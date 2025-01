Los sindicatos se encierran en el Hospital Materno para denunciar el deterioro de la sanidad pública

Este miércoles los sindicatos de CCOO, UGT, CSIF y SATSE han decidido dar un paso más y encerrarse en el Hospital Materno Infantil de Málaga para denunciar el deterioro de la sanidad y el incumplimiento de los acuerdos pactados entre las organizaciones sindicales y el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El encierro ha comenzado a las 8.00 horas y se mantendrá hasta las 22.00 horas de la noche, “si no nos echan antes”, ha apuntado José Sánchez, secretario general del sindicato de enfermería SATSE, que ha explicado que el objetivo principal de esta acción es recoger firmas entre los usuarios “que son los que están más afectados” y demostrar al Gobierno andaluz que “la gente no está contenta” con cómo se está gestionando la sanidad pública. “Prácticamente todo el que pasa firma”, ha destacado.

Comienza así una campaña de encierros que se extenderá a todas las provincias de la comunidad y, probablemente, acabe desembocando en más movilizaciones e, incluso, una huelga, si no se revierte la situación, según han advertido los sindicatos.

Posibilidad de huelga

“Vamos a tomar todas las medidas que haya que tomar. Estamos con una recogida de firmas a nivel de toda Andalucía, tendremos una concentración en Sevilla muy importante y, desde luego, sobre la mesa tenemos una huelga de sanidad 24 horas”, ha subrayado Juan Pedro Ruiz, responsable provincial de CSIF en el sector de Sanidad, que ha asegurado que el incumplimiento de los pactos, el bloqueo en las mesas de negociación, la falta de contratación y la sobrecarga “brutal” de los profesionales, hacen que la situación del SAS sea “insostenible”, tanto para los profesionales como la ciudadanía.

Asamblea informativa en el Hospital Materno / L.O.

Durante el encierro, además de recoger firmas, ha tenido lugar una asamblea informativa con los profesionales del Hospital Materno para exponer a los trabajadores cuál es la situación actual y consensuar qué otras medidas deberían tomar. “Para que sepan por qué estamos aquí, lo que les han quitado, por qué es necesario que vengan a la gran manifestación de Sevilla”, ha explicado el secretario general de SATSE, que ha aclarado que estas asambleas se repetirán también en el resto de las provincias andaluzas.

Movilizaciones

“Estamos viendo cómo el sistema sanitario público se deteriora cada vez más. Pensábamos que con el cambio de consejera podíamos ir a mejor y, desgraciadamente, estamos comprobando que muy al contrario, vamos a peor”, ha declarado Antonio Macías, representante regional de Sanidad de UGT Andalucía Servicios Públicos.

Macías ha puntualizado que todas estas nuevas acciones (movilizaciones y posible huelga) se llevarían a cabo una vez pasase el pico de incidencia de la gripe y demás infecciones respiratorias que está tensionando ya el sistema sanitario. “Sabemos que el momento ahora es muy delicado y valoramos también esa situación, por eso no queremos ahora mismo tampoco forzar mucho más”, ha detallado el representante de UGT. “Si estamos defendiendo a los usuarios no los vamos a fastidiar más, bastante maltratados están ya”, añade Sánchez.

Acuerdos incumplidos

Respecto a los acuerdos incumplidos, los sindicatos han recordado que son tanto el de Atención Primaria, como el de Carrera Profesional, en el que se comprometían a retribuir la carrera profesional de todos los profesionales andaluces como se está haciendo en otras comunidades. “Esta carrera de aquí es de obstáculos, cuando en otras comunidades es una carrera normal y corriente, en la cual los profesionales pueden ir subiendo”, ha criticado Sánchez, que ha señalado que, en el caso del pacto de Primaria, a quien más perjudica su incumplimiento es a los usuarios, ya que gozarían de una mejor y más ágil atención.

José Sánchez, secretario general del sindicato de enfermería Satse muestra el listado donde se recogerán las firmas / L.O.

Según ha afirmado CCOO en un comunicado, la propia consejera les ha anunciado que no pretende cumplir con lo pactado, lo cual consideran una “deslealtad” por parte de la Administración sanitaria. “¿De qué nos sirve firmar un pacto y negociar para que después que no se cumpla? Ya no confiamos en nadie”, ha concluido Sánchez.

“Además también nos meten la mano en el bolsillo quitando el 12% de una parte de nuestras retribuciones porque hemos cumplido objetivos y, por una mala gestión de la Administración, lo sufrimos los trabajadores”, ha añadido José Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, que, según han explicado en el comunicado, con estas acciones también pretenden denunciar la sustracción de parte de las retribuciones del personal del SAS vinculadas a objetivos.

Por su parte, Macías ha recordado que están pendientes de reunirse con el Defensor del Pueblo al que pidieron ayuda para mediar con la Junta por el incumplimiento de los pactos. Una petición que trasladaron también a principios de año al consejero de Función Pública.