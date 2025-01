Bono de Alquiler Joven: pasos y requisitos a cumplir

La emancipación se ha convertido en la principal preocupación de los jóvenes. Alquilar un piso y mantenerse con vida es hoy una tarea complicada. La mayoría de la juventud dedica gran parte de su sueldo a pagar el alquiler y la situación ya se vuelve insostenible. La Junta de Andalucía ha presentado la segunda convocatoria del Bono Alquiler Joven. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, pone el foco en las personas de entre 18 y 35 años. La subvención tiene como objetivo facilitar a los jóvenes con escasos recursos económicos el acceso a su residencia habitual en régimen de alquiler.

Plazo de solicitudes Bono Alquiler Joven en Andalucía 2025

Según informan desde la Junta, el plazo de presentación de solicitudes se abrió el martes 14 de enero a las 16.00 horas y finalizará el 30 de junio de 2026, aunque dicho plazo se cerrará de manera provisional cuando se alcancen las 8.500 solicitudes presentadas. Pero en el caso de que se cierre el plazo y el número de solicitudes sea superior al establecido, estas serán consideradas como dentro de plazo. La presentación de la solicitudes y la documentación pertinente se lleva a cabo a través del Catálogo de Procedimientos y Servicios.

Las solicitudes se realizan de forma telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (VEAJA). Los interesados podrán acceder a VEAJA desde el Catálogo de Procedimientos y Servicio y una vez allí podrán tramitar los formularios en línea y hacer un seguimiento de los diferentes estados del procedimiento hasta su resolución definitiva. Para realizar todos estos pasos es necesario disponer de certificado digital y tener instalado el producto Autofirma.

Contrato de alquiler estas son las cláusulas que tienes que incluir sí o sí / L.O.

¿Qué cuantía ofrece la ayuda? ¿Cuál es el periodo subvencionable?

El Bono Alquiler Joven ofrece un importe máximo de 250 euros mensuales. Si bien es cierto que esta cuantía tiene un uso limitado, la subvención solo cubre los gastos de una parte del alquiler. Las personas beneficiarias no pueden usar el bono para pagar gastos adicionales a la vivienda principal, es decir, aquellos relacionados con los garajes, trasteros o gastos de la comunidad que aparecen reflejados en el contrato de alquiler.

En cuanto al periodo subvencionable, la ayuda puede tener una duración de hasta 24 meses, pero estos deben ser consecutivos, es decir, no puede haber interrupciones. Además los meses subvencionables deben ser naturales y completos. En todo caso, el periodo subvencionable puede variar. Si el solicitante tiene un contrato de arrendamiento o cesión, el periodo de subvención comenzará en una fecha anterior a la presentación de la solicitud. Pero si la persona interesada aún no tiene el contrato de la vivienda firmado, sino que cuenta con un compromiso de contrato o un acuerdo, ni siquiera es necesario que se rellene el campo de periodo subvencionable.

¿Qué requisitos han de reunir los solicitantes del bono?

Los requisitos que han de cumplir los demandantes del Bono Alquiler Joven no varían con respecto a la pasada convocatoria. Los solicitantes deben ser titulares de un contrato de alquiler de vivienda. En el caso de que no exista dicho documento, los interesados deberán contar con un compromiso de contrato suscrito por el arrendador o el arrendatario. Además deben contar con una fuente de ingresos regular y tener unos ingresos anuales inferiores a tres veces el IPREM, si el arrendatario es una sola persona y de cuatro veces el IPREM si se trata de una unidad familiar o convivencia no unipersonal.

Además, las rentas de los contratos tienen unos límites máximos dependiendo del municipio, es decir, no todas las zonas de España han de cumplir con los mismos requisitos. La Junta de Andalucía divide tres grupos de municipios en el Anexo V del Decreto 91/2020, de 30 de junio por el que se regula el Plan Vive en Andalucía. Dicho documento recoge un total de 45 municipios, entre los que se encuentran la capital y varios municipios malagueños. Así pues las viviendas ubicadas en dichos lugares no deberán tener un alquiler superior a los 900 euros mensuales y en el caso del alquiler de las habitaciones esta cifra no podrá superar los 380 euros. Sin embargo en el resto de municipios españoles la cifra se limita aún más, en todas esas zonas el alquiler de la vivienda no puede sumar más de 600 euros.

Otros requisitos

La Junta impone más límites aún. Para poder acceder a la ayuda, la vivienda o habitación alquilada debe ser la residencia habitual y permanente de la persona beneficiaria, lo que quedará acreditado mediante el empadronamiento municipal. Además no podrá concederse el bono cuando la persona solicitante, o cualquier otro miembro de la unidad familiar o de convivencia, tenga parentesco en primer o segundo grado con la persona arrendadora, o sea socia o partícipe de esta. La Junta también dicta que la persona solicitante, o cualquier otro miembro de la unidad familiar o de convivencia que resida en la vivienda, no podrá ser propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Todo este listado de requisitos complica el acceso a la subvención, sobre todo para Málaga donde la vivienda es ya un gran problema.