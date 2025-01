Problemas de salud mental: “Se han triplicado las consultas a nivel psicológico y psiquiátrico”

Los psicólogos malagueños no dan abasto ante la demanda creciente de ayuda para abordar los problemas de salud mental, especialmente de los trastornos de ansiedad y depresión, que se han disparado desde la pandemia de covid-19.

“Estamos desbordados, tanto los propios pacientes como los propios profesionales, porque hay un exceso de demanda”, afirma con rotundidad Belén Guerrero Cuevas, coordinadora de la sección de Clínica del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) en Málaga, que aclara que está saturación de las consultas no solo ocurre en la sanidad pública, sino también en la privada.

En su caso, es la directora de la Clínica Solmind, ubicada en La Malagueta, y asegura que todos los días tiene pacientes nuevos. “Yo veo 40 pacientes a la semana”, pone de ejemplo la especialista, que defiende que la población está “desbordada a nivel emocional” y que “se han triplicado las consultas a nivel psicológico y psiquiátrico”.

“Desde mi punto de vista, el tema de la pandemia ha afectado enormemente y, a raíz de ahí, la ansiedad se ha disparado tremendamente”, explica Guerrero, que puntualiza que, aunque hayan pasado ya casi cinco años desde que estalló, “las personas nos hemos quedado con un malestar tremendo, a nivel de ansiedad, de vacío, de insomnio, irritabilidad, etc.”.

Aumento de la ansiedad

En este sentido, el último informe anual del Sistema Nacional de Salud publicado por el Ministerio de Sanidad, con datos de 2023, revelaba que el 34% de la población española padece algún problema de salud mental, siendo los más prevalentes los trastornos de ansiedad, los del sueño y los depresivos.

En concreto, según los datos de la Consejería de Salud y Consumo, durante el año 2023, en la provincia de Málaga se diagnosticaron 43.461 nuevos casos de ansiedad y un total de 209.689 usuarios con este trastorno fueron atendidas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

“La ansiedad es uno de los trastornos más predominantes. El ritmo de vida, el estrés laboral, el querer llegar a todo… estamos muy descompensados, muy inestables emocionalmente. Y la ansiedad, o sea, el cuerpo, es lo primero que reacciona”, señala Guerrero, que recuerda que, aunque el trastorno de ansiedad sea un problema de origen psicológico, se manifiesta fisiológicamente.

“Tu cuerpo te está diciendo que pares de alguna manera”, resalta la psicóloga, que indica que los síntomas más habituales suelen ser taquicardia, la dificultad para respirar o la sensación de ahogo. “Esos síntomas de ansiedad nos quieren decir algo, entonces vamos a traducir qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás sintiendo para que tu cuerpo reaccione así. A veces, puede ser el estrés laboral, el tema de los hijos, pueden ser problemas de pareja, etc.” agrega.

Los jóvenes, los más vulnerables

Este aumento de los casos de ansiedad se ha registrado también entre los jóvenes y los adolescentes, que, según Guerrero, fueron uno de los grupos más perjudicados por la pandemia al encontrarse en una etapa más crítica y vulnerable, donde el cerebro estaba aún en proceso de maduración. “Las personas en un rango de entre 30 y 50 años, estuvimos ahí con esa desconexión en un momento dado laboral, pero luego pudimos reconducirnos, pero los adolescentes, para mí, son las personas más vulnerables que han podido tener más efectos secundarios a raíz de la pandemia”, detalla.

Asimismo, en el caso de los jóvenes, el problema actual de la vivienda, la dificultad para independizarse o los salarios precarios son también algunas de las causas que se encuentran detrás de este aumento. “Todo eso genera una ansiedad, una frustración y una impotencia muy grande”, sostiene la profesional, que advierte que, además de la ansiedad, los trastornos de depresión también están en ascenso.

Depresión

“Siempre digo que la ansiedad y la depresión van cogidas de la mano. La ansiedad puede ser como el síntoma de inicio, pero, al final, toda esta ansiedad, si no la gestiono bien, puede acabar en sintomatología depresiva. Al final, me voy a frustrar mucho y como no gestiono todo esto, pues me voy a encontrar cada vez peor”, explica Guerrero, que no duda en calificar estos trastornos como una nueva epidemia que va ‘in crescendo’.

“Hay una epidemia y hay dificultades enormes para gestionar el malestar emocional”, lamenta la experta, que alerta de que hacen falta más profesionales para poder hacer frente al exceso de demanda existente, que, además, puede acabar afectando a la salud mental de los propios psicólogos y psiquiatras.

Sobrecarga de los profesionales

De hecho, ante esta sobrecarga de trabajo, el COPAO plantea sesiones de autocuidado para los profesionales de la salud mental. “Tenemos que estar estables, serenos y tranquilos para poder ayudar bien a los pacientes”, apunta la coordinadora de la sección de psicología clínica del Colegio, que insiste en la importancia de que los psicólogos cuiden también su salud mental, sobre todo, ante este contexto de estrés laboral.

Otra consecuencia de este déficit de profesionales, y que preocupa al COPAO, es el aumento del consumo de ansiolíticos o tranquilizantes, que suele presentarse como el recurso más inmediato y económico. “El problema está en que la persona que va al médico porque tiene ansiedad, el recurso que tiene el médico de cabecera es una benzodiacepina porque ni es psicólogo, ni es psiquiatra, ni pude dedicarle una hora”, describe Guerrero, que cuenta que, desde el mundo de la psicología, la manera de abordar estos problemas es ayudar al paciente a entender de dónde viene esa ansiedad y darle recursos para gestionarla.

No obstante, recalca que para poder atender toda la demanda actual hacen falta más profesionales. “Necesitamos más apoyo desde la pública, que haya más psicólogos en la sanidad pública y a nivel privado, para que la primera opción no sea la medicación, sino que el paciente pueda acceder al tratamiento”, concluye Guerrero.

