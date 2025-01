El PSOE, Vox y la izquierda se rebelan contra la Málaga "para unos pocos" del PP

Al debate sobre el estado de la ciudad, tanto el alcalde Paco de la Torre como los portavoces de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga llegaron con discursos que, impresos, venían a sumar en torno a un centenar de folios. Y cada uno de los innumerables párrafos declamados habían sido medidos y consensuados con la habitual corte de compañeros y asesores. No fuera a ser que, en el momento menos adecuado, aflorase la magistral frase que dejó escrita el periodista Manuel Chaves Nogales: "En las grandes ocasiones siempre digo algo inconveniente". Para unos y para otros, era de vital importancia el manejo de las palabras. También sumaba el uso de los tiempos: el deseo de obtener la máxima rentabilidad en cada turno. Y quizás por eso, siguiendo las incontables vueltas que ya ha dado su cuentakilómetros, Paco de la Torre le lanzó -al final de su primera intervención- un consejo 'envenenado' a los miembros de la oposición que se disponían a tomar la palabra: "En vez de extremar el discurso, extrememos el cuidado hacia lo que nos estamos jugando, nada menos que nuestra conveniencia y prosperidad", dijo el alcalde. Y, pese a ello, el contraataque -por ese orden- de la izquierda de Con Málaga, Vox y el PSOE no se hizo esperar. Se rebelaron contra la Málaga del PP con reproches que, por momentos, llegaron a percibirse como coincidentes. En sus comparecencias, unos y otros -desde el socialista Dani Pérez hasta la comunista Toni Morillas, pasando por el líder municipal de la ultraderecha Antonio Alcázar- reiteraron que Paco de la Torre está consolidando un modelo de ciudad pensado "solo para unos pocos", que abandona a los barrios y mete el dedo en la herida del dramático problema de acceso a la vivienda. En definitiva, retrataron a una Málaga sumida en un escenario casi "apocalíptico". Es más, ese fue el adjetivo que empleó la propia portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, para desacreditar la crudeza en la que insistieron los relatos de las restantes fuerzas políticas.

La vivienda, según el PSOE

El problema del acceso a la vivienda acaparó en bastante medida, como era previsible, los discursos de los portavoces del PSOE, Vox y Con Málaga. Y en el caso del líder de la oposición, el socialista Dani Pérez, sus disertaciones combinaron la dureza de muchos ataques con el espíritu constructivo de otras propuestas. Fue al final de su segundo y último turno de palabra, cuando Pérez apeló a un tono más conciliador y puso como ejemplo las reuniones que mantiene con el alcalde cuando se trata de "trabajar por todo lo que sea bueno para Málaga". Incluso, se atribuyó una intermediación decisiva con Pedro Sánchez para el futuro aterrizaje en Málaga del centro de microchips IMEC. La colaboración entre distintas administraciones de la que se nutre este proyecto -al igual que ya fue usada como referencia por la 'popular' Elisa Pérez de Siles- le sirvió para pedir algo similar en materia de vivienda. Pérez abogó por "trabajar entre todos para que la vivienda no sea el drama social que es ahora mismo", dijo sin perder de vista la necesidad de que la ciudad sea declarada "zona tensionada" y de que "se acabe con las viviendas turísticas".

"Hablar del estado de esta ciudad es hablar de su grave crisis habitacional, de una crisis que ha expulsado a más de 50.000 malagueños en los últimos años. Esta no es una cifra sin alma. Son jóvenes que no pueden emanciparse, familias que han tenido que marcharse a municipios vecinos porque no pueden asumir el precio de un alquiler, y mayores que han perdido los hogares donde vivieron toda su vida", expuso el portavoz socialista.

Pérez recordó que "en apenas un año, Málaga ha vivido dos manifestaciones multitudinarias por la situación de la vivienda" y añadió que "esto no es anecdótico, sino el síntoma de la fractura social que vivimos". "Málaga se ha convertido en una ciudad que aparece en los ránkings internacionales, pero desaparece de la vida de quienes la construyeron. ¿Qué clase de éxito es este, señor alcalde? Un éxito que deja a las familias sin hogar, a los jóvenes sin futuro y a nuestros mayores sin el barrio que les vio crecer?", insistió.

