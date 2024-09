La letra hache sólo sirve para los chanquetes

Si mi memoria no me falla, en los años 50 del pasado siglo -no recuerdo si estaba aceptado o no por la docta RAE- la palabra toalla se podía escribir con hache intercalada, o no. Pero lo que sí recuerdo es haber oído a gente decir tojalla, o sea, convertir la hache en jota, o hache aspirada. Ahora la RAE, en su política de admitir las palabras mal escritas de toda la vida, y considerarlas correctas, nos obliga a reestudiar la gramática que aprendimos con no pocos esfuerzos y algún que otro suspenso.

La penúltima ‘perla’ de la RAE ha sido admitir «toballa» para identificar la tohalla o toalla de toda la vida. Ahora, cuando recurro a ese lienzo imprescindible para el aseo diario, dudo si es una tohalla, una toalla o una toballa. El uso o no uso de la hache al principio de una palabra o intercalada trae de cabeza a muchas personas, sobre todo jóvenes, por el abuso y mal uso de los móviles que simplifican las palabras y de paso destrozan el idioma.

La hache intercalada ha sido eliminada de algunas palabras para tranquilidad de los usuarios, como por ejemplo, aparte la citada toalla, alhacena (ahora alacena); almohada (ahora almoada)… y algunas más que ahora no me vienen a la memoria; pero está una que mantiene la hache intercalada y que acabo escribir: ahora. Si se elimina la hache, que es una letra muda, se queda en aora. De momento no ha llegado la hora de eliminarla… como las que están en «ha» (del verbo haber) y «hora», sustantivo.

Puestos a eliminar la hache intercalada, ¿se contempla quitarla poco a poco de Alhama, Alhaurín (el Grande y el Chico), ahíta, ahumado, ahorro… y todas las del diccionario? La función de la hache es, si no yerro, para la formación de una letra, la che, que ya no está en el abecedario, pero que es de uso muy corriente: chantaje, muchacho, macho, chocolate, China… y chanquete, por recordar algo tan malagueño y que añoramos los que pudimos gozar de su consumo. Las pronunciaciones cha, che, chi, cho y chu necesitan de la letra hache.

Y hablando de la hache al principio de las palabras, el caso más antiguo que recuerdo y que me sorprendió cuando estudiaba las ‘primeras letras’ (enseñanza primaria) fue ver escrita la palabra harmonía. Descubrí que el autor del texto no se equivocó: tan correcto era Armonía como Harmonía.

Albaricoque… O albericoque…, que también se admite. Puestos a aceptarlo, como los casos de las almóndigas, los murciégalos, los huevos freídos, los huevos rompidos… yo seguiré como lo aprendí y seguiré consumiendo amasquillos (forma natural malagueña de los albaricoques), chícharos (en lugar de guisantes), papas (en lugar de patatas)… aunque me he culturizado en la denominación de los autobuses del servicio urbano de transporte de viajeros, que antaño los identificábamos como ‘camiones’.

El escritor, académico y premio Nobel de Literatura Camilo José Cela eliminó por innecesaria la jota de la palabra reloj. El adminículo que mide el tiempo no necesita la jota, porque muy pocos castellanoparlantes remarcan esa letra; entre esos pocos estaban los antiguos locutores de Radio Nacional de España, que marcaban la jota, la ge cuando leían magnífico y la ese y la be cuando en el texto aparecía la palabra abstinencia. Tampoco, salvo los citados locutores de Radio Nacional, pronunciamos la te de algunas palabras terminadas con esa letra, como hábitat, superávit, déficit y Puigdemont, y aunque este último personaje no se siente español, toma decisiones importantes en la política española.

Continúo con la hache

El uso de la hache como primera letra de una palabra está implantado y a veces choca con la lógica. El gentilicio de los nacidos en Huesca no es «huescano» sino oscenses; la hache ha sido eliminada; ese caso se repite en otra provincia española que empieza por hache: Huelva. Los nacidos en la histórica ciudad no son «huelvanos», sino onubenses. Ha desaparecido la inútil hache. Así pues, lo natural sería que se escribieran como se pronuncian, Uesca y Uelva.

Entre los muchos nombres de pila del Santoral Cristiano nos encontramos casos muy curiosos como el de Humberto, Umberto, Huberto… ¡Quién sabe si son uno, dos o tres o el mismo! Abundan los nombres masculinos y femeninos que empiezan con hache, letra que se puede suprimir por innecesaria. Tienen hache Heliodoro, Horacio, Heriberto, Hermógenes, Herundina, Higinio, Hilario, Hilarión, Hipólito, Hugo… y muchos más que ni siquiera aparecen en los censos electorales de pueblos de Burgos, tales como Hermogio, Hexiquio, Hormisdas y Hadulfo.

Quizá los así llamados no están dispuestos a eliminar la hache inicial y quedarse mutilados como los casos de Oracio, Ilario, Ugo…Lo que ignoro es si el famoso Erundino del concurso El Cazador de TVE quitó la hache de santa Herundina, una de las tres vírgenes (las otras dos son santa Rómula y santa Redenta) porque Erundino (sin hache) no está en el santoral.

Rincón de Alhaurín el Grande, un pueblo con hache intercalada / L.O.

Las Herundinas y los Herundinos celebran su fiesta onomástica el 23 de julio. Los que gozan de un nombre sin hache inicial y que empiezan con la vocal I son múltiples como Ignacio, Inocencio, Indalecio, Ismael, Isidro, Isidoro, Íñigo, Iván… y en el otro sexo, Irene, Isabel, Inés, Inmaculada… Erundino y Erundina con y sin hache no aparecen ni en la ‘Enciclopedia de los nombres propios’, editada por Planeta, ni en ‘El gran libro de los nombres’, de Manuel Yáñez Solana, ni en la ‘Sagrada Biblia Ecuménica’.

Me doy por «cachi» (en malagueño, abreviatura de cachifundío), que significa «darse por vencido, rendido».

Eliminando la hache

Sin extenderme demasiado, considerando que la hache inicial se puede eliminar, cito cómo quedarían algunas palabras al ser mutiladas: abichuelas, erboristerías, orticultura, abitante, elado, ielo, edor, uella, erido, uída, éroe, eroína, umilladero…

Y si hacemos lo propio con las palabras con hache intercalada, como las citadas en un párrafo anterior -toalla, alacena, almoada…-, en un futuro dehesa se escribirá deesa; desahogo, desaogo; adhesión, adesión; ahondar, aondar; retahíla, retaíla; ahínco, aínco; ahuyentar, auyentar... y el grito de ánimo ¡Hip, hip, hurra!, ¡ip ip, urra!

Estoy alinquindoi para no cometer erratas ortográficas y gramaticales, aunque me coge un poco mayor.

Polarización

La RAE (mi tormento diario para no cometer faltas de ortografía) ha elegido polarización como la palabra del año 2023, entre las más pronunciadas en España en ese ‘campeonato’ que va teniendo más hinchas que las competiciones de fútbol, baloncesto y otros deportes que se anuncian en inglés: Rallys, Champions League, Masters de Augusta, Basketball EuroLeague… Sin entrar en discusiones ni invadir terrenos vedados a un periodista jubilado, las palabras que más salen de los labios de los políticos (varios millones en España) son transversal, libertad, democracia y ultraderecha; aunque existe también la ultraizquierda, parece que está vedada.

Otra palabra mágica y de difícil pronunciación que está de moda en el mundo de la política es resiliencia. Salvo los psicólogos y ecólogos de carrera que la utilizaban en el ejercicio de su profesión, casi nadie usaba.