apertura de esta planta y celebra que «cuestiones que tienen su tiempo y recorrido estén en marcha».

Por ello, el regidor malagueño ofrece la «mejor colaboración» a Hygreen para que el proyecto sea «viable».

Con respecto a su presencia en la capital, De la Torre adelanta que la ciudad dispone de «espacios logísticos, productivos y con vías de ampliarlos en alguna medida» con capacidad para acoger proyectos «de esta envergadura».

Producción de hidrógeno

Málaga entrará en el mundo del hidrógeno verde a través de esta fábrica dedicada a la construcción de electrolizadores necesarios para la producción de este vector energético pero, por ahora, no hay proyectos para establecer una planta dedicada a su generación directa.

Por ejemplo, Cepsa anunció hace un par de años un proyecto para construir dos plantas de producción de hidrógeno verde en San Roque -Cádiz- y Palos de la Frontera -Huelva-en las que se producirán producción de hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde y que supondrá una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 puestos de trabajo.

De la Torre asegura que el Ayuntamiento de Málaga estudió esta posibilidad, incluso con la idea de presentar una iniciativa en esta línea a los fondos europeos Next Generation. Una idea que estudiaron junto al puerto y el aeropuerto de Málaga.

Sin embargo, no prosperó y no hay expectativas de que ocurra «por ahora», señala el regidor, al no disponer la ciudad de espacio suficiente para la instalación de una planta de energía fotovoltaica que pudiera abastecer a esa planta de hidrógeno verde, ya que la energía que se le suministre debe ser de origen renovable.

«Se ha estudiado pero no tenemos aquí espacios físicos capaces de tener una gran planta en superficie fotovoltaica, espacio físico, topográficamente hablando», continúa De la Torre. «Lo que nosotros sí vamos a hacer siempre es ser muy proactivos en producir el máximo de energía renovable en instalaciones nuestras o de la ciudad en general».

En este sentido, recordó la instalación de placas fotovoltaicas, por ejemplo, en Parcemasa, donde hay ya instalados más de un millar de paneles solares, la mayor planta de aprovechamiento de esta energía de toda la red municipal. Su instalación requirió una inversión de 782.767,54 euros (947.148,72 con IVA), de los que 156.553,51 corresponden a la aportación municipal. Los 626.214,03 euros restantes (el 80% del total) han sido cofinanciados por la Unión Europea

En cualquier caso, De la Torre se ha mostrado satisfecho por el desembarco de esta planta en Málaga. «Estamos en otro aspecto de la cadena de valor del hidrógeno».