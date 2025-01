«Exigimos el restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada»

¿Cómo afectó la DANA de noviembre al Centro Histórico?

Lo que los vecinos cuentan es que ha sido desigual: hubo calles que apenas lo notaron porque parece que, por la propia configuración del Centro, hay calles que hacen de ‘cortafuegos’ y otras vías que evacuan la avalancha de agua; pero otras sí: en calle Carretería provocó destrozos importantes, los vecinos nos hablan de cortes de luz, de falta de suministro de agua por algún atoro; en los patios interiores habían reventado los sumideros. Comercios sí hemos visto embarrados...algo alejado de esa imagen en televisión del alcalde diciendo que todo estaba impoluto, como si aquí no hubiera pasado nada

A los dos días de la DANA el Ayuntamiento reactivó el proyecto de los puentes plaza en el Guadalmedina, que incluye soterrar el tráfico a ambos lados del río. ¿Les preocupa?

No tengo criterio técnico para pronunciarme; pero viendo ejemplos de otras ciudades, parece evidente que alguna actuación habría que hacer en el río. Si esta solución es la más segura o no, no lo sé.

A finales de noviembre, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo presentó en rueda de prensa una acción pública urbanística, en la que reclama al Ayuntamiento que actúe contra los pisos turísticos. ¿Por qué la presentaron?

Porque algo hay que hacer. El daño que están produciendo las mal llamadas ‘viviendas de uso turístico’ al tejido urbano y social de la ciudad es muy profundo, porque quiebra la seguridad jurídica de los vecinos, que han ido a vivir a un edificio y, de pronto, les están cambiando las reglas de juego a mitad de partido y convirtiendo su edificio en un hotel. En segundo lugar, son miles de desconocidos entrando y saliendo de un edificio; eso también quiebra cualquier principio de intimidad personal y familiar. Ademas, rompe y destruye la red de apoyo mutuo que somos los vecinos. Cuando tu vecina mayor tiene una pequeña inundación por el termo y te pide auxilio, ¿cómo lo va a hacer si el que abre la puerta te habla en polaco y ni siquiera lo conoces? Y, por supuesto, los problemas de convivencia, de borrachera, de ese turismo que, a pocos casos que haya en un edificio, se traduce en que prácticamente todas las semanas hay un problema. Por otro lado, cambia la configuración del barrio, porque esto ha sido la entrada a un turismo masivo, que en el Centro se ha hecho muy evidente de despedidas de soltero. Málaga se ha consolidado como un destino de ese tipo de despedidas, de ese turismo borracheril y ‘Málagaluf’. El Centro ha sido el campo de pruebas de lo que ahora se está extendiendo por la ciudad.

¿Se podía haber evitado?

Lo desolador y lo demoledor es que sí se podía haber evitado. Esto no es la evolución natural de nada sino la consecuencia directa de la aplicación o no de una serie de medidas, y lo más grave de todo es la no aplicación de la ley. El propio Ayuntamiento era conocedor de la situación. El Observatorio de Medio Ambiente Urbano, a través de su director, Pedro Marín Cots, había emitido informes diciendo: tiene usted una herramienta en el Plan General de Ordenación Urbana que la puede aplicar y limitaría mucho la entrada masiva de la mal llamada‘vivienda de uso turístico’. Y no se ha hecho. Nuestra asociación lo dijo, algunos voces aisladas en la prensa, también; pero nadie hacía nada. Nosotros nos preguntamos: ¿dónde está la ciudad?, es decir, ¿dónde están los técnicos y expertos de la Gerencia Municipal de Urbanismo?, ¿es que no sabían que existía un PGOU?; ¿dónde están los colegios profesionales de Arquitectos, de Aparejadores, de Abogados?, pues estamos hablando de vulneración de las normas; ¿dónde está el Colegio de Administradores de Fincas? Y esto lo tenemos que hacer, humildemente, un grupo de vecinos, rompiendo nuestra hucha para buscar asesoramiento profesional. ¿Dónde está la ‘intelligentsia’ de la ciudad que no da ni un paso? Por eso, viendo que no se hacía nada y hartos de enviar escritos y participar en plenos, decidimos ponernos en manos de un despacho de abogados en Derecho Urbanístico, Fernández-Canivell. Hemos estado meses con esto y, viendo el estudio que nos proporcionaron y el análisis jurídico del caso, decidimos que algo teníamos que hacer.

¿El Ayuntamiento ha respondido a la acción pública urbanística?

