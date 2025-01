El veto de nuevas viviendas turísticas en 43 barrios saturados de Málaga entra en vigor

El veto municipal que prohíbe la inscripción de nuevas viviendas de uso turístico (VUT) en 43 barrios declarados como saturados en Málaga capital entrará en vigor este martes, 14 de enero de 2025, después de que se haya publicado la medida en el Boletín Provincial este lunes.

Una prohibición que la Gerencia de Urbanismo ha desplegado a través de una modificación del Plan General que fija el nivel de saturación de VUT cuando en un barrio estos alojamientos superan el 8% del parque residencial.

Un dato que parte de un informe municipal que el Ayuntamiento de Málaga presentó a finales de octubre del año pasado y que es el cimiento sobre el que Urbanismo basa esta medida, que divide a la ciudad en tres zonas en función de la presión de viviendas turísticas que hay actualmente, que en conjunto superan las 13.000 en el Registro de Turismo Andaluz.

Esos 43 barrios son el Centro Histórico, El Ejido, La Merced, Lagunillas, Capuchinos, El Molinillo, Ensanche Centro, La Goleta, San Felipe Neri, La Trinidad, Conde de Ureña, Cristo de la Epidemia, La Victoria, Ventaja Alta, Campos Elíseos, Cañada de los Ingleses, La Malagueta, Perchel Norte, Plaza de Toros Vieja, El Candado, El Chanquete, Playas del Palo, Camino del Colmenar, Peinado Grande, Santa Paula-Miramar, Baños del Carmen, La Viña, Las Acacias, Pedregalejo Playa, Torre de San Telmo, Pinares de San Antón, Martiricos, Málaga 2000, Torre del Río, Torres de la Serna, Pacífico, Santa Isabel, Tabacalera, Guadalmar, La Cizaña y Diseminado DM Puerto de la Torre.

Vista de un grupo de candados automáticos para llaves en el barrio malagueño de Lagunillas, conocido por su arte urbano y su carácter obrero, pero teme desaparecer por la turistificación y el éxodo forzado de sus vecinos, quienes con esfuerzo luchan para mantener sus viviendas y la esencia del vecindario. / María Alonso / EFE

Estos barrios componen lo que se denomina "zona 1 o de decrecimiento", en la que no se autorizarán nuevas altas, según se recoge la modificación del PGOU, hasta que "no decaiga" ese límite del 8%. Hay que tener en cuenta que la medida no tiene efecto retroactivo por lo que, aunque se supere ese porcentaje de saturación, no se retirarán viviendas con autorización en vigor sino que no se permitirán dar de alta nuevos inmuebles.

Dentro de esa zona hay importantes diferencias en cuanto al nivel de proliferación de estos alojamientos. Por ejemplo, en La Merced la presencia de viviendas turísticas alcanza el 53,78%, en el Centro Histórico el 36,8%, en Lagunillas el 34,71% y en Pedregalejo el 17,26%, mientras que en Martitircos es del 9,03%, en Guadalmar del 8,6% y en La Trinidad el 8,42%.

¿Dónde habrá más altas?

La "zona 2 o de decrecimiento acotado" abarca aquellos barrios en los que la tasa de inscripción de viviendas turísticas se sitúa entre la media municipal, del 4,53%, y el 8%. Aquí se incluyen 32 barrios de la capital, que son los siguientes: Mármoles, Barcenillas, La Manía, La Caleta, Monte Sancha, Olletas, San Miguel, Perchel Sur, El Palo, Playa Virginia, Bellavista, Colinas del Limonar, El Rocío, La Torrecilla, Miramar, El Morlaco, Pedregalejo, Miraflores Alto, Haza Cuevas, Los Tilos, Sacaba Beach, 25 Años de Paz, Huelin, La Princesa, Parque Ayala, Cortijo Vallejo, San Andrés, Los Paseros, Buenavista, El Olivar, La Casita de Maera y el diseminado de Campanillas.

En esta zona 2, el Ayuntamiento de Málaga permitirá nuevas altas hasta que se alcance el 8% de saturación y siempre y cuando los alojamientos cumplan con la normativa urbanística municipal, que exige desde el año pasado que el inmueble vacacional cuente con acceso independiente.

