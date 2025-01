De la dureza de materiales en la barriada de Intelhorce

En mayo del año pasado, esta sección se dio una vuelta por un extinto cerro pelado, que una Entidad Urbanística de Conservación, mediante una subvención del área municipal de Parques y Jardines, ha convertido en una más que apañada zona verde y de paso, ha realzado una loma con vistas de Málaga de 360 grados.

Hablamos del parque que rodea los dos grandes depósitos de agua de la barriada de Intelhorce, que regala unas vistas de una Málaga que está en pleno crecimiento a escasa distancia, en el llamado Distrito Zeta; pero también se aprecian los terrenos ya en ebullición de la desaparecida fábrica del Amoniaco; la antigua fábrica de Intelhorce; la más veterana todavía de El Tarajal; San José del Viso; la barriada de Sánchez Blanca o las obras de ampliación de la UMA. Todo un espectáculo.

Lo cierto es que tanto el Ayuntamiento como los vecinos se han conjurado para sacarle un buen partido a este bonito parque, ideal para recrear la vista y poner a prueba el físico, pues tiene una respetable subida.

Hay, sin embargo, un detalle, visible al menos el año pasado, que debiera hacer reflexionar a los expertos sobre la estabilidad y dureza de los materiales.

Basta con echar un vistazo a las primeras estribaciones de este cerro, por la parte de Intelhorce donde se han construido chalés adosados.

Vista de la calle Suecia, en Intelhorce, el pasado año. / A.V.

Así, si dejamos la histórica calle Daniel Blanxart, en recuerdo de este profesor e ingeniero textil catalán, gran investigador de las fibras textiles, podemos enfilar el cerro verde de los dos depósitos a través de la calle Suecia.

Ya en esta subida, que atraviesa la calle Irlanda, el paseante notará unas ‘cicatrices’ en el suelo que van a más a medida que se asciende la loma.

Estas ‘cicatrices’, estas grietas pueden verse en el suelo de forma muy marcada; pero también en los muros contiguos de las casas en diferentes anchuras, lo que provoca ya el descascarillamiento de las tapias.

Pero sin duda, las grietas hacen de las suyas en el paseo peatonal al pie del cerro, desde calle Turquía a calle Bélgica, donde las plantas brotan por ellas y parecen recobrar sus antiguas posesiones.

Por suerte, no se construyeron bloques en esta zona. Confiemos en que estas grietas no sean como las que recorren los bloques de Haza de Cuevas y Carranque y que en esta zona de expansión de Málaga, esto sea, tan sólo, una excepción técnicamente salvable y no algo para preocuparse.

