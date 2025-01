La flota pesquera vuelve a faenar tras el acuerdo para ampliar las redes

La flota pesquera malagueña volvió a faenar el miércoles después del paro de los primeros días de este año y una vez que los barcos dedicados al arrastre, cerca de medio centenar en la provincia, hayan considerado la posibilidad de ampliar en cinco milímetros sus redes. Con esta medida y otras readaptaciones, impuestas por la Unión Europea en base a mejoras de carácter medioambiental, los armadores confían en evitar tener que reducir su labor anual a apenas 27 días.

No obstante, los pescadores que faenan en los mencionados arrastreros aseguran que las nuevas redes reducirán el rendimiento de los barcos en más de un 30%. Con esta situación, los portavoces del sector han apelado a que las administraciones aprueben medidas compensatorias para salvar a un colectivo que da empleo directo a más de 200 familias en la provincia malagueña.

Precisamente celebraban un encuentro en la lonja pesquera del puerto de Caleta de Vélez los máximos dirigentes de la Junta de Andalucía en Málaga con representantes del sector y del Ayuntamiento veleño. La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Patricia Navarro, solicitaba públicamente «más vehemencia en la defensa del sector» al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Mari Carmen Navas, Jesús Lupiáñez, Patricia Navarro, Fernando Fernández y Jesús María Claros, ayer. / f.e.

En presencia de la vicepresidenta de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, además de portavoz provincial del sector, Mari Carmen Navas, la propia Navarro alegaba que el ministro Luis Planas «debe mostrar mayor firmeza y una defensa a ultranza de los intereses de los pescadores en Andalucía, que son los intereses de todos los andaluces». Y le acusaba de haberse convertido «en el principal cómplice de una estrategia clara de desmantelamiento del sector primario» en la propia comunidad autónoma andaluza.

Al encuentro en la lonja veleña, cuyo proyecto de reforma integral acaba de ser completado por la propia Junta, también asistieron el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible, Fernando Fernández, así como el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, y los ediles veleños Jesús María Claros y Lourdes Piña.

El sector pesquero en la provincia atraviesa «el peor momento de su historia» Mari Carmen Navas — Vicepresidenta de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores

Mari Carmen Navas expresó por su parte que el sector pesquero en la provincia atraviesa «el peor momento de su historia», de forma que se solicita al Ejecutivo central que haga «todo lo posible para que siga viviendo y la ciudadanía pueda seguir comiendo de los productos autóctonos y no de los de otros países. No tenemos la certeza de ser capaces de llevar las medidas solicitadas a cabo, pues no sabemos si serán viables a corto o medio plazo».

Justo este miércoles se dio cuenta en el Consejo de Gobierno de la Junta de la concesión de 2,2 millones de euros en ayudas por distintas paradas de la flota pesquera y marisquera en Andalucía. Corresponden a los paros temporales de julio a octubre de 2024 y que sólo en el Mediterráneo benefician a 54 armadores que suelen capturar pulpo con «artes de trampa».

