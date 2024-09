Uno de cada tres jóvenes andaluces usa más de tres horas diarias las redes sociales

La omnipresencia de las redes sociales en las rutinas cotidianas adquiere una dimensión bastante contundente entre los andaluces con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años. Uno de cada tres de estos jóvenes usa tres horas o más, a lo largo del día, sus dispositivos electrónicos para conectarse a medios como Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok o Twitter.

Así queda de manifiesto en el Barómetro Andaluz publicado este verano por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), una especie de ‘CIS andaluz’ dependiente de la propia Junta de Andalucía. Al responder a la misma pregunta sobre la frecuencia con la que usan las redes sociales, casi la mitad de los entrevistados confiesa que pasa en ellas entre más de una y tres horas al día. Sucede con el 47,6% de los sondeados de 18 a 24 años y con el 44,7% de los que tienen entre 25 y 34 años.

Ahora bien, ya desciende a un 17% la proporción de jóvenes que las usan también todos los días pero durante un espacio de tiempo inferior a la hora. Y no llegan a un 3% los que señalan una frecuencia aún menor, que les lleva a conectarse cada dos días. Además, todavía más testimonial es el porcentaje de jóvenes que nunca usan las redes sociales, pues no llega ni al 2%. Hay que irse hasta franjas de edad superiores a los 65 años para encontrar porcentajes que se acercan al 15% en cuanto a las personas que no tienen contacto con las redes.

Instagram, la más usada

Instagram es -con una notable diferencia sobre las demás- la red social que más usan a diario los andaluces con edades comprendidas entre 18 y 34 años. Así se desprende de las respuestas de los entrevistados para el último Barómetro Andaluz, quienes en cuatro de cada diez casos se decantan por este medio en detrimento de otros como TikTok, Facebook o Twitter, que ni siquiera ocupan el segundo lugar.

Incluso, este indicador que roza el 40% supera con prácticamente quince puntos de diferencia a WhatsApp, que aparece tras Instagram al ser señalada por un 25% de los sondeados en esa franja de edad como la red social que más utilizan, una vez que el auge de los ‘estados’ convive ahora con su función originaria orientada a la mensajería inmediata.

La tercera posición la compartirían Twitter y TikTok, con porcentajes que rondan en sendos casos el 13% de usuarios jóvenes que las destacan como sus preferidas. En cambio, Facebook cae hasta un testimonial 3,3% entre los jóvenes de entre 18 y 24 años, mientras que sube a un 8,6% en aquellos con edades comprendidas entre 25 y 34 años. Y aún más lejos quedaría ya YouTube, con un 2,7% en el primer tramo de edad y solo un 0,9% en el segundo. A su vez, Telegram no supera el 1% como la más elegida. .

Eso sí, el liderazgo de Instagram solo se mantiene en otra franja de edad más, la comprendida entre los 35 y 44 años, que la elige como principal red social en un 35% de los casos. Y, a partir de ahí, WhatsApp se erige en la más usada en el resto de segmentos. Por ejemplo, acapara un 33% de los casos entre los andaluces de 45 a 54 años; y un 44% cuando se trata de personas de entre 55 y 64 años. Incluso, WhatsApp es la red social más usada por prácticamente uno de cada dos ciudadanos mayores de 75 años. Además, este longevo grupo de edad prefiere Facebook (es la que más usa el 22,8% de los sondeados) antes que Instagram, ya que menos de un 10% la tienen como principal opción.

Tecnologías y tiempo libre

En el mismo estudio de opinión pública -para el que se realizaron 3.600 entrevistas a principios del verano a andaluces mayores de edad- también se pregunta si la digitalización y el uso de las tecnologías digitales ha mejorado o empeorado el tiempo libre del que se dispone. Y son mayoría quienes en las tres franjas que más usan las redes sociales -las comprendidas entre los 18 y los 44 años- reconocen que la proliferación de los dispositivos electrónicos ha repercutido en términos negativos en el uso que hacen del tiempo libre. Así se pronuncian en torno al 37% de los entrevistados con estas edades, mientras que quienes dicen que ha mejorado se sitúan algo por debajo: siempre por encima del 30%.

No obstante, la tendencia se revierte a partir de los 45 años y son más quienes aseguran que influye en términos positivos en el tiempo libre, hasta el punto que decanta la balanza total -36% frente a un 27%- a favor de quienes defienden que ha mejorado. Eso sí, otro 36% del total de sondeados asegura que el uso de las tecnologías no afecta al reparto del tiempo libre.