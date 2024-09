«Es más inteligente que el Gobierno cree el marco para la tasa turística»

Atiende a esta entrevista después de la semana de Feria y tras haber pasado el Covid. ¿No se va usted de vacaciones?

No tenía previsión de vacaciones en el sentido clásico. En todo caso, estos días últimos de agosto, pero como el lunes ya me sentía bien y tenía muchas cosas que hacer, he venido y todos los días estoy liado con temas. Para mí lo fundamental es hacer algo de deporte, como tantas veces he dicho. A ver si consigo por las mañanas sacar el tiempo para poder nadar antes de empezar la jornada de trabajo. Eso casi, casi, sustituye a las vacaciones.

Este ha sido el primer año de mandato con la vuelta a la mayoría absoluta, con mucha más comodidad. ¿Qué balance hace?

Aquí no se trata de más comodidad, al final trabajamos con la misma entrega, con la misma pasión. Yo me siento satisfecho del equipo que conformamos entre todos, porque se trabaja en todas las áreas, en todos los distritos, con esfuerzo y con dedicación. El balance global es, para mí, brillante en todos los sentidos. Una ciudad que avanza, que tiene una imagen atractiva y donde tengo que procurar que cualquier efecto colateral no deseado sea resuelto. Málaga nunca ha tenido tanta referencia positiva, tanta fama, tan buena marca como tiene hoy la ciudad.

Con la entrada de Vox se ha perdido el consenso institucional en asuntos como la violencia de género o la defensa del colectivo LGTBI. ¿Qué valoración hace?

Tengo que respetar la posición de todos aunque yo no estoy de acuerdo. Somos una ciudad muy inclusiva, muy abierta, muy respetuosa con la diversidad, muy hospitalaria, la palabra que más define a Málaga. Y queremos que esas características sigan estando presentes. Luego ya la posición personal de cada cual o de cada grupo es cuestión de ellos. Pero globalmente, si no es por unanimidad, sí por amplísima mayoría, sigue siendo esa la postura de la ciudad.

La ciudadanía le está demandando soluciones a la «cara B» de esa fama a la que usted aludía de Málaga, que es la falta de vivienda y efectos de la turistificación. ¿Es posible encontrar un equilibrio?

De entrada yo creo que lo que nunca es bueno hacer es demonizar algo tan positivo como el turismo. Los que han querido mezclar y relacionar el turismo como causante de este problema no aciertan. Yo creo que hay que separar, hay que procurar, por un lado, tener una estrategia de turismo, que insistimos mucho en ello, que sea de excelencia, de calidad, no de número. Necesitamos más hoteles de cinco estrellas para poder tener aquí una presencia de turistas de alto poder adquisitivo. Mercados lejanos, como el americano,Canadá, Asia... El que viaja siete, ocho, diez mil kilómetros para hacer turismo, normalmente viene con vocación de estar una semana, diez días, y gasta un porcentaje más en cifra por día que otros turistas.

El turismo es positivo, genera decenas de miles de puestos de trabajo, a nivel provincial, cientos de miles, en España, millones y todo eso repercute en la economía positivamente. Tenemos que distinguir, por tanto, lo que es la política del turismo de lo que es la política de vivienda, donde tiene que haber una acción de todas las administraciones, una legislación que estimule el alquiler en larga temporada y que no disuada, que no cree interrogantes sobre si el propietario va a poder recuperar su vivienda si no le paga el inquilino. Es evidente que la vivienda turística en Málaga parte de su crecimiento tiene que ver con que no hemos tenido una oferta hotelera como nos hubiera gustado, rápida en creación. No cabe duda que la vivienda turística ha desviado el alquiler de larga temporada, no protegido, hacia otro alquiler que no tiene esos riesgos. Y la demanda crece, con lo cual el mercado se tensiona.

Además de seguridad jurídica, ¿no cree que un propietario quizás se decanta por una vivienda turística por una cuestión de rentabilidad, porque le puede sacar en una semana casi lo que le puede sacar en un mes con un alquiler de larga duración?

Puede haber, yo no digo que no. Desde luego, nuestra sensibilidad está en la línea, cuando hemos tenido ya el decreto de la Junta, de hacer nuestras instrucciones, de que tiene que tener entrada independiente, por lo cual se frenan esos crecimientos que ha habido tan fuertes en vivienda turística. Y luego, estamos haciendo los estudios para ver la saturación que pueda haber por barrios y donde estén saturados que ya no se pueda hacer ninguna.

