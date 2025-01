La candidatura de Navarro defiende que el derecho al voto está garantizado en las elecciones del Colegio de Médicos

Quedan cuatro días para conocer quién será el futuro presidente del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) y, tras las declaraciones del candidato Antonio González-Chamorro (publicadas en este periódico) criticando las “trabas” que considera que se están poniendo para ejercer el derecho al voto, la candidatura de Pedro J. Navarro ha querido responder defendiendo la garantía democrática del proceso electoral.

“Los usos y costumbres democráticas obligan a respetar los estatutos que rigen nuestra entidad de derecho público para que nos podamos relacionar de forma civilizada y no en base a las opiniones de nadie”, afirman en un comunicado, en el que recuerdan que los dos sistemas de votación establecidos por la Junta Electoral (organismo encargado de velar por el proceso electoral), el voto por correo y el voto presencial, fueron aprobados por los propios colegiados en la última reforma de los Estatutos de la institución en una Asamblea General.

“En Málaga se vota como decidieron los médicos en asamblea tras un intenso estudio previo y discusión posterior conforme a la legislación vigente”, subrayan en el escrito, en el que señalan que a dicha Asamblea “no acudió nadie de los que ahora se han auto-erigido en garantes de los procesos electorales. Ni se dignaron a discutir. Su desidia de entonces se ha convertido en las urgencias de ahora”.

Esta polémica en relación con los sistemas de voto establecidos para las elecciones que tendrán lugar el próximo lunes 13 de enero, surgen a raíz del comunicado difundido por la candidatura de González-Chamorro, en el que manifestaba su descontento por no haberse permitido el voto telemático ni las urnas electorales en los hospitales, obligando así a que algunos facultativos de la provincia tengan viajar “más de tres horas” para depositar su papeleta.

Mismo sistema que en otras elecciones

Respecto a estas declaraciones, la candidatura de Navarro ha replicado que los estatutos de la institución “garantizan el derecho democrático y efectivo a votar en nuestros comicios electorales” y recuerdan que, además de la forma presencial, para los que no pueden desplazarse hasta la sede del Colegio de Médicos, ubicada en la calle Curtidores, existe la opción del voto por correo, “tal como se vota en España ante cualquier elección a alcaldes, diputados o senadores”.

“¿Por qué el voto telemático es más democrático que el que se hace por correo? ¿Por qué no alzaron la voz cuando se estaba debatiendo el tema? ¿Por qué nadie dice en España que las elecciones no son democráticas porque no hay voto telemático?”, se preguntan los facultativos de la candidatura del doctor Navarro.

Fecha elecciones

En cuanto a las fechas de los comicios y de la campaña electoral, explican que las elecciones se están celebrando ahora “porque hubo que dar cumplimiento a una sentencia en el periodo que ella dictaminaba”, e insisten en que ese aspecto “no tuvo nada que ver ni la Junta Electoral ni la Junta Directiva actual”.

“Los médicos malagueños son adultos y seguirán votando en el futuro conforme a lo que ellos decidan libremente, no porque se lo ordene nadie que no ha querido saber nada de los asuntos colegiales en cuatro años y ahora quieren convertirse en unos salvapatrias que deciden por los demás lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Ese tiempo de no respetar los modos democráticos pasaron ya. A algunos les gustan más las togas que las batas”, concluye el escrito.