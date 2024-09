‘Sin Piedad’, un grito de guerra contra el cáncer infantil

«Luchando sin piedad, pequeño guerrero de alma fuerte», con estas palabras, hoy convertidas en canción, describía Juan a su sobrino David, al que con tan solo 11 años le detectaron un osteosarcoma. Hoy, dos años después, continúa en tratamiento y enfrentándose «sin piedad» a esta enfermedad.

«El primer tratamiento no funcionó como se esperaba y se pasó a un segundo que gracias a Dios está funcionando. De hecho, ahora David está muy bien y haciendo una vida bastante normal», relata su tío Juan de Frutos, que, tras conocer la noticia del diagnóstico se trasladó a casa de su sobrino junto a su mujer para ayudarles y apoyarles en todo lo que necesitasen.

Los primeros meses fueron, sin duda, los más duros para todos. «Antes de empezar el tratamiento, tuve una conversación con él y le expliqué que se iba a exponer a una situación muy dura, que tenía que dar lo mejor de sí y que íbamos a luchar todos juntos, sin piedad. Y bueno, de una manera espontánea le ofrecí mi puño y los chocamos gritando ¡Sin piedad!, que desde entonces se convirtió en nuestro grito de guerra», rememora Juan, que explica que, desde aquel momento, se volvió un ritual que realizaban cada vez que David tenía que acudir al hospital para recibir un nuevo ciclo de quimioterapia.

Se convirtió incluso en su ‘uniforme’, pues decidieron grabarlo en unas camisetas que se ponen cada vez que acuden al centro hospitalario. «Ya iniciado el tratamiento, intuía que David se sentía un poco solo psicológicamente, pues era un shock muy grande. Así que un día, sin que él lo supiera, hice unas camisetas con la frase que se había convertido en nuestro grito de guerra y nos la pusimos toda la familia para que viera que éramos un equipo», cuenta Juan.

La familia de David en un posado donde todos visten la camiseta de la campaña 'Sin Piedad, contra el cáncer' / La Opinión

Venta de camisetas

Pero lo que comenzó como unas pocas camisetas acabó transformándose en todo un movimiento, que convirtió a David en un símbolo de resistencia y de valentía en la lucha contra el cáncer infantil. «Primero nos las empezaron a pedir nuestro entorno más cercano, pero, de repente, de alguna manera se viralizó y nos empezaron a pedir camisetas personas que no conocíamos de otras partes de España para mostrar su solidaridad y su apoyo para con David», rememora el tío del pequeño malagueño, que también se encargó de crear una cuenta en Instagram para compartir la experiencia de la familia y pedir a la gente que mandase mensajes de ánimo, como una manera de intentar reconfortar a David y a todos los niños que luchan con coraje contra el cáncer.

La iniciativa tuvo un impacto tan significativo que, finalmente, no solo pudieron regalar dos PlayStation 5 al Hospital Materno Infantil de Málaga como deseaba David, sino que, además, han podido donar 15.080 euros al Instituto de Investigación Vall d’Hebron en Barcelona. «A David desde el principio le encantó la idea de hacer algo solidario y su mayor ilusión era poder dar una PlayStation para que los niños pudieran jugar mientras estaban en el hospital», subraya Juan.

La escritura como refugio

Aunque ahora afirman estar muy contentos, llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Juan recuerda perfectamente lo difíciles que fueron para todos aquellos primeros meses de tratamiento. En su caso, encontró en la escritura un pequeño refugio en el que poder desahogarse y que le sirviese como terapia personal para ayudarle a sobrellevar la terrible situación que estaban viviendo.

«Nunca lo escribí pensando que pudiera ser la letra de una canción. Las palabras eran como piezas de puzzle que iba escribiendo según iban sucediendo y no fue hasta meses después que le di un orden y estructura», rememora Juan, que en aquel momento no podía ni imaginarse que aquellas palabras acabarían escuchándolas miles de personas.

No fue hasta tiempo después que aquellas palabras vieron la luz por primera vez, cuando Juan un día decidió compartirlas con David en un descanso que se tomaron durante un paseo que estaban dando por el campo y que emocionaron al pequeño malagueño.

Transformación en canción

A raíz de aquel día y tras la reacción de David, su tío se planteó la posibilidad de que se pudiera obtener una canción de aquella letra y que además tuviera un fin solidario. Para ello se puso en contacto con el músico y compositor Jay Ciru, al que decidió proponerle el reto.

«Jay Ciru conocía nuestra historia a través de Mamen (otra tía de David) que le seguía desde hacía tiempo. Empezó a seguirnos él también, nos compró una camiseta y habló del caso de David en sus directos», cuenta Juan, que asegura que quedó «maravillado» con el trabajo del artista y no dudó de que «si hay alguien podía hacer una canción de aquellas palabras, era él». Y así fue. El artista no se lo pensó dos veces y accedió a colaborar desinteresadamente en este proyecto solidario.

Tanto Juan como David, fueron los primeros en escucharla cuando aún no estaba siquiera acabada y ya entonces no fueron capaces de retener las lágrimas. «Me emocioné mucho y me pareció muy bella», afirma Juan, que recuerda que él, mejor que nadie, conoce el significado de cada palabra.

Un himno de admiración

Como no podía ser de otra manera, la canción (ya disponible en todas las plataformas digitales) se tituló ‘Sin Piedad’ de Jay Ciru y ha acabado por convertirse en un himno a la admirable capacidad de superación de los niños que, como David, son unos auténticos guerreros que luchan cada día contra el cáncer, así como un reconocimiento a la labor incondicional de los familiares que están junto a ellos.

«Lo que pretendemos con esta canción es que, además de aportar a la causa benéfica, sea un himno para todos y que puedan verse reflejados en esas palabras», concluye Juan, que insiste en que cada reproducción cuenta y que todos los beneficios que se obtengan fruto de las visualizaciones irán destinados íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil.

Suscríbete para seguir leyendo