¿Cuándo tendrán ese estudio?

Le queda poco, pero aún no está terminado. Lo que queremos es que sea una cosa de aplicación inmediata, para que no haya ningún efecto llamada. Lo vamos llevando con el máximo sentido de responsabilidad para que sigamos teniendo un mercado donde exista la vivienda en alquiler. La parte pública la estamos desarrollando a tope, no hay un ayuntamiento en España que haya hecho el esfuerzo histórico que en materia de vivienda hemos hecho nosotros.

La Consejería de Turismo cifra las viviendas turísticas en la capital en unas 12.500. ¿No cree que llega tarde esa regulación? Teniendo en cuenta que el ‘as’ en la manga estaba en el Plan General.

Pero la base para hacerlo es el decreto de la Junta, que habla de que la vivienda turística es la que tiene uso turístico. Y esa definición es la que nos permite tirar del Plan General.

¿No se podía aplicar antes de ese decreto?

Yo nunca he tenido a nadie que me dijera «aquí vamos directamente» sobre este tema. Mi deseo era tal que yo no tenía inconveniente en hacer una regulación que luego nos la tumbaran los tribunales o las asociaciones de vivienda turística o la propia Junta. El mensaje era que mientras no saliera un decreto de la Junta, los ayuntamientos nos estuviéramos quietos. Era lo que había. Es más, sí he hecho la reflexión, que el Gobierno ha hablado de una regulación en la Ley de Propiedad Horizontal, ¿eso es por qué no se ha pedido, preguntado o planteado durante equis años? El problema de vivienda turística no es de ahora.

De la Torre, frente a la Casona del Parque / Gregorio Marrero

¿Qué le parece el plan de Barcelona para eliminar las viviendas turísticas de aquí a 2029? ¿Es partidario de que los ayuntamientos tuvieran esa opción?

No sé en qué consiste, lo curioso es que no lo plantea ya, dice que el año 28, yo no sé si es que lo va a hacer todo el 28 o lo va a hacer gradualmente, pero ¿cuál es el mecanismo? , o sea, voy, la cierro y me llevo la llave, ¿no? Todas estas cosas tienen sus dificultades legales. Creo que hay que estudiar el tema, primer ver la estadística real, ver lo que hay legal, lo que hay ilegal, cerrarlo, evidentemente. Yo no me cierro a nada pero, he de reconocer que la vivienda turística ha generado una actividad económica interesante, ha ayudado también a rehabilitar ciertas zonas que estaban degradadas en algunas ciudades. En muchos municipios de la provincia del interior juega un papel económico también interesante. Lo que hay que procurar es que los efectos negativos sean mínimos.

Sevilla ha desplegado lo que ha denominado una «policía turística» para el control de los pisos turísticos y también ha anunciado cortes al suministro de las viviendas ilegales. ¿Son medidas que se podrían plantear en Málaga?

Estudiaremos todo, pero la policía entiendo que es global para todos. En mi opinión, toda policía puede actuar en cualquier tema. Y en cuanto a las que son ilegales, creo que eso no tiene vuelta de hoja. Con el tema del agua puedo comprender a Sevilla, pero tiene también sus problemas legales.

¿Tiene el Ayuntamiento una estimación de cuántas viviendas ilegales puede haber en la ciudad?

No, no lo tenemos sinceramente. No puedo darle una cifra.

Ha pedido al Gobierno una tasa por pernoctación para las viviendas turísticas. Parece una tasa turística a medias, que excluye al resto de alojamientos turísticos.

Si hay esa impresión, yo no la he pretendido. Hemos defendido la tasa turística desde hace mucho tiempo, y decíamos que la tasa, en el caso de la vivienda turística, se aplicaría, puedo decir que exclusivamente, a compensar ese encarecimiento del alquiler que ha producido. ¿Estos causan el problema? Que lo resuelvan. Lo cual no es decir que esté exento de tasa turística el resto del turismo, no, no. En los hoteles habría tasa turística, siempre que haya consenso, cuidado, que lo he dejado bien claro. ¿Cómo se alcanza? Dándole al sector la capacidad de controlar en qué se gasta, porque la preocupación del sector es que se haga un ingreso al ayuntamiento y luego no tenga nada que ver con el turismo. Al propio sector de vivienda turística le puede parecer bien, porque su imagen cambia.

