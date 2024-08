El Teatro Echegaray acoge la 'micromagia' de Luis Olmedo en un evento a beneficio de la infancia

El Teatro Echegaray de la capital malagueña acogerá el próximo 16 de septiembre un evento a beneficio de la infancia vulnerable, en el que se podrá ver la 'micromagia' de Luis Olmedo, entre otros, en una gala que tendrá "prácticamente de todo" y será "súper variada".

El campeón del mundo de micromagia, Luis Olmedo, ha señalado que "el evento va a beneficio de la infancia vulnerable porque es uno de los objetivos a los que queremos ayudar en Málaga", al tiempo que ha apuntado que "la gala no es exactamente para niños, sino que es para toda la familia". "Va a ser una gala supercompleta. Vamos a ver al campeón de España de magia infantil, de magia para la infancia, a la campeona de España actual de artes afines dentro del Congreso Nacional de Magia; un mago que tiene años y años de trayectoria, malagueño, Dani Danielo; a Manolo Carambola, un reconocidísimo malabarista y artista de circo; y de presentador tenemos a Juan Luis Rubiales, que es una eminencia dentro del mundo de la magia", ha explicado también Olmedo.

El evento, que surge de una colaboración con la Cruz Roja, fue una casualidad, ya que, según ha asegurado el ilusionista, "llegamos y dijimos; 'oye, pues podemos hacer esto en un sitio chulo'; además, a mí me hacía mucha ilusión actuar en el Teatro Echegaray, porque creo que es un teatro óptimo para la magia, por fuera y por cómo está situado".

En cuanto a la profesión, Olmedo ha precisado que lleva "diez años profesionalmente y 16 o 17 aprendiendo" en el mundo de la magia. "Fue el hecho de que me gustaba tanto, echaba tantas horas y me apasionaba" que, al final, pensó en dejar su otra profesión y dedicarse a la magia, ha apostillado. "La magia al final es como la música, tiene muchas ramas. Está la magia infantil, la de artes afines, la de escena, y en mi caso, por ejemplo, la magia de cerca. La micromagia es una de las ramas de la magia que se diferencia porque es magia, para ver muy cerquita, y no utiliza las cartas como elemento principal. Yo, por ejemplo, el Campeonato del Mundo lo gané con un número de monedas, haciéndolas aparecer, desaparecer, hacer que viajen, etcétera", ha concluido.