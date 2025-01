El PP vaticina "otro año en blanco" del Gobierno de Sánchez y exige "más primeras piedras y menos estudios" para mejorar la movilidad

El PP de Málaga ha iniciado un nuevo 'año político' con un elenco de intervinientes totalmente adaptado al mensaje que se deseaba reiterar. A primera hora de la primera jornada 'post-navideña', la presidenta provincial de la formación de centro-derecha y delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, compareció en la sede de la Avenida de Andalucía acompañada por el alcalde de la capital malagueña, Paco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado. Y, en cuanto tomó la palabra, Navarro no tardó en proclamar que los populares, en las administraciones que gobiernan, inician este 2025 "con los deberes hechos y los presupuestos aprobados", a la vez que vaticinaba "otro año en blanco del Gobierno de Sánchez, el séptimo para Málaga sin proyectos ni inversiones relevantes". Incluso, la presidenta del PP no perdió de vista el cambio de postura del Ejecutivo nacional para impulsar proyectos como el tren litoral y le exigió que no se quede en meras promesas, que se traduzca en "más hechos y licitaciones de obra en 2025 para mejorar la movilidad, en más primeras pìedras y en menos estudios y menos tuits".

Justo antes de la celebración de la primera reunión de este año del Comité de Dirección de la formación, la presidenta del PP de Málaga también recordó que "no hay presupuestos generales del Estado un año más a 1 de enero de 2025". "Todos sabemos que un Gobierno sin presupuesto puede sobrevivir, puede funcionar, puede gestionar, pero también sabemos que un Gobierno sin presupuesto genera incertidumbre, genera inestabilidad y genera desconocimiento en cuanto a cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas; al final, por mucho que empujemos el resto de administraciones, siempre queda el banco cojo por la silla vacía que deja el Gobierno de España", recalcó Navarro.

Igualmente, animó a los socialistas malagueños a reclamar ante los ministerios y el presidente Pedro Sánchez "los proyectos que Málaga necesita", del mismo modo que "están haciendo" con instituciones lideradas por los populares, como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga o la Diputación Provincial.

Patricia Navarro, rodeada por Carolina España, Paco de la Torre y otros dirigentes del PP como José Ramón Carmona, Francisco Salado y Margarita del Cid. / Álex Zea

"Más licitaciones de obras"

Así, llegó a reclamarles que "le pidan al señor Puente, ministro de Transporte, menos tuits y más primeras piedras, menos estudios y más licitaciones de obras". "Entiendo que estamos en unos días difíciles para el Partido Socialista y los compañeros del Partido Socialista de Málaga se debaten entre 'espadas' y 'monteros'. pero yo quiero apelar al Partido Socialista de Málaga en estos días a que empaticen con los miles de malagueños cuya disyuntiva al inicio de este año vuelve a ser la misma que cuando acabó: si cogen la A7 y se comen las caravanas, los colapsos, los atascos, u optan por una cuestión de comodidad e incluso de seguridad vial por la AP7, teniendo que pasar por caja con el incremento que ya se ha anunciado y que hará que ese peaje llegue hasta los 9 euros, no siendo ya la autopista más cara de España, sino encareciéndose aún más y siendo además esta provincia la que lidera casi en exclusiva el triste ranking de ser la única provincia del sur peninsular con peajes", enfatizó.