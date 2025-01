De la Torre alerta sobre la turismofobia y pide mesura porque "el éxito de Málaga" depende del turismo

El turismo es un agente económico clave para un buen número de economías. Málaga y su provincia dependen de este sector, una auténtica locomotora a la que se asocian su crecimiento tecnológico y cultural. Pero como en todo, los excesos provocan efectos nocivos. Ha surgido un nuevo concepto: la turismofobia, es decir, ese fenómeno que, en realidad, tiene su origen en en una planificación deficiente, por parte de las administraciones, de los diferentes destinos. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha alertado este miércoles sobre el riesgo que puede suponer que en Málaga arraiguen este sentimiento de rechazo hacia el modelo turístico y ha puesto en valor que Málaga sea la gran ciudad española que más ha avanzado en viajeros hoteleros y pernoctaciones. "Seamos mesurados y cabales: el éxito de nuestra ciudad y de nuestra provincia sólo se explica y se entiende a partir del turismo", ha sañalado De la Torre en su tradicional mensaje de Año Nuevo.

Ayuntamiento de Málaga

En esta ocasión, el regidor se ha dirigido a los malagueños en un discurso ofrecido en Canal Málaga desde la nueva incubadora municipal inaugurada este pasado mes de octubre en la antigua casa de socorro del Llano de Doña Trinidad. El alcalde ha querido destacar los esfuerzos del Ayuntamiento por limitar la proliferación de pisos turísticos para "aumentar la calidad de nuestra oferta". "Hace algo más de una década, empresas y sindicatos planteaban como gran objetivo romper la estacionalidad para que la llegada de visitantes no se concentrara en verano. Ahora que hemos traspasado aquella meta, que entonces parecía inalcanzable, no podemos permitirnos que el turismo sea despreciado", ha señalado De la Torre, quien ha recordado que "el éxito de nuestra ciudad y de nuestra provincia sólo se explica y se entiende a partir del turismo". "Muchísimos malagueños viven de él, y sin la Málaga turística no habríamos podido poner en pie la Málaga tecnológica ni la Málaga cultural. Sin la sinergia de nuestras tres fortalezas, Málaga no sería lo que hoy es", ha dicho.

En el mismo sentido, ha expresado su preocupación por las dificultades de muchos jóvenes malagueños para acceder a una vivienda, un problema que no es exclusivo de Málaga. Desde su punto de vista, se trata de un problema de oferta, puesto que "no se está construyendo lo que la demanda requiere". "Hay más nuevos hogares que nuevas viviendas y la subida de los precios está muy por encima del incremento de los salarios", admite el alcalde, que no ha querido desaprovechar la oportunidad de recordar el trabajo que el Ayuntamiento ha realizado por promover la edificación de VPO: "338 viviendas protegidas: 1.041 están en ejecución y 2.297, en diferentes trámites de licitación, proyecto u obtención de suelo". El objetivo en el plazo inmediato es agilizar la puesta en carga de suelo incluso urbanizando desde el propio Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de la Vivienda e instar al resto de administraciones a que también aceleren todos los trámites.

Llegada del IMEC

A juicio del alcalde, la noticia más importante del año en Málaga ha sido el anuncio de que el Parque Tecnológico acogerá la primera delegación del IMEC en España, un instituto tecnológico puntero cuya sede se encuentra en la ciudad belga de Lovaina. "Estamos hablando de situar a Málaga en la vanguardia mundial de los semiconductores, lo que contribuirá a crear un potente ecosistema de microelectrónica y creará cientos de empleos, miles si sumamos los indirectos a los directo", ha destacado De la Torre, que ha vuelto a insistir en la necesaria colaboración público-privada para seguir atrayendo talento a la ciudad. "En los últimos cinco años, 90 compañías internacionales han elegido Málaga para instalarse. Este año han seguido el camino de Google o Vodafone las alemanas Mercedes-Benz y PublicPlan, la sueca TF Bank o la emiratí JFX Group. Para que Málaga siga prosperando como lo está haciendo necesita empresas fuertes. No sólo las que llegan desde fuera, sino las que ya operan aquí. Hace falta que las sociedades de capital malagueño crezcan, se expandan e internacionalicen", ya que, según De la Torre, es obligatorio mejorar la competitividad para que los beneficios de esta apuesta también lleguen a las economías doméstica de los propios vecinos de Málaga. Y por ello ha vuelto a insistir en la necesidad de suscribir un pacto de Estado en materia de educación.

De la Torre, durante su mensaje ofrecido este martes por Canal Málaga. / Ayuntamiento de Málaga

Gestión municipal

Del mismo modo, De la Torre ha hechi hincapié en que este mes de enero entrará en vigor el nuevo presupuesto municipal de 2025 que supera los 1.250 millones de euros e incluye 213 millones, un 30% más, en inversiones para la remodelación del estadio de La Rosaleda ante el Mundial de 2030, "un pabellón de gimnasia artística en Palma-Palmilla, el pabellón de El Cónsul, la renovación del paseo marítimo de Pedregalejo, los parques de Campamento Benítez y Frank Capra, el Neoalbéniz, un centro social en Teatinos y la rehabilitación de la cubierta de la Catedral", ha subrayado el alcalde, entre otras partidas.

"Todo lo que hace un Ayuntamiento es importante. Las cosas que parecen pequeñas son grandes; las grandes, enormes. Porque la gestión municipal incide en la calidad de vida de los ciudadanos y marca su vida cotidiana", ha incidido De la Torre, que también ha querido advertir sobre los peligros de la desafección de la sociedad hacia la clase política, compartiendo el diagnóstico del Rey Felipe VI en su último mensaje de Navidad, en el que pidió aconsenso y serenidad en el debate parlamentario. "El jefe del Estado apeló a alcanzar acuerdos en torno a lo esencial, con la Constitución de 1978 como marco de convivencia. Acuerdos imprescindibles en temas básicos como la mencionada vivienda y la inmigración", ha concluido el alcalde de Málaga, quien ha finalizado su intervención agradeciendo la solidaridad de los vecinos de Málaga ante la desgracia vivida en Valencia tras el paso de la DANA el pasado 29 de octubre.