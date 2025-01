Hoyo de Esparteros, 10: Protección arquitectónica para un edificio que no existe

La larga sombra de un edificio de 1850, demolido en torno a 1990, hace 35 años, en el 10 de Hoyo de Esparteros, llega hasta nuestros días por la falta de actualización del Catálogo de Edificios Protegidos del Pepri Centro.

En su lugar, desde hace 25 años, se levanta un edificio de nueva planta que, sin embargo, mantiene la protección arquitectónica de grado I que tenía el inmueble anterior, porque a la Gerencia de Urbanismo parece no constarle aún, oficialmente, que se echara abajo, al ser declarado en ruina, y que en su lugar se levantara, en el año 2000, uno nuevo.

Francisco Anaya, propietario con su familia del inmueble moderno, no da crédito a esta situación, por lo que ha colocado en la fachada una gran fotografía del edificio demolido hace 35 años, para que el Ayuntamiento aprecie la diferencia entre el actual y el desaparecido.

Francisco Anaya, en Hoyo de Esparteros, la pasada semana delante del edificio familiar del año 2000. / A.V.

«Estuve en la Gerencia de Urbanismo y una arquitecta me escribe que tienen que buscar la orden de demolición», informa. Francisco Anaya no entiende cómo el Ayuntamiento no envía un técnico a Hoyo de Esparteros que constate, con la vista, lo que considera un claro error municipal; aparte de que el edificio moderno cuenta con su ficha catastral y obtuvo la licencia municipal de obra.

«Estoy muy fastidiado porque la mentira se convierte en verdad», subraya Francisco, quien explica que la planta baja del edificio familiar cuenta con un local comercial de 237 m2 útiles, que da tanto a Hoyo de Esparteros como a la plaza de Arriola; pero no hay manera de alquilarlo.

«La demanda que tengo aquí por el local es de hostelería, y al tener protección arquitectónica I, la fachada no la puedes tocar y no puedes hacer una evacuación de gases», lamenta, al tiempo que recuerda que tampoco le permiten agilizar la licencia de apertura con una declaración responsable.

Este periódico seguía el pasado viernes a la espera de una respuesta de la Gerencia de Urbanismo, que estaba estudiando el caso. En la web de información patrimonial de la UMA, malaka.net, consta la contradicción de que el 10 de Hoyo de Esparteros sea del «XIX-XX» y con protección I pero su año de construcción, el año 2000.

Francisco Anaya, en el interior de su local en Hoyo de Esparteros, 10, que no consigue alquilar y que se inundó en la última dana. / A.V.

"Urbanismo a la carta"

Pero el enfado de este malagueño con el Ayuntamiento también se deja notar en un segundo cartel, en el que denuncia lo que considera «Urbanismo a la carta»; un supuesto trato de favor con el polémico hotel de Moneo, porque ha perjudicado a su local, como ya denunció en La Opinión en 2022. Como recuerda, lleva desde entonces pidiendo una reunión con el responsable de Urbanismo que no se produce, pese a comprometerse a ello el anterior concejal, Raúl López.

Las obras del hotel, critica, además de provocarle el cierre de su local en 2019 -entonces con un centro de estética- han traído la reforma de la plaza, que han inclinado y desnivelado su zona.

Como resultado, se le inundó seriamente su local en la última dana, algo que también han sufrido los locales colindantes. La reforma también ha supuesto la colocación de una hilera de bancos delante de su local que resta visibilidad. «En la fachada del hotel no hay nada», denuncia..

