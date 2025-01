Propósitos de año nuevo: 12 consejos de expertos para mejorar tu salud este 2025

Comienza un año nuevo y, tradicionalmente, es el momento de plantearse nuevos propósitos a cumplir. Tener un estilo de vida más saludable suele ser uno de los más repetidos. Por ese motivo, La Opinión de Málaga ha preguntado a 12 profesionales sanitarios de diferentes especialidades, desde neurología hasta dermatología, qué consejos claves darían a aquellas personas que quieran cuidar y mejorar su salud este 2025.

Salud Mental

Para comenzar, la psicóloga Desireé Infante, subraya la importancia de que estos nuevos propósitos sean progresivos. “El 31 de diciembre tenemos la vida patas arriba y el 1 de enero ya queremos que toda nuestra vida sea perfecta. Pero hay que meter esos cambios de manera progresiva y siendo objetivos realistas”, recalca la especialista, que, para facilitar la creación de estos nuevos hábitos, recomienda intentar incorporarlos a la rutina del día a día que ya tengamos establecida. “Así nos va a ser mucho más fácil mantenerlo en el tiempo”, añade.

Oncología

El doctor Jorge Contreras, jefe del Servicio Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga, recuerda que existe todo un decálogo de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pueden ayudar a prevenir más del 70% de los tumores que se pueden padecer a lo largo de la vida. No obstante, si tuviese que seleccionar tres, el profesional destaca el “abandono completo” del consumo de tabaco, llevar una dieta mediterránea y la realización de ejercicio físico de forma regular. Tres consejos que repiten la mayoría de los profesionales consultados.

Neurología

Omar Hamad Cueto, neurólogo del Hospital Clínico explica que adquiriendo estos hábitos también se pueden reducir las probabilidades de sufrir un ictus. “Hasta el 80% podrían prevenirse”, apunta el neurólogo, que está de acuerdo en la necesidad de evitar el sedentarismo mediante el ejercicio físico y apostar por la dieta mediterránea. Asimismo, añade evitar el consumo de otros tóxicos, incluidos el alcohol, y realizar ejercicio intelectual para reducir las posibilidades de demencia.

Nutrición

Cristina Herola, nutricionista del Hospital Quirónsalud Málaga, coincide en que la mejor manera de llevar una dieta saludable es apostar por la dieta mediterránea. La profesional aconseja basarse en las proteínas, carnes magras, pescados (tanto azules como blancos), reducir un poco la carne roja, los azúcares y refrescos, e incorporar el aceite de oliva virgen extra.

Podología

A la hora de realizar ejercicio, así como en el día a día, Rosario Correa, presidenta del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, insiste en la importancia de elegir un calzado adecuado. “No se necesita el mismo calzado para ir al gimnasio, que para ir en bici o irse a jugar al pádel”, apunta la podóloga, que también aconseja que, ante cualquier problema, se acuda a un profesional colegiado y no se dilate mucho en el tiempo. “Una cosa puede ser leve en un día y si lo dejamos un mes puede ser grave, por ejemplo, la típica uña clavadita”, advierte.

Ginecología

Otra cosa que es importante no alargar en el tiempo son las revisiones ginecológicas en el caso de la mujer. “Sabemos que con la revisión ginecológica habitual somos capaces de prevenir el cáncer de cuello del útero y el cáncer de mama y, en caso detectarlo, lo detectaríamos en estadios tan iniciales que los tratamientos son totalmente curativos”, comparte Rodrigo Orozco, jefe del servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga, que defiende que el autocuidado es el consejo más útil para cuidar de la salud de la mujer.

Vacunas

En una línea similar se manifiesta la doctora Blanca O'Donnell, facultativa especialista en Medicina Preventiva del Hospital Clínico, que sostiene que una de las mejores maneras de prevenir enfermedades es mediante las vacunas. Por ese motivo, recomienda estar al día del calendario de vacunas en cualquier etapa de la vida.

“Los adultos sanos también debemos estar al día con las vacunaciones. Aunque no tengamos ninguna patología ni nada, tenemos recomendada vacunas a lo largo de toda la vida”, incide la doctora O'Donnell, que recuerda que con las vacunas no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también se previene la transmisión a otras personas que pueden tener resultados mortales o fatales.

La vacunación reduce a la mitad el riesgo de morir de gripe, sobre todo en mayores de 65 / L.O.

Cardiología

Las patologías cardiovasculares son una de las principales causas de muerte y, por ello la doctora Josefina Pinedo, jefa de la Unidad de Cardiología del Hospital Vithas Málaga es clara y concisa: hay que evitar el sedentarismo. La profesional aconseja realizar ejercicio físico moderado unos 150 minutos semanales y, para lograrlo, da como ideas acudir al trabajo caminando, evitar el uso de ascensores y subir escaleras.

“Cualquier ejercicio suma”, asegura, la doctora Pinedo, que sugiere también controlar periódicamente la tensión arterial y los niveles de colesterol y azúcar en sangre, así como realizar un chequeo cardiovascular anual, sobre todo, si se es hipertenso, diabético o se tienen antecedentes familiares de cardiopatía.

Dermatología

Uno de los principales factores que influye en el envejecimiento de la piel (manchas, arrugas, pérdida de elasticidad) es la exposición solar, por esa razón el doctor Enrique Herrera, jefe del servicio de Dermatología del Hospital Virgen de la Victoria, recomienda “no cometer excesos de cara al sol y evitar las quemaduras solares”, ya que estas están directamente asociadas al cáncer de piel.

Otro consejo que da el especialista es intentar “conocer bien nuestra piel” para buscar y utilizar productos que se adecuen a nuestra piel. Por su parte, la doctora Irene López, especialista en Dermatología de Quirónsalud Málaga, recuerda la importancia de utilizar protector solar durante todo el año y evitar la exposición solar en horas centrales del día (entre las 12:00 y las 17:00), especialmente en verano.

Traumatología

El doctor Miguel Verdejo, traumatólogo del Hospital Vithas Málaga, aconseja mantener posturas correctas, tanto en el trabajo como en nuestra casa. Asimismo, destaca que hay que prestar atención a las molestias y, si estas van a más, acudir al traumatólogo para prevenir lesiones.

Oftalmología

En cuanto a la vista, Julia Escudero, oftalmóloga pediátrica en el Hospital Materno Infantil, subraya la importancia de que los niños menores de seis años no usen pantallas. “Deben jugar al aire libre a diario, los padres deben evitar usar el móvil delante ellos y no comprarles un smartphone hasta los 16 años”, sostiene la doctora Escudero, que señala que estos consejos no son solo para evitar los problemas oftalmológicos que producen (miopía progresiva, estrabismo agudo, fatiga visual y espasmos acomodativos), sino también los problemas psicológicos y del neurodesarrollo.

Medicamentos

Por último, Francisco Criado, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, recomienda cuidar nuestro “botiquín doméstico”. Defiende que un botiquín bien organizado es “esencial” para afrontar pequeñas emergencias de salud en casa. “Asegúrate de que los medicamentos no estén caducados y guarda aquellos imprescindibles como analgésicos, antisépticos y termómetros”, comparte el farmacéutico, que aconseja también conservar los medicamentos en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños. “Este gesto sencillo puede marcar la diferencia en tu bienestar y el de tu familia”, concluye el profesional.

