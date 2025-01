Derriban la casa atribuida al compositor Eduardo Ocón en El Palo

El número 7 de la calle Marcos Zapata, el popular Carril de la Pimienta, ya es historia. Este viernes los trabajos de demolición iniciaban el derribo de un inmueble histórico del Palo que ha estado repleto de polémica, porque se conocía como la villa de veraneo del compositor Eduardo Ocón (1833-1901), que compartía vecindad con dos de sus hermanos.

La posibilidad de que hubiera sido la villa de Eduardo Ocón, la puesta a la venta de la casa, que cuenta con un extenso jardín delantero, y la presión vecinal motivaron que, en 2021, la Gerencia Municipal de Urbanismo incoara expediente de la vivienda "para valorar su posible protección", explicaba entonces el concejal de Urbanismo Raúl López, que incluso señaló la posibilidad de rehabilitarla.

De hecho, en 2009 el Ayuntamiento ya se planteó su protección, pues apareció, acompañada por dos fotografías, en el Catálogo de Edificios Protegidos, en la aprobación provisional del PGOU, aunque con numeración distinta; si bien desapareció de la aprobación definitiva.

Lira empedrada a la entrada de la vivienda atribuida a Eduardo Ocón. / Alfonso Vázquez

Sin embargo, fuentes próximas a la propiedad han informado a La Opinión de que cuentan con documentos que demuestran que la casa fue construida exnovo por una familia francesa hacia 1905, por tanto, tras la muerte de Eduardo Ocón en 1901.

Esta versión es la opuesta a la que sostenían dos de las hijas del propietario francés original, quienes en 1995 informaron a este periodista, durante una visita al inmueble, que su padre había comprado la casa a la viuda de Eduardo Ocón, Ida Borchardt, lo que explicaba además la presencia de una lira empedrada en la entrada a la villa.

"En Málaga siguen destruyendo las cosas bonitas"

El derribo de la vivienda echa, literalmente, por tierra, la petición por parte de Podemos e IU de 2020, de que recibiera protección arquitectónica, para que tuviera un uso cultural en el barrio.

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Palo, Mercedes Pírez, declaró a este diario que "me he sentido tan triste y decepcionada porque al final creía íbamos a lograr la casa. Ha sido una decepción más; en Málaga siguen destruyendo las cosas bonitas y acabando con la identidad del barrio y, además, según ha dicho el arquitecto, van a hacer apartamentos, no sé si turísticos. Habrá que ver la altura que tendrán porque en la zona hay chalés", advirtió.

