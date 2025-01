Andalucía critica la falta de información previa sobre el traslado de migrantes a Málaga

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha criticado este lunes la falta de información previa sobre el traslado de más de 300 migrantes desde Canarias a Málaga, para su posterior reparto por la península, y ha pedido "transparencia, lealtad y coordinación" al Gobierno.

La Junta "no tenía conocimiento" de la llegada de los migrantes, ha señalado Sanz a preguntas de los periodistas sobre su traslado este fin de semana al aeropuerto de Málaga para ser después alojados en un hotel de la Costa del Sol.

"Creo que no es positivo que no exista esa comunicación previa", ha afirmado el consejero, quien ha argumentado que "es necesario que estas cosas se hagan con la máxima coordinación", pues Andalucía tiene ámbitos de competencia como la sanidad, donde no tiene "capacidad de planificar una respuesta" en esta materia ante una "llegada masiva de inmigrantes no comunicados".

En este sentido, ha dicho que "muchos de ellos pueden venir con situaciones sanitarias que requieren atención", por lo que ha insistido en que "esto no tiene lógica".

Ha explicado que a posteriori, cuando el Gobierno andaluz solicitó la información al Ejecutivo sí se la proporcionó. "Ahora se nos ha dicho que a partir de ahora se comentarán esas cosas. Vamos a ver si es verdad porque ya se nos ha dicho en otras ocasiones", ha manifestado.

El titular de la Presidencia ha hecho hincapié en la importancia de la coordinación y ha lamentado que los ayuntamientos tampoco tuvieran conocimiento del traslado de los migrantes a Málaga.

Sanz ha dicho que, sin entrar a valorar otras situaciones en relación con la gestión de la política migratoria, la Junta reclama al Gobierno central "transparencia, lealtad y coordinación" en este ámbito.

Ayudar

La respuesta del Gobierno andaluz ante una situación como esta es "afrontar y ayudar", algo que "sin comunicación y sin coordinación es imposible", ha subrayado.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía han indicado a EFE que "de forma periódica, desde el inicio de la crisis migratoria y con el objetivo de no saturar los centros de las islas, salen vuelos de Canarias a la península".

Desde el lugar de llegada, en función de los perfiles de las personas y de los recursos existentes, los migrantes se reparten en diferentes ubicaciones dependientes del sistema nacional de ayuda humanitaria, han añadido.