Miguel Bling, el malagueño detrás del look de Lalachus en las Campanadas

El salto de 2024 a 2025 será recordado en la historia de la televisión por la apuesta de TVE por romper con todos los cánones y modelos encorsetados que cada 31 de diciembre las cadenas ofrecen a las familias españolas en la gala previa a las doce campanadas.

Ese cambio de paradigma llegó a la televisión pública a través de David Broncano, el presentador de 'La Revuelta' y su colaboradora, la cómica Lalachus. Una apuesta tan arriesgada como es todo lo que implica romper el molde y que fue especialmente ilusionante y complicada para ella, que tuvo que soportar toda clase de insultos y juicios sobre su físico desde que se anunció que copresentaría las Campanadas en Televisión Española.

Este polémico y absurdo preludio supuso que se redoblara la presión sobre la imagen -que ya de por sí es habitual para las mujeres que participan en esta gala- de la cómica madrileña, que ayer ya compartía en sus redes su felicidad y su emoción por una "noche tan increíble" que, por cierto, ha coronado a la televisión pública como líder de audiencia.

Y detrás del gran look que lució Lalachus hay talento malagueño, gracias a las manos del maquillador y peluquero profesional Miguel Bling (Miguel Ángel García), criado en el barrio de Huelin, que se encargó de hacer lucir el cabello de la cómica en una velada tan especial.

"Ha sido una experiencia súper bonita. Estar con Lala, acompañarla en este proyecto es muy emocionante porque yo llevo ya trabajando con ella unos cuantos años ya y, de repente, un proyecto así tan grande nos hacía mucha ilusión", cuenta en conversación con este periódico.

Look de las Campanadas de Lalachus. / L.O

El malagueño reconoce que había "nervios y presión" porque sabían que este año "se iba a ver muchísimo" pero sostiene que no perdieron de vista el objetivo que debía cumplir el look: "Lala tenía que sentirse elevada, cómoda, con un look atemporal que acompañara al vestido y realzase su personalidad. Y, al final, creo que funcionó".

De hecho, Miguel Bling defiende que ese debe ser el propósito de cualquier estilismo: "Tienes que hacer que la personalidad de esa persona se eleve, que se sienta segura consigo misma y que esté enfocada en lo que está haciendo en ese momento y no pensando en si me siento bien con lo que llevo o no, sino que le dé seguridad. Y yo creo que eso fue lo más importante, haber conseguido que Lala se sintiera segura con ese look".

Desde que Lala les contactó para preparar el look de las Campanadas, hay muchas horas de trabajo, primero con el diseño del color con el que el malagueño transformó la melena de la cómica, una labor que se extendió desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde, y solo la prueba de maquillaje y peinado requirió otras tres horas. "Y el día de las Campanadas, estuvimos desde las seis de la tarde a las diez y media haciendo el look".

Lalachus y Broncano, durante la retransmisión de las Campanadas. / L.O

Un estilismo del que también es responsable su pareja, el maquillador Ismael Bachiller, que se encargó del maquillaje de Lala, la diseñadora Silvia Fernández, que confeccionó el vestido, y la estilista de RTVE Silvia Gago.

"Yo creo y siento que ha sido cercano a mí porque lo he hecho con un equipo que son amigos y no se siente como una cosa alejada. Eso es lo más bonito, sentir que aunque hagas proyectos tan grandes, los sientas cerca a ti y que lo hagas con gente humilde y que los disfrutes como si estuvieras con tus amigos haciendo algo que te ilusiona".

Un sueño que empezó como un hobby

Miguel Bling se adentró en el mundo del maquillaje y la peluquería como un hobby que poco a poco se transformaría en un sueño a perseguir.

"Recuerdo cómo maquillaba a mis amigas, les hacía fotos y así empezó como algo creativo. Pero llegó un momento en el que me dije que quizás esto podía ser una profesión y yo podía vivir de lo que me gusta". Por ello, dejó la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas que estaba cursando en la Universidad de Málaga para dedicarse plenamente a formarse y a trabajar en este sector.

"No me veía trabajando en una oficina y quise apostar por lo que me gusta y dar un cambio a mi vida. Y al final seguí un sueño que ahora se están cumpliendo". De hecho, hace tres años abrió su propio salón en Madrid, cerca de Atocha, 'You glow Salon', y es estilista profesional de una amplia cartera de celebrities como Alba Reche, Marta Díaz, Ruslana, Martita de Graná o Samantha Gilabert.

Además ha trabajado en eventos de la talla de la Fashion Week de Milán y París o en el Festival de Cine de Málaga, y es embajador de firmas como L'Oréal Professionnel, Dior, Yves Saint Laurent, Nina, Mabelline o Nyx.

Vender maquillaje, formar y trabajar con productoras

El camino no fue fácil. Empezó a trabajar vendiendo maquillaje y como dependiente en stands de diferentes marcas en tiendas y perfumerías. Con 22 años se fue de Málaga para trabajar en Valencia como maquillador para firmas de lujo y de ahí saltó a Madrid como formador de una marca de maquillaje durante cuatro años, un trabajo que compaginaba con producciones audiovisuales en productoras.

Su primer gran proyecto fue Vodafone Yu, donde conoció a Carolina Iglesias, Lorena Castells y Dani Mateo, además de otras muchas celebrities que acudían al programa como invitadas. "A veces se quedaban con nuestro contacto y así empezamos a hacer cosas fuera de la productora". Esa cartera de contactos se amplió con su trabajo en Gen Playz, de RTVE, y aupado con la exposición de su trabajo en redes sociales, consiguió labrarse un nombre que le permitió hacerse freelance y dedicarse al 100% a su carrera profesional.

Un mundo de moda, focos y alfombras rojas que no ha conseguido despegar de la tierra los pies de Miguel Bling, que sostiene la importancia de no cegarse por los grandes proyectos. " Porque hoy hago las Campanadas pero igual mañana voy a estar en mi salón simplemente atendiendo a mis clientas. Eso nunca se sabe. Entonces creo que simplemente tienes que vivir tu día a día sintiendo que todo lo que haces lo haces cariño y con pasión, y así llegarán proyectos grandes o no, pero cualquier proyecto lo vas a disfrutar igual".

Y después de tantos años fuera de Málaga, confiesa que no visita su tierra tanto como le gustaría aunque asegura que en agosto siempre intenta escaparse. "Al menos una o dos semanas, siempre vuelvo a Málaga, a mi casa, con mi madre, mi hermano, mi familia, para disfrutar de mi tierra, del mar, ¡de los espetos! y de los buenos amigos que tengo allí".