No les ha parecido muy bien...

La impresión que tengo cuando he hablado de este tema alguna vez, lo he hablado más a fondo con hoteleros que con el sector de vivienda turística, es que es como una especie de normalización de su existencia. Podríamos reforzar mucho la política social de vivienda y la [tasa] de hoteles es para hacer campañas inteligentes de promoción de turismo de excelencia, de calidad, que el hotel le interesa, lógicamente y a la ciudad le interesa. Yo espero hablar con el ministro [de Industria y Turismo] en estos días próximos que voy a Santander, a Ametic, y le hablaré de este tema. La gente que está en alguna ciudad percibiendo el turismo como algo negativo, cuando sepa que ese turista está pagando, lo que sea, dos euros, tres euros, por cada noche que pase en la ciudad, cambia de perspectiva.

O sea, usted no se va a rendir con esa petición al Gobierno...

No.

... pero, ¿ha tirado la toalla con la Junta respecto a la tasa turística?

No, no. Lo que pasa es que, primero, tengo un informe de Gestrisam que me dice que es el Gobierno central y no la autonomía, la llamada a este tema. Y creo que es mucho más inteligente resolverlo en un nivel nacional. Yo estoy muy de acuerdo con el ministro, que es la cercanía la que te dice cómo hacerlo. Si el Gobierno crea el marco legal, los ayuntamientos son los que decimos «nos importa y nos interesa el tema». Diálogo, participación, consenso con el sector, autonomía para el Ayuntamiento y una visión global de España. ¿Qué más queremos? Creemos que este marco es mucho más rápido, más eficaz.

Da la sensación de que se abre ese marco porque se ha cerrado la puerta por parte de la autonomía.

No... La autonomía dijo de crear un observatorio sobre la calidad turística o algo así, me parece bien que se haga, no tengo nada en contra con la FAMP. Pero yo creo que son convergentes ambas cuestiones. Yo creo que el ministro debe decir «rápido, a ponerlo». Y la autonomía encantada que se resuelva este tema entre el Ayuntamiento y el Ministerio. Yo lo veo así.

En todo este debate, hay una percepción latente en la ciudad, que se vio el 29J, de que se está expulsando a los malagueños. ¿Le preocupa?

Yo creo que los ciudadanos también se darán cuenta que este Ayuntamiento es el que más esfuerzo ha hecho para promover vivienda asequible en términos municipales. Y cuando estamos queriendo que el impuesto turístico en la vivienda turística se aplique a estos alquileres subvencionados, estamos demostrando que lo que queremos es que la gente pueda seguir viviendo, en este caso por vía alquiler, en la propia ciudad. Yo quiero que el esfuerzo de tener una ciudad maravillosa como tenemos sea disfrutado por los malagueños. Es evidente también que, si no hubiera habido una capacidad de acogida, como tienen los municipios del entorno, aquí no hubieran cabido. Los municipios del entorno están beneficiándose del tirón de Málaga, pero colaborando también a que ese tirón sea sostenible y viable porque están colaborando en la acogida de la población que viene, sea nacional o sea internacional, para vivir y trabajar en Málaga. Pero nuestro trabajo y nuestro esfuerzo es facilitar que los de Málaga puedan tener aquí opciones.

¿Qué modelo de ciudad le gustaría dejar a los malagueños?

Tengo una imagen tan positiva, dinámica, ágil, donde haya mucha posibilidad de empleo para los malagueños. Donde todo lo que se está generando en materia tecnológica, turística, de construcción, los malagueños sean los primeros llamados a ocupar esos puestos de trabajo. Por eso es muy importante que tengamos siempre una oferta educativa muy variada, muy potente. Y luego una ciudad que sea sostenible, sensible, accesible. Una ciudad que piense siempre en sus habitantes y que tenga espacios en los cuales nos sintamos orgullosos. No solo los espacios del Centro sino cualquier espacio de la ciudad. Es el sueño, queremos una ciudad muy hospitalaria, muy cooperadora. Y una ciudad que siempre piense que el papel municipal es clave, que es una asignatura pendiente en este país.