A su juicio, "los datos son demoledores: Málaga es la ciudad con el mayor incremento de precios de alquiler en España, con una subida del 21,5% en un solo año; el alquiler medio supera los 1.200 euros al mes, mientras que el metro cuadrado de compra alcanza los 3.241 euros; más del 60% de los jóvenes malagueños no pueden emanciparse; hay 34.000 demandantes de VPO y más de 50.000 malagueños expulsados".

Pérez también interactuó con el gran anuncio del alcalde y consideró que el cambio del PGOU "llega tarde", muchos años después de que el PSOE haya estado pidiendo que fuese modificado, según enfatizó.

A juicio de Pérez, "el precio que estamos pagando por la mayoría absoluta del PP es irreversible". Además, exigió que Málaga sea "una ciudad para todos" y que los barrios no sean abandonados: "La ciudad sigue estando sucia, invertir en los barrios no es un gasto, es una inversión".

El portavoz del PSOE, Dani Pérez, y su compañera Begoña Medina. / Álex Zea

"Tras este debate, hay algo que quedará claro: Málaga está rota por dentro, y las grietas no son solo urbanísticas, son sociales", llegó a decir en una intervención que no le hizo ascos a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Y, de hecho, las ensalzó en contraste con los proyectos que la Junta de Andalucía tendría pendientes con Málaga. Habló del macrohospital o del Convento de La Trinidad y lamentó que Málaga tenga "un alcalde que es cómplice de Moreno Bonilla".

"Se han cerrado tres colegios públicos y usted calla con un silencio cómplice", le recriminó a De la Torre una de las veces que forzó el 'cuerpo a cuerpo'.

Los ataques de Vox

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, tampoco renunció a desplegar una sarta de ataques al PP y, para introducirlos, fue modulando su tono: "Málaga ha avanzado, se ha modernizado y ha experimentado transformaciones notables desde finales de los 90, algo que, sin duda, celebramos. Sin embargo, no todo ha sido positivo. Este modelo de ciudad se encuentra agotado y necesita con urgencia una nueva planificación", dijo Alcázar para prepararse el terreno.

Igualmente, denunció que "la transformación de la ciudad ha dejado abandonados a los barrios" o criticó que "el centro se ha convertido en un parque temático". "La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas, si no en el principal, de los malagueños", afirmó antes de lamentar "la angustia de las familias que ya no pueden seguir viviendo aquí". "Desde 2014, pasada la crisis de la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda en Málaga ha subido de 1.500 euros por metro cuadrado a los actuales 3.500 euros. En paralelo, los alquileres han pasado de costar 6,4 euros por metro cuadrado a 15,2 euros (...) El modelo indiscutido hoy es la ciudad global. Que venga todo el mundo mientras nuestros hijos se van. Que se diluya la identidad. Que seamos un parque temático. No se habla de que no cabe más gente de fuera, venga de donde venga. Que estamos condenando a muchos a vivir con sus padres siempre, en un coliving o a una hora del trabajo", aseveró.

En su opinión, "no todos los factores que provocan esta crisis de la vivienda son culpa del Gobierno local, pero muchos sí". Así lo dijo y, fiel al discurso que acostumbra a practicar Vox, metió al PP y al PSOE en la misma ecuación. Así, expuso que las actuaciones en esta materia del Ayuntamiento y el Gobierno central "lejos de solucionar el problema, lo han agravado". En ese punto, Alcázar cambió de repente sus duras críticas al bipartidismo por piropos que elogiaban las políticas de vivienda del Gobierno de Javier Milei en Argentina.

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar. / L. O.

Y, más adelante, Alcázar insistió en que la situación de Málaga "es insostenible". "Málaga no puede esperar más. Mientras usted se centra en proyectos ambiciosos como la torre del puerto o la Expo, miles de ciudadanos siguen sin poder acceder a una vivienda. Málaga necesita un liderazgo real. Esta ciudad necesita un cambio de rumbo, no es una cuestión política sino de dignidad y derechos. Málaga no puede permitirse el lujo de ser una ciudad solo para unos pocos", recalcó Alcázar.