La "zona 3 o de crecimiento" recoge 296 barrios que están por debajo de la media municipal, por lo qu ese considera la "zona óptima de crecimiento para la implantación de futuras VUT". Son los siguientes barrios:

Varios candados enganchados en la barriada Sixto de la capital. / Álex Zea

Segalerva, Los Antonios, Pinares de Olletas, Santa Amalia, Sierra Blanquilla, Cerrado de Calderón, Hacienda Paredes, La Mosca, Jarazmín, La Araña, Echeverría del Palo, El Drago, La Pelusa, La Pelusilla, Las Cuevas, Miraflores, Miraflores del Palo, Miramar del Palo, Podadera, Villa Cristina, Virgen de las Angustias, El Limonar, La Vaguada, Las Palmeras, Los Pinos, El Mayorazgo, Hacienda Miramar, Clavero, Hacienda Clavero, Parque Clavero, El Polvorín, Valle de los Galanes, Lomas de San Antón, Olías, San Francisco, San Isidro, Ciudad Jardín, Haza Carpintero, Herrera Oria, Sagrada Familia, Cortijo Bazán, Los Casinis, Los Cipreses, Alegría de la Huerta, Hacienda Los Montes, Huerta Nueva, Jardín de Málaga, Jardín Virginia, Los Vivero, San José, Las Flores, Los Naranjos, Mangas Verdes, Monte Dorado, Parque del Sur, Carlos Haya, La Encarnación, La Florida, Los Castillejos, Los Millones, Nueva Málaga, Parque Arroyo del Cuarto, Pavero, San Martin, Gamarra, Haza del Campillo, Las Chapas, Carlinda, Florisol, Granja Suárez, San Alberto II, La Alcubilla, La Corta, Nuestra Señora de Fátima, San Alberto, Suárez, La Bresca, Miraflores de los Ángeles, Parque Victoria Eugenia, Arroyo de los Ángeles, La Roca, 26 de Febrero, 503 viviendas, 7200 viviendas, diseminado de Palma Palmilla, La Palma, La Palmilla, Las Virreinas, Virreina Alta, Camino de Antequera, Arroyo del Cuarto, Carranque, Polígono Alameda, 4 de Diciembre, Cruz del Humilladero, Explanada de la Estación, La Aurora, La Unión, Núcleo General Franco, Santa Julia, Santa Marta, Intelhorce, Los Prados, Parque Empresarial San Luis, San José del Viso, Sánchez Blanca, La Barriguilla, Nuestra Señora del Carmen, Polígono Carretera de Cártama, Portada Alta, Cortijo de Torres, El Duende, Alcalde Díaz Zafra, La Asunción, San Rafael, Santa Cristina, Tiro de Pichón, El Bulto, Finca El Pato, Parque Empresarial Azucarera, Polígono comercial Pacífico, Polígono Haza Angosta, Alaska, Girón, Haza Onda, Las Delicias, Ardira, El Torcal, Gaudaljaire, La Luz, Los Girasoles, Regio, San Carlos Condote, Virgen de Belén, Vistafranca, Polígono La Pelusa, Jardín de la Abadía, La Paz, Los Guindos, Parque Mediterráneo, Polígono Los Guindos, Santa Paula, Sisto, Barceló, Dos Hermanas, El Higueral, Haza de la Pesebra, Nuevo San Andrés 1 y 2, Abe María, San Carlos, Almudena, Mainake, Puerta Blanca, Churriana, El Cuartón El Retiro, Finca La Hacienda, Hacienda Platero, Heliomar, La Noria, La Tosca, Las Espeñuelas, Las Pedrizas, Los Jazmines, Los Paredones, Los Rosales, Pizarrillo, San Juan-El Albaricocal, San Julián, Cañada de Ceuta, Cortijo de Maza, Finca Monsálvez, Los Manantiales, Lourdes, Rojas, San Jerónimo, Wittemberg, Vega de Oro, Campanillas, Castañetas, Colmenarejo, El Brillante, El Prado, El Tarajal, Estación de Campanillas, Huertecillas Mañas, La Fábrica, Loma del Campo, Los Cantos, Los Manceras, Maqueda, Oliveros, Pilar del Prado, Roquero, Santa Agueda, Santa Rosalía, Segovia, Atabal Este, El Atabal, Hacienda Cabello, Arroyo España, El Cortijuelo Junta de los Caminos, Las Morillas II, Salinas, Soliva Este, El Chaparral, Fuente Alegre, Huerta Nueva, Las Morillas, Los Morales, Los Morales 1 y 2, Los Tomillares, Orozco, Torremar, El Limonero, El Tomillar, Los Almendros, Los Ramos, PERI Los Almendros, Virgen del Carmen, Cañaveral, Puertosol, Santa Isabel, Cañada de los Cardos, El Cónsul, El Cónsul II, El Romeral, Finca La Palma, Torre Atalaya, Ciudad Santa Inés, Colonia Santa Inés, Cortijo Alto, El Tejar, Hacienda Bizcochero, Hacienda Roldan Las Morillas, Los Molinos, Quinta Alegre y Teatinos.

Alegaciones

Con esta modificación del PGOU se establece un plazo de suspensión de tres años de nuevas autorizaciones en las zonas en las que se restringe la instalación de nuevas viviendas de uso turístico.

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP), la medida ya está en vigor aunque se abre ahora un plazo de 20 días de información pública, en la que los interesados podrán presentar alegaciones.