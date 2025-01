Málaga rinde homenaje a los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista

La ciudad de Málaga ha homenajeado este sábado a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco en el antiguo cementerio de San Rafael, donde se localizó la mayor fosa común de España y desde 2014 hay un mausoleo en forma de pirámide.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, han asistido al acto institucional, que se celebra anualmente en el panteón que contiene los restos de unos 2.900 cuerpos recuperados durante las excavaciones desarrolladas en el lugar.

Rafael Molina, de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y Recuperación de la Memoria Histórica, ha dicho que "para nosotros, es un día muy importante". "En este acto lo importante es que se está representando todo el pueblo de Málaga", ha valorado.

También ha rendido "un homenaje a la memoria", representado "por una persona que hace días despedimos", Juan Muñoz, fallecido recientemente y del que durante el acto, su hija, Paqui Muñoz ha leído una carta póstuma.

Paqui Muñoz dio las gracias por dejarle participar, aunque "no soy yo, es mi padre el que está aquí hoy, él nos dejó el miércoles, tenía 89 años, y nunca conoció a su padre, porque tenía 15 meses cuando lo fusilaron". / L.O.

"Pronunciar la palabra papá, que para mí no existía"

Paqui Muñoz ha tomado la palabra para dar las gracias por dejarle participar, aunque "no soy yo, es mi padre el que está aquí hoy, él nos dejó el miércoles, tenía 89 años, y nunca conoció a su padre, porque tenía 15 meses cuando lo fusilaron". Ha recordado que su padre era el menor de tres hermanos --Antonio, Ana y él Juan--.

Así, ha leído la carta que va dirigido a "Francisco Muñoz Cobo, 'Frasquito El Carpintero', mi padre". "Como los golpistas franquistas no me dieron opción a conocerte, escribo esta carta para desahogarme un poco de este sentimiento que tengo desde que tenía ocho años, edad a la que me enteré de lo que habían hecho contigo", precisa el texto.

"A ti te asesinaron, te quitaron la vida y a los demás nos las quebraron para siempre. Ya de mayores, a fuerza de sacrificio, fuimos mejorando un poco pero no olvidando; mamá murió vestida de negro y Antonio y la niña --en referencia a sus hermanos-- fueron dos personas excelentes. Mamá nos crió con humildad, honradez y educación".

En la carta explica que "cualquiera que lea esto diría que estoy loco pero no, lo que he conseguido es hacer lo que nunca pude, hablar contigo un poco", precisa, asegurando estar "orgullosos" del padre: "Papá, no puedo contar toda la historia, como ésta hay muchas desgraciadamente. Sólo despedirme como si nos estuviéramos viendo, con un fuerte abrazo y un hasta nunca, papá". "Esta carta póstuma, entre otras cosas, me ha servido para pronunciar la palabra papá, que para mí no existía", concluye.

Paco de la Torre, durante su intervención en el acto / L.O.

De la Torre habla de represiones en un bando y otro

En su intervención, el alcalde De la Torre, que fue presidente de la Diputación malagueña durante la dictadura franquista, ha hablado de las "represiones en un bando y en otro" y ha señalado que durante la República "no se supo trabajar en crear una cohesión social, política, algo que evitara enfrentamientos". Ha deseado que en la etapa actual se trabaje para "evitar la creación y consolidación de muros" y que la democracia sea "compatible y sea fecunda justamente en una cohesión política y una cohesión social".

"Que no vuelvan a levantarse muros para dividirnos, que el pasado nos sirva como lección para no repetir errores y que la democracia española siga reforzándose, siempre a partir del diálogo y el entendimiento", ha escrito en el mismo sentido en la red social X.

El homenaje se ha realizado en el Panteón de la Memoria Histórica, con forma de pirámide e inaugurado en enero de 2014 junto al antiguo cementerio, que fue una iniciativa municipal en colaboración con la Junta, el Estado y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.