Indignación en la izquierda

La portavoz de la confluencia de izquierdas Con Málaga y líder provincial de IU, Toni Morillas, convirtió el arranque de su discurso en una declaración de intenciones y un anticipo de sus constantes muestras de indignación. Empezó rindiéndole un homenaje a las faeneras que se movilizaron en Málaga hace 107 años, en los albores de 1918, al grito de "aquí no se puede vivir". Y también tuvo un guiño "para las personas damnificadas por la DANA que aún no han sido reparadas".

En los primeros compases de su intervención, Morillas le echó un pulso a la contundente proclama con la que De la Torre había recalcado que Málaga "está en su mejor momento".Es más, vinculó al regidor con un modelo de ciudad creado "para ponerle mesa y mantel a los negocios privados de la élite mientras a los vecinos de los barrios solo se les ponen las migajas".

"Se ha quebrado su credibilidad y su discurso sobre el milagro malagueño, cuando el único milagro que esperan los vecinos es llegar a fin de mes; desde el Jardín Botánico hasta el Parque del Oeste, todo es susceptible de la mercantilización, pero hay una mayoría social que está rebelando y, entre la bolsa y la vida, elige la vida. El PP ha colgado el cartel de ‘Málaga se Vende’. ¿Pero sabe qué? Que las vecinas le han llenado la ciudad de carteles reivindicando una Málaga para vivir", llegó a decirle al alcalde.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas. / L. O.

Igualmente, Morillas acusó al alcalde de "falsear los datos" sobre viviendas de protección oficial (VPO) o enfatizó que "la barra libre de las viviendas turísticas le está saliendo muy cara a esta ciudad".

A su juicio, "el alcalde ha intentado convertir a Málaga en una marca rentable para los inversores y se ha olvidado de que Málaga no es una marca, es una ciudad".

"Señor De la Torre, no queremos fondos buitres en Málaga, y mucho menos los que están manchados de sangre ¿Sabe cuál sería un magnífico anuncio para el día hoy? Declarar Málaga zona tensionada, bajar los precios de los alquileres, provocar la salida de los fondos buitre y declarar Málaga libre de pisos turísticos. La causa de la situación de emergencia habitacional no es un problema de oferta y demanda, ni tampoco de seguridad jurídica. La causa es haber concebido la vivienda como un producto de inversión sometido a un mercado dominado por especuladores y rentistas", agregó.

A su vez, la portavoz de Con Málaga instó al alcalde a "reconocer que las viviendas son para vivir". Y, con las mismas, le afeó que incentive la proliferación de viviendas de lujo: "Usted es uno de los mayores promotores del uso especulativo de la vivienda en Málaga", le reprochó a De la Torre.

En definitiva, tanto Morillas como los demás intervinientes le prestaron el mayor espacio posible en sus discursos al vigente drama habitacional.

Réplica del PP

Los mensajes de la oposición fueron replicados por la portavoz del grupo del PP, Elisa Pérez de Siles, en estos términos: "En mayo de 2023 el mensaje fue claro: los malagueños no comparten la visión apocalíptica que la oposición se afanó en trasladar durante toda la campaña y se ve que no han aprendido nada".

Pérez de Siles cargó las tintas, sobre todo, con el PSOE y empleó una maniobra dialéctica para vincular a Dani Pérez con María Jesús Montero: "Señor Pérez Morales, sea responsable con su ciudad. Usted, que fue delegado de Salud con la señora Montero y que le ha firmado su aval, igual que firmó el del señor Espadas, si verdaderamente aspira a representar a todos los malagueños espero que lo primero que le pida es que pague los 10.000 millones de euros de financiación que le debe a Andalucía. A razón de 1.500 millones al año. Es una deuda histórica que ella misma reivindicaba cuando era consejera pero lleva casi 7 años negándola como ministra de Hacienda", dijo la portavoz del PP.

La portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles. / L. O.

Además, hubo un recado para los dos concejales de Vox: "Señores de Vox, representan un populismo que únicamente sirve para apuntalar a Pedro Sánchez en el Gobierno de España y, en este Salón de Plenos, para sumar dos votos más a la oposición con la que ustedes cada vez se sienten más cómodos. Es llamativo verles coincidir tanto en su voto con la ultraizquierda con un único fin: atizar a Paco de la Torre", dijo la portavoz del PP al lanzar uno de esos dardos políticos que no brillan por su ausencia en este tipo de debates.