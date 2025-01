Impiden la celebración de un festival de música electrónica que carecía de autorización municipal

Efectivos de Policía Local, dentro de las acciones de control de fiestas enmarcadas en el operativo previsto para estas fechas, junto con Policía Nacional se personaron ayer en un establecimiento donde se iba a celebrar un festival de música electrónica, Sophie festival, cancelado por carecer de autorización municipal. Así, los agentes fueron para «volver a requerir al promotor que comunicase la suspensión de la fiesta» y se estableció un dispositivo policial preventivo para informar a los asistentes de que «no contaba con la autorización preceptiva y garantizar que no se celebrase el evento».

El Ayuntamiento de Málaga informó de que, a través del Área de Comercio, ha venido requiriendo al promotor documentación preceptiva y vinculante para otorgar la autorización conforme a normativa. Entre otros, según indicó el Consistorio en un comunicado, faltaba la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que se le ha venido solicitando desde el Consistorio en base a un requerimiento de Aena. «El plazo para aportar la documentación, tal y como se le explicó al interesado, finalizaba el pasado jueves 26 de diciembre».

Así, precisan que «al no haber presentado en tiempo y forma (26 de diciembre) toda la documentación», el Ayuntamiento le notificó el lunes 30 de diciembre la resolución denegando la autorización, «como ya le había adelantado que ocurriría».

El Ayuntamiento agregó que la notificación al promotor de la resolución desfavorable se puso también en conocimiento de Policía Local para su control, de acuerdo al protocolo habitual de trabajo. Además, la Policía Local había realizado varios apercibimientos con carácter previo.

Apercibimiento

En concreto, el 23 de diciembre se le apercibió de que no podían celebrar esta actividad sin autorización municipal, en el marco de las actuaciones realizadas con las fiestas de las que se tenía constancia y que no contaban con permiso. Posteriormente, el 28 de diciembre se realizó el segundo apercibimiento por parte de Policía, precisan. El tercero de los apercibimientos, añaden desde el Ayuntamiento, se produjo el 31 de diciembre, tras la notificación de la resolución desfavorable de Comercio -la cual fue notificada el 30 de diciembre-. En dicho apercibimiento «se requería al promotor que comunicase la suspensión de la fiesta al constatar que no lo había anunciado ya a los asistentes».

Tras ello, y dentro de las acciones de control de fiestas enmarcadas en el operativo previsto para estas fechas, efectivos de Policía Local junto con Policía Nacional se personaron ayer miércoles en el establecimiento para «volver a requerir al promotor que comunicase la suspensión de la fiesta» y se estableció un dispositivo policial preventivo para informar a los asistentes de que «no contaba con la autorización preceptiva y garantizar que no se celebrase el evento».

El Festival en su web y redes sociales informó de la cancelación del evento, precisando que «hoy hemos recibido una comunicación de las autoridades locales que nos ha dejado profundamente afectados: lamentablemente, nos vemos en la obligación de cancelar el evento», según la información recogida por Europa Press. En la comunicación, aseguran que están «consternados» con la situación y «lo mínimo que podemos hacer es informaros con transparencia», por lo que precisan que «el pasado lunes 30 de diciembre, a las 13.58, recibimos un requerimiento del Ayuntamiento solicitando una documentación que ya habíamos presentado el día 3 de diciembre».