Málaga amanece helada: estos son los pueblos que han amanecido por debajo de los 0 grados

El frío extremo que está sacudiendo a toda España se ha dejado sentir en la provincia de Málaga esta noche, produciendo heladas y temperaturas por debajo de los cero grados. En concreto, el municipio de Fuente de Piedra ha marcado este miércoles la mínima provincial con -4,3ºC, seguido de la ciudad de Antequera, que ha alcanzado los -3,4ºC.

Aunque la mayoría de la península está alcanzando temperaturas extremas, los expertos aseguran que no se puede hablar de “ola de frío”. Para catalogar la situación como tal, deberían cumplirse una serie de condiciones. Por ejemplo, que se registren temperaturas por debajo de los 10ºC durante tres días consecutivos, algo que aún no ha ocurrido. Por ahora, la AEMET solo ha alertado de peligro por bajas temperaturas, avisos que no han llegado a Málaga ni se prevé que lleguen.

Las temperaturas mínimas en Málaga capital esta semana alcanzarán los 7ºC. Las máximas se situarán en los 19ºC. El resto de municipios de la provincia registrarán temperaturas parecidas, los del interior llegarán a los 2ºC de mínima. El frío extremo comenzará a desaparecer a partir del miércoles según la AEMET.

Nueva DANA

En relación a las precipitaciones, estamos ante una nueva DANA que afectará principalmente a puntos del litoral mediterráneo y baleares a partir del jueves. Se estima que dure 48 horas y provoque chubascos y tormentas. De manera menos alarmante, las lluvias también alcanzarán Murcia y Andalucía. La AEMET no ha enviado alertas de peligro meteorológicas para la provincia de Málaga, pero pronostica lluvias intensas para el viernes, con un 90% de probabilidad, y el domingo, con un 20%.