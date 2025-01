Salao: así es la nueva terraza surfera que abre en Málaga

Salao, la nueva terraza de estilo surfero aterriza en el Muelle Uno de Málaga. Un nuevo establecimiento donde se combinan street food, cócteles y un ambiente relajado con los mágicos atardeceres malagueños como telón de fondo.

Detrás de Salao está el reconocido chef Diego René, alma creativa detrás de restaurantes como Beluga, La Tasquita de En Medio, Barlovento, Cambara y Pez Wanda.

En esta terraza se ofrece una propuesta culinaria inspirada en la comida callejera internacional, llevando a sus visitantes en un recorrido de sabores por los cinco continentes. De Europa, además de nuestra tortilla de patatas con chistorras destacan el fish & chips británico, el kebab turco y la hamburguesa de vaca madurada alemana.

América aporta el ceviche peruano, el guacamole mexicano, las arepas de Venezuela y Colombia, el choripán argentino y el clásico hot dog americano.

La propuesta de Salao versa en la cultura culinaria de los cinco continentes. / GOMA Brand Narratives

Asia sorprende con costillas estilo sichuan, noodles tailandeses y rollitos vietnamitas de cordero. África y Oceanía también tienen su lugar con las alitas morunas con couscous marroquí, el hummus egipcio y el poke bowl hawaiano de salmón y arroz negro.

Coctelería

La experiencia en Salao no estaría completa sin su carta de cócteles y su especialización en gintonics. Entre las creaciones más destacadas se encuentran el refrescante Blue Vitamin Sea, con una explosión de frutas tropicales, o el Dancing on the Sea, una propuesta exótica perfecta para los paladares más aventureros.

Los clásicos como la Piña Colada, el Mojito o el Margarita también tienen su lugar, junto a una cuidada selección de gintonics elaborados con ginebras premium que realzan cada combinación.