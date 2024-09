Claves para una vuelta al cole feliz y sin dramas

En unos días, las puertas de los colegios de Málaga volverán a llenarse de niños y niñas estrenando mochilas. Unos más emocionados, otros nerviosos y los más pequeños con las habituales lágrimas. La vuelta al cole tiene estampas clásicas y cuesta a unos más que a otros. Sin embargo, el inicio del curso tras el verano no tiene por qué ser traumático si seguimos los consejos de los expertos.

Lo primero que debemos hacer es retomar las rutinas de horarios, alimentación y sueño. Como explica Eva Cabra, psicóloga malagueña especializada en adolescencia, lo ideal es hacerlo dos semanas antes del comienzo del curso. Pero si ya vamos tarde, basta con diez días o una semana.

En Málaga, donde la temporada de playa cada vez se alarga más y hay más horas de sol que en otros lugares, puede resultar más complicado regular los horarios. Una particularidad que la experta admite que es posible que influya en que a los niños y adolescentes malagueños les cueste más volver a clase al asociar el colegio con el otoño o el invierno.

Aunque cree que en general los menores tienen ganas de volver a clase, Eva Cabra reconoce que los que empiezan o los que cambian de ciclo pueden estar más nerviosos.

Actitud positiva

Por eso, aconseja a los padres y madres tener «una actitud positiva hacia el nuevo curso, darles información ante las dudas que puedan tener, qué es lo que va a cambiar», además de hacerles ver que «es una nueva oportunidad para seguir creciendo y convertirse en personas adultas e independientes». Es común el miedo a la novedad, pero puede combatirse con información y fomentando su curiosidad.

Un caso generalizado en los últimos años es el de los alumnos de 1º y sobre todo de 2º de Bachillerato, muchos de los cuales viven desde el primer día con bastante nerviosismo por la Selectividad o PEvAU.

«Es como que ya van con una ansiedad que yo digo que no está ajustada a la realidad», opina la psicóloga, que aconseja preparar a nuestros hijos a nivel mental y emocional.

En cuanto a la relación entre la edad y el grado de nerviosismo de los menores a la hora de volver al cole, afirma que lo importante es que las familias les hagan sentir seguros, tengan la edad que tengan: «Con unos buenos consejos y mucha positividad, creo que para todos es lo mismo. Hay que darles seguridad».

Estas serían unas buenas pautas para iniciar las clases. Pero, ¿qué pasa si los nervios del primer día persisten? ¿Cómo detectar un problema más grave como una situación de bullying?

No alarmarse

La psicóloga manda un mensaje de tranquilidad y aconseja a los padres no alarmarse a las primeras de cambio, «porque todos tenemos mecanismos para afrontar los miedos».

Sin embargo, si el miedo, la ansiedad o el no querer comer se prolongan en el tiempo y se convierten en algo crónico, hay que intervenir y acudir al especialista.

Para gestionar bien la vuelta al cole, ya empiezan a acudir familias a la consulta de los psicólogos tras el verano, según comenta Eva Cabra, que detalla que ahora hay más consultas de padres y madres y la atención a los adolescentes suele arrancar en el mes de octubre.

Uno de los temas que aconseja también en este comienzo del curso es elegir bien las actividades extraescolares para no sobrecargar a los menores: «Lo más importantes es consultar a nuestro hijo qué le apetece y dónde se va a sentir más a gusto y valorar luego si de verdad lo está disfrutando y no le supone un sobreexceso. Si no llega agotado a casa».

Lograr un equilibrio con el tiempo que se emplea en el colegio y las extraescolares y el tiempo con la familia es lo ideal.

Rutina también para los profes

En cuanto a los profesores, la psicóloga les recomienda que «vuelvan con ganas de una nueva clase y un nuevo reto, porque cada año la educación se está convirtiendo en un reto». Para ellos también es necesario retomar las rutinas, limitar las salidas del verano y no volver a la actividad «de un día para otro».

Además, Eva Cabra destaca como fundamental dedicar los primeros días de clase a conocer al alumnado, más que a dar el currículum: «Es súper importante conocer con quién estamos trabajando».

La vuelta al cole hay que trabajarla «en equipo» entre alumnado, familias y profesorado, concluye la psicóloga, que subraya la idea de hacer un «acompañamiento mutuo» para que todo transcurra con normalidad e incluso con ilusión.