De momento, seguimos sin respuesta, y es preocupante. Quiero pensar que están analizando la situación con detenimiento. El problema es que tenemos un Ayuntamiento que para muchos afectados del Centro, el propio Ayuntamiento es el problema.

El PGOU, por lo que nos dicen los expertos, lo podían haber aplicado desde 2011, porque el Ayuntamiento siempre ha tenido las competencias urbanísticas

El PGOU actual, de 2011, prohíbe el hospedaje en bloques de vecinos salvo si tienen entrada, agua, luz y teléfono independientes. El Ayuntamiento se escuda en que no lo pudo aplicar hasta el decreto de la Junta del año pasado sobre pisos turísticos.

Discrepamos totalmente, el PGOU, por lo que nos dicen los expertos, lo podían haber aplicado desde 2011, porque el Ayuntamiento siempre ha tenido las competencias urbanísticas, la norma reguladora y la obligación de aplicarla. Los decretos de la Junta de 2016 y 2024 en que se ampara para tomar esas medidas, en ningún caso le ha transferido competencias urbanísticas nuevas ni le han facultado para aplicar nada. Y luego, han organizado esta manera de proceder con una instrucción técnica, una herramienta normativa de rango menor. Esto no hay por donde cogerlo. Ha sido una autoinculpación.

Si el Consistorio continúa sin responder, ¿cuál será el siguiente paso de los vecinos?

Me gustaría dejar claro que vamos a seguir recorriendo el camino judicial que haya que recorrer y contamos con el apoyo de nuestro colectivo vecinal y del colectivo ‘Vecinos de Málaga’, de los barrios de Huelin, El Palo, el Soho, y de El Romeral. Contamos con los recursos, los medios y la motivación, fruto de la indignación, de ver cómo se está destruyendo tu barrio y extendiendo a la ciudad. Así que tenemos toda la determinación. ¿Qué es un contencioso-administrativo, pues será. Y hay que tener en cuenta que, cuando uno lee el análisis jurídico del caso por expertos en Derecho Urbanístico, existen elementos que podrían ser constitutivos de un ilícito penal en forma de prevaricación administrativa. Es decir, no sólo está el grave destrozo que han ocasionado en la ciudad, sino que encima sería grave el posible tratamiento penal que tendría. Entonces, si quienes nos tienen que proteger no nos protegen y no aplican las normas que ya tienen, me parece que la ciudadanía de la sexta ciudad de España tiene que responder de alguna manera. Esperemos que, con esto, al Ayuntamiento de Málaga le ayudemos a reflexionar profundamente y rectifique, porque estamos exigiendo el restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada. No vale que a partir de ahora no vengan más (pisos turísticos), es que a los que ya hay no aplicó una normativa presente ya en el PGOU de 1997. Además, cuando el legislador hace esa restricción de tener una entrada independiente, clarísimamente lo que está intentando es preservar y proteger el carácter vecinal y residencial de un edificio. Y esto es lo que se han saltado.

¿Cuántos vecinos continúan viviendo en el Centro?

Hay menos de los que podría haber; pero no somos tan pocos, resistimos. El último dato del padrón señalaba que nos acercábamos a 5.000. Eso, en el ranking de barrios del Distrito Centro nos sitúa en el quinto más poblado. A su vez, el Distrito Centro es el tercero más poblado de la ciudad. Y por Centro Histórico, administrativamente el Ayuntamiento entiende sólo lo que hay dentro de perímetro de la antigua ciudad. La plaza de la Merced, por ejemplo, quedaría fuera. También el Soho, La Goleta, San Felipe Neri, calle Victoria... todo lo que se entiende en Málaga que es el Centro. Si unimos ese cinturón somos muchos más. Entonces, ¿porque interesadamente se ha querido decir que aquí no vive nadie? No es cierto, sí que vivimos y podríamos ser muchísimo más. Habría que preguntarse cómo un Centro que ha mejorado muchísimo, con esas mejoras no han sido capaces de atraer más población. Hubo crecimiento pero se estanca en 2015, cuando empieza el boom de las viviendas de uso turístico. Yo creo que el Centro, a poco que se cuide, es un espacio muy atractivo para vivir; a 10 minutos de la playa, a otros 10 de ver las ardillas en el Monte Gibralfaro y que se ha peatonalizado; algo bueno para las familias con hijos.

Las ciudades anglosajonas no son un ejemplo para nosotros; somos una ciudad mediterránea con su foro, su ágora, su mercado; son ciudades multiusos, más sostenibles, un espacio atacable a pie y más humano.

¿No pierde la esperanza en que la situación cambie?

