Pura Vida Dental: crecimiento y expansión en Málaga

Las clínicas dentales Pura Vida, pertenecientes al holding empresarial Grupo MEI, continúan su expansión en la ciudad de Málaga. Tras casi 5 años ofreciendo servicios odontológicos de calidad en Teatinos, con la clínica anteriormente conocida como Bela Dental, Pura Vida acaba de inaugurar una nueva clínica en el barrio de Huelin, concretamente se encuentra situado en Calle Ayala 29.

Rebranding y nueva apertura de clínica dental

El rebranding de Bela Dental a Pura Vida ha sido una estrategia cuidadosamente planificada para consolidar la imagen de marca y ofrecer una experiencia coherente y de alta calidad a sus pacientes. Con la apertura de la nueva clínica dental en Huelin, Pura Vida se posiciona como un referente en el ámbito odontológico no solo en Málaga capital, sino también con miras a expandirse por toda la provincia en los próximos años.

Servicios de calidad y cercanía

En las clínicas dentales de Pura Vida, la calidad y la cercanía son los pilares fundamentales. Su equipo de profesionales está altamente cualificado y comprometido con ofrecer un trato personalizado y humano. Entre sus servicios destacados se encuentran:

Odontología general : Protegiendo tu salud bucodental gracias al diagnóstico que realiza su equipo de profesionales.

: Protegiendo tu salud bucodental gracias al diagnóstico que realiza su equipo de profesionales. Ortodoncia : Especialistas tanto en tratamientos de ortodoncia invisible como brackets

: Especialistas tanto en tratamientos de ortodoncia invisible como brackets Implantes dentales : Ofreciendo una solución definitiva y económica a la pérdida de dientes.

: Ofreciendo una solución definitiva y económica a la pérdida de dientes. Estética dental : De manera cuidadosa y profesional, los odontólogos de Pura Vida trabajan en proporcionarte una sonrisa perfecta y atractiva con técnicas de blanqueamiento dental y carillas, entre más cosas.

: De manera cuidadosa y profesional, los odontólogos de Pura Vida trabajan en proporcionarte una sonrisa perfecta y atractiva con técnicas de blanqueamiento dental y carillas, entre más cosas. Endodoncia : Reparando y salvando tu dentadura con la tecnología más avanzada.

: Reparando y salvando tu dentadura con la tecnología más avanzada. Periodoncia: Implicándose en la prevención de enfermedades que pueden sufrir tus encías, las cuáles perjudican gravemente la salud.

El equipo de profesionales de Pura Vida está altamente cualificado / La Opinión

Primera revisión y diagnóstico gratis

En Pura Vida Dental creen que la salud bucal debe ser accesible para todos, ya que una buena salud dental es básica para la salud general. Por ello, ofrecen una primera revisión y diagnóstico de manera gratuita. Su satisfacción es que sus pacientes se sientan seguros y bien informados sobre el estado de su salud dental antes de iniciar cualquier tratamiento.

Facilidades de financiación

Entienden que los tratamientos odontológicos pueden suponer un esfuerzo económico. Por esta razón, en Pura Vida Dental ofrecen facilidades de financiación adaptadas a las necesidades de cada paciente. Su misión es garantizar que todos puedan acceder a una atención dental de calidad sin preocupaciones económicas.

Compromiso con la innovación y la tecnología

En Pura Vida Dental, están a la vanguardia de la innovación tecnológica. Sus clínicas están equipadas con la última tecnología en diagnóstico y tratamiento odontológico, lo que les permite ofrecer un servicio eficiente y preciso. Desde radiografías digitales hasta sistemas de planificación de implantes guiados por ordenador, su tecnología de punta garantiza resultados óptimos y una experiencia confortable para sus pacientes.

Las clínicas de Pura Vida están equipadas con la última tecnología en diagnóstico y tratamiento odontológico. / La Opinión

Crecimiento y futuro de sus clínicas dentales

La apertura de la nueva clínica en Huelin es solo el comienzo de un ambicioso plan de expansión. Pura Vida Dental tiene la firme intención de extender su presencia a lo largo de toda Málaga, llevando sus servicios de alta calidad a más localidades y estableciendo nuevas clínicas dentales que sigan los mismos estándares de excelencia.

La apertura de la nueva clínica en Huelin es solo el comienzo de un ambicioso plan de expansión / La Opinión

Testimonios de sus pacientes

Nada habla mejor de su trabajo que las palabras de quienes han confiado en ellos. Aquí les presentamos algunos testimonios de pacientes:

"Siempre le he tenido pánico ir al dentista,hoy me han puesto cuatro implantes y el trato de todo el equipo excelente ,y qué decir de Isidro y Lorena, no me he enterado de nada ,mi enhorabuena y os seguiré recomendando". Gracias.

Amparo L.

"Todos los profesionales del centro tienen un trato exquisito y muy cercano. Teniendo en cuenta lo nerviosa que acudo a mis citas, puedo decir que han tenido una paciencia infinita cada una de las veces que he les he visitado. En cuanto al tratamiento, un resultado muchísimo mejor de lo que podía esperar, ha superado mis expectativas. La información y el acompañamiento en cada fase del proceso han sido claves para tan buen resultado. Sin duda, los recomiendo y no puedo más que agradecerles por su profesionalidad".

Daijira

"Clinica súper bien organizada a la hora de concretar una cita con su sistema de recordatorio de whatsapp. Me hice un blanqueamiento dental con Isidro, ha sido una experiencia formidable y me he sentido en manos de un gran profesional en todo momento, se me ha explicado paso a paso en qué consistía el tratamiento, y sus resultados. Isidro ha sabido responder a todas mis dudas dejándome mucho más tranquilo y cambiando el concepto que tenía sobre un blanqueamiento dental. Muy profesionales, me he sentido en las mejores manos. Y el resultado ha sido fantástico. Muchísimas gracias a ese gran equipo".

Isra S.E.

"Si hubiera 6 estrellas también se las daba. Lorena y María en cabeza pero absolutamente todos unos excelentes profesionales. Puntuales, trato exquisito, dedican todo el tiempo necesario y paciencia infinita. Con la peque no pudieron ser más amables, tanto que está encantada con ir a verlas. Lo recomiendo para todo. La limpieza bucal es una de las mejores que me han hecho nunca. Tratamiento de ortodoncia. Y con unos precios bastante competitivos. Un centro de confianza. Mil gracias".

Bea Orgaz

Pura Vida tiene un fuerte compromiso con la calidad, la cercanía y la innovación. / La Opinión

Conclusión

Pura Vida Dental no solo llega a Huelin con una nueva clínica, sino con la firme convicción de seguir creciendo y ofreciendo el mejor servicio odontológico en Málaga. Su compromiso con la calidad, la cercanía y la innovación los distingue, y están aquí para cuidar de tu salud bucal con la excelencia que mereces.

Para más información, visita su web: Pura Vida Dental.

Para más información

Pura Vida Teatinos

Dirección: Bulevar Louis Pasteur, 8 (Esquina con C/ Mallarmé) 29010 Málaga

Horario: De lunes a jueves de 9:30-14:00 & 16:00-20:00. Viernes de 9:00 a 14:00

Teléfono: 685 47 74 02

Ubicación:

Pura Vida Huelin

Dirección: Calle Ayala, 29 29002 Málaga

Horario: De lunes a jueves de 9:30-14:00 & 16:00-20:00. Viernes de 9:00 a 14:00

Teléfono: 626 75 78 55

Ubicación:

RRSS: Facebook InstagramTikTok