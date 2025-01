Arranca la campaña del aguacate con previsiones de subidas del 20%

La campaña de recolección del aguacate acaba de comenzar en la comarca malagueña de la Axarquía y otras áreas del Valle del Guadalhorce o del extremo más occidental del litoral malagueño. Después de años de sequía extrema y lluvias muy poco significativas, los productores alegan que las fuertes precipitaciones de principios de otoño propiciarán un punto de inflexión, con aumento de los kilogramos recolectados hasta en un 20%.

Así se espera superar la barrera de las 70.000 toneladas dentro del colectivo que agrupa a medio millar de productores bajo el paraguas de la Asociación Española de Tropicales (AET). Esa cantidad no podrá hacer frente a la creciente demanda de numerosos países europeos, por lo que las cooperativas y empresas dedicadas a la comercialización volverán a recurrir a mercados extranjeros para responder a tan importante cupo de peticiones.

No obstante, el principal crecimiento en suelo nacional no sólo parte de las lluvias de otoño, sino también de las nuevas explotaciones intensivas que empiezan a ser importantes en provincias como Cádiz, en las cercanías del Campo de Gibraltar, o Huelva, también en un entorno donde abunda el agua y que tiene en la región portuguesa del Algarve uno de los nuevos enclaves estratégicos de Trops. El gigante de los subtropicales en España no deja de expandir su cuota de mercado productor y afronta un año ilusionante, tras varias campañas condicionadas por la falta de lluvias.

Principales territorios

La sombra de la sequía seguirá en el horizonte. Pero pese a las mermas en las explotaciones las áreas productivas más importantes del continente europeo, la comarca malagueña de la Axarquía, donde se ha recurrido al riego con aguas recicladas procedentes de las depuradoras del litoral oriental y de la capital malagueña, así como la Costa Tropical de Granada, los incrementos en número de kilos no bajarán del 15%. También son positivas las previsiones en suelo valenciano o en Canarias.

La principal organización de productores del sector argumenta que se espera un significativo impulso en la demanda por parte del consumidor español, en consonancia con el alza en los tradicionales destinos comunitarios: Francia, Alemania, Holanda, Bélgica o Austria.

Este año se espera superar la barrera de las 70.000 toneladas de aguacates. / RAFAEL G. RELANO

Está de moda

Y es que el aguacate está de moda y sigue a precios estables y por encima de los 2,5 euros por kilo en origen. Es la materia prima estrella en el ámbito de la producción tropical, catalogada en todo el mundo como una de las frutas del momento, «con un aumento sostenido en la demanda, que lleva varios años al alza, como muestran los principales observatorios de consumo nacionales e internacionales que mantienen esta tendencia en sus proyecciones a medio y largo plazo», según especifican fuentes de la propia AET.

En cuanto a las variedades, el presidente de la AET, Álvaro Palacios, incide en que los aguacates Hass volverán a ser los más demandados en los mercados europeos y globales. Asimismo se señala que sigue al alza el cultivo ecológico, guiado por las nuevas áreas de producción en la Andalucía más occidental.

Palacios no oculta su preocupación porque la situación hídrica, «clave para la supervivencia de la agricultura, sigue siendo mala en la comarca de la Axarquía o el litoral granadino. No podemos relajarnos ni un milímetro respecto a nuestras exigencias ante las administraciones para la puesta en marcha de las infraestructuras hidráulicas comprometidas, desaladoras, conexión con las estaciones depuradoras y construcción de complejos para el mejor aprovechamiento de las aguas pluviales o interconexión entre cuencas». Y es que, como concluye este portavoz sectorial, hay miles de puestos de trabajo en juego.

