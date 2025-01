¿Puedo conseguir una rebaja de mis impuestos en Málaga? Consúltalo en esta web

Bajo el lema ‘Ayudas para que tu día a día pese muy poco’, el Ayuntamiento de Málaga ha iniciado una campaña informativa para dar a conocer todo el paquete de bonificaciones fiscales municipales disponibles en la capital así como los requisitos que se deben cumplir para poder acogerse.

Además de un plan de difusión a través de redes sociales y soportes físicos publicitarios de la ciudad, como marquesinas, pantallas o mupis, el consistorio ha abierto la web beneficiosfiscalesmalaga.eu en la que recopila el conjunto de medidas fiscales que se ofrecen en diferentes tributos. De hecho, los anuncios informativos contarán con un código QR que permite acceder mediante el teléfono móvil a las características, los requisitos, la normativa y el procedimiento a seguir para disfrutar de dichas ventajas.

Lo ha explicado esta mañana el concejal de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, que asegura que han detectado las bonificaciones no llegan a ser "del todo accesibles" para la ciudadanía y el tejido empresarial que, por desconocimiento, no aprovechan esta posibilidad de aliviar su carga fiscal. "Porque quizás quien no conoce con detalle los entresijos de las posibilidades que damos, les puedan ser todavía ajenas", ha afirmado Conde, acompañado por José María Jaime, el gerente de Gestrisam, que es el organismo municipal que ha diseñado el plan de difusión.

¿Qué bonificaciones fiscales existen?

El Consistorio ofrece más de 30 bonificaciones y ayudas en el IBI, plusvalía, IAE, ICIO e impuesto de vehículos, a las que se pueden acoger los ciudadanos de Málaga.

Campaña de difusión de bonificaciones fiscales de Málaga. / L.O

En concreto, como ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, para las familias hay bonificaciones en el IBI para familias numerosas, ayudas económicas para el mantenimiento de la vivienda habitual y reducciones en plusvalía. En el apartado de vivienda, se puede acceder, por ejemplo, a reducciones en el IBI para VPO y en el ICIO para favorecer que se construyan viviendas protegidas por encima del mínimo legal y para facilitar el acceso y habitabilidad a personas con discapacidad.

Respecto a movilidad, el Ayuntamiento pone a disposición reducciones en el IVTM para vehículos poco contaminantes o en el IAE por el establecimiento de planes de transporte para trabajadores, entre otras. Para fomentar la innovación, se aplican bonificaciones para empresas que inviertan en investigación, desarrollo e innovación tecnológica; y para potenciar la sostenibilidad, hay beneficios fiscales en la instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar.

En el apartado de actividad económica y empleo, las empresas pueden tener bonificaciones en el IAE por creación de empleo con carácter indefinido o por inicio de actividad empresarial.

20 millones de euros anuales en ayudas y beneficios fiscales

"El Ayuntamiento de Málaga viene aplicando un conjunto de ayudas y beneficios que supone dejar unos 20 millones de euros anuales en el bolsillo de los malagueños. En concreto, más de 46.000 familias cada año se benefician de estas ventajas fiscales", señala el consistorio.

Este año ha vuelto a congelar los tributos de mayor aplicación como el IBI, el ICIO, el IAE y el IVTM y se incorporan nuevas bonificaciones, entre ellas de la plusvalía mortis causa, como ya informó este periódico, pasando del 12,5% al 25%.

Las novedades de 2025 se unen a las implantadas ya en 2024 que "han conllevado nuevos beneficios fiscales en el IBI para familias numerosas, implantación de oficinas e innovación, y construcción de viviendas protegidas de alquiler de larga duración; y en el ICIO para la construcción o rehabilitación de nuevos edificios de oficinas e innovación".