No soy fatalista y no pierdo la esperanza. Lo que pasa en el Centro es la consecuencia de unas políticas susceptibles de rectificar. Además, por experiencia, no ha habido ninguna ciudad en el mundo que haya desaparecido por las buenas. Si uno va a Venecia, pese a la presión turística que soportan, allí sigue habiendo una población similar a la de Antequera. Algo habrá en Málaga que llevamos 2.000 años de existencia y no pueden desaparecer vecinos, precisamente, del espacio de la ciudad que más tiempo lleva teniendo vecinos desde su fundación. Las ciudades anglosajonas no son un ejemplo para nosotros; somos una ciudad mediterránea con su foro, su ágora, su mercado; son ciudades multiusos, más sostenibles, un espacio atacable a pie y más humano. Hace unos años, cuando empezó a venir el turismo a la ciudad estábamos en un momento perfecto: a los turistas les gustaba Málaga y a los malagueños, los turistas. El malagueño del Centro estaba contento con cómo estaba quedando su barrio, tras sufrirlo durante mucho tiempo degradado y deteriorado y el resto de malagueños venía encantado a su Centro. Había una reconciliación con el Centro Histórico. Ahora, hemos pasado de esa especie de luna de miel al divorcio.

El Ayuntamiento ha encargado nuevas mediciones de ruido en el Centro. ¿Está funcionado la Zona Acústicamente Saturada?

Aquí seguimos sin dormir. La última reunión del ZAS fue a finales de noviembre. Fuimos vecinos, comerciantes y toda una serie de representantes de las distintas áreas municipales. Y es el día de la marmota: hacen un despliegue de datos, aparentemente incuestionables; pero la realidad es que el problema persiste y además se ha agravado. El foco principal se ha ampliado en extensión y en horarios. Por ejemplo, el ocio nocturno derivado de discotecas y bares con música, antes circunscrito a 2-3 días a la semana, con épocas fluctuando a lo largo del año, ahora es de lunes a domingo, porque todo está relacionado con el Centro: tanto piso turístico, tantas despedidas de soltero, tanto turismo de borrachera no es posible si luego no tienen ese caldo de cultivo que los hace posibles.

El tratamiento que aporta el Ayuntamiento de Málaga es como si le aplicamos a ese enfermo grave un vasito de manzanilla

¿Cuáles son entonces los grandes focos de ruido del Centro?

Las discotecas, los bares con música y las terrazas de la hostelería. El tema de las terrazas se han extendido por toda la ciudad como una plaga, sobre todo por el Centro, con la peatonalización. ¿Qué medidas el ZAS hizo muy bien?: El estudio acústico, calle por calle; los técnicos apuntaban los focos responsables y proponían soluciones. El diagnóstico era que el enfermo estaba grave que no se cumplían los criterios que establece la OMS. El tratamiento que aporta el Ayuntamiento de Málaga es como si le aplicamos a ese enfermo grave un vasito de manzanilla y no se tocó ni medio minuto el horario de cierre de discotecas ni bares con música, y se tocó muy poco el de cierre de terrazas.

La asociación cuenta con un equipo centrado en las terrazas al aire libre.

Y en el último año y pico hemos enviado al Ayuntamiento casi unos 300 escritos en relación con infracciones. Así que parte de esas actuaciones de las que el Ayuntamiento hace gala, muchas de ellas se derivan de la aportación vecinal, cosa que nunca menciona. El hecho es que, no decimos que no se esté actuando; pero el problema sigue sin resolverse. Además, con el cambio de la ordenanza de vía pública de 2018, se mantiene el número de m2 de las terrazas y ahí, todo lo que quepa, con lo que se ha dado pie a que se incremente la densidad de clientes. Y como ya están apretados, pues se excede, se pasa. Y eso tiene un impacto. Aquí ha habido muy mala pedagogía por parte del Ayuntamiento hacia determinados sectores de la hostelería, algo injusto para los que sí cumplen. Los vecinos, con la peatonalización, hemos hecho el esfuerzo de adaptarnos a la restricción de no poder acceder a nuestra vivienda con un vehículo en caso de necesidad. ¿Para que otros se beneficien de esto?, pues me parece un agravio. Además, el Real Cuerpo de Bomberos estipuló que, por el tema de las terrazas y la ocupación de la vía pública, tienen los tiempos ralentizados. Y eso afecta a los vecinos y a todo el que, aunque no lo sea, tenga un problema y esté en el Centro. Y en situaciones de emergencia el tiempo es vital.

