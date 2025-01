Un trozo desconocido de historia del Hotel Miramar

En 2016, junto con Eloísa Navas, Carmen Enciso publicó la exitosa novela histórica ‘Miramar’ (Ediciones del Genal), con una trama centrada en los avatares del famoso hotel de lujo de Málaga, desde su inauguración como Hotel Príncipe de Asturias en 1926 hasta su primer cierre en 1967.

Las dos autoras habían reunido tanto material, que a finales de ese mismo año decidieron publicar el ensayo ‘Miramar. Un hotel con historia’.

«Recogí muchísima documentación; pero no había forma de encontrar la escritura de constitución, ni los estatutos», reconoce Carmen Enciso, que recuerda cómo, entre las cosas que se repetían desde hacía años sobre el Miramar «y se daban por buenas, es que el rey -Alfonso XIII- era accionista del hotel».

Fotografía del Hotel Príncipe de Asturias datada entre 1926 y 1930, en sus primeros tiempos. Con la II República pasó a llamarse Hotel Miramar. / Archivo Histórico Universidad de Málaga

El tesón de la escritora e investigadora malagueña hizo que, finalmente, averiguara que la escritura había sido validada en el año 1920 «en un notario de Madrid, Luis Gallinal y Pedregal; pero la notaría había desaparecido». Por este motivo, contactó con el Colegio de Notarios de Madrid, que le dio pocas esperanzas: «Me dijeron que era imposible conseguirla, salvo si era familiar de quienes constituyeron la sociedad, algo que había que demostrarlo».

Como detalla, por aquel entonces no se había cumplido un siglo del documento, lo que impedía el acceso público. Hacia 2022, pasados ya los cien años, explica: «Se me ocurrió que aquí se entienden de notario a notario», así que fue a un notario de Málaga a encargarle ese documento. «Y me lo consiguió».

La escritura, copia simple que se conservaba en el Archivo General de Protocolos de Madrid, tiene fecha de 24 de junio de 1920 y aporta informaciones que en muchas ocasiones son inéditas y, en otras, «saca malos entendidos y datos erróneos», cuenta.

Primera página de la escritura de constitución de la Sociedad Hotel Príncipe de Asturias. / A.V.

El documento de constitución de la Sociedad Hotel Príncipe de Asturias informa, por ejemplo, de que el propietario de los terrenos del futuro hotel, una parcela 13.211 metros, era Eugenio Esteban y Martínez del Pozo, marqués de Torrelaguna, quien en 1906 los heredó de su madre, la marquesa viuda Benita Fernández del Pozo y Ramírez.

El solar, que el marqués alquilaba para partidos de fútbol, lindaba al norte con el paseo de Reding; al sur con las vías del tren y en los laterales, con la calle Tetuán (luego Keromnes) y la calle de las Fábricas (hoy, Santa Cristina).

Además de este aristócrata, otros cuatro accionistas de la sociedad elevaron la escritura: su hermana Beatriz Esteban y Fernández del Pozo; Matías de Oñate y López, marqués de Ugena; el exministro y exalcalde de Madrid Joaquín Ruiz Jiménez y el senador Juan de Ortueta y Murgoitio.

El chalé misterioso

Algo muy llamativo, cuenta, es que, dos días antes de la constitución de la sociedad, el marqués de Torrelaguna escinde y se reserva 633,11 m2 del solar original. Esta extensión, deduce la autora, parece coincidir con un chalé de grandes dimensiones, presente dentro de los terrenos del hotel y que aparece en muchas fotos y postales antiguas, junto a la actual calle Santa Cristina.

«Todo el mundo pensaba que era el pabellón real; pero estaba en el hotel, en una esquina: tenía parte del sótano y de la primera planta», precisa la escritora. Su teoría es que la vivienda fue utilizada por el marqués de Torrelaguna.

Postal del Hotel Príncipe de Asturias, todavía con el chalé de la izquierda en sus terrenos. / L.O.

¿Cuánto tiempo estuvo esta construcción en pie? El investigador y geógrafo Anton Ozomek, consultado por este diario, informa, a la vista de varias fotografías históricas, de que fue demolida «en torno a 1954, pero el intervalo cien por cien seguro es 1954-1956». Como explica Carmen Enciso, todo parece cuadrar, porque «la primera reforma» del hotel fue en 1954.

A la altura de los hoteles Ritz

La escritura de constitución de la sociedad, cuya sede se encontraba en la madrileña calle de Alcalá, en la casa palacio del marqués, aprovecha para poner el listón muy alto, al aspirar a que el establecimiento de Málaga estuviera a la altura de los «hoteles Ritz de Madrid».

La parcela fue valorada en 600.000 pesetas, lo que al marqués de Torrelavega le permitió hacerse con 1.200 acciones (a 500 pesetas la acción). Su hermana Beatriz era propietaria de 200. En total, los cinco accionistas iniciales eran propietarios de 1.600 acciones, de un total de 7.000 y un capital social de 3,5 millones de pesetas. ¿Quién tenía el resto de acciones?

Los Reyes de España, en la inauguración del Hotel Príncipe de Asturias en febrero de 1926, en una foto de La Unión Mercantil. / L.O.

Un aspecto llamativo es el de los cuatro vocales del consejo de administración de la sociedad, presidido por el marqués de Torrelaguna, entre quienes están Fernando Guerrero Strachan y nada menos que Eduardo Dato, por entonces, presidente del Gobierno. «¿Qué hace el presidente del Gobierno en un consejo de administración del que no es accionista?», se pregunta Carmen Enciso.

Por eso, la investigadora no descarta que Alfonso XIII tuviera algún tipo de participación en el nuevo hotel de lujo de Málaga, aunque no constara como accionista directo: «Es raro que tuvieran pabellón de honor, que la familia real viniera durante muchísimos años, así como la realeza europea, y que la sociedad partiera de la nobleza de Madrid», argumenta.

