Anticorrupción no recurre la sentencia de Astapa, que se declara firme

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir la sentencia del macrojuicio del caso Astapa contra la corrupción política-urbanística en Estepona por lo que la Sala que lo juzgó la ha declarado firme para 36 procesados, entre ellos los que fueron absueltos y cinco condenados. Así se desprende en el auto, al que ha tenido acceso EFE, y en el que se ordena el alzamiento de cualesquiera medidas cautelares que pudieran estar vigentes con relación a los acusados que fueron absueltos y para los que ahora se declara firme la sentencia. Hay otros diez condenados, entre ellos el exalcalde Antonio Barrientos (cinco meses de inhabilitación para cargo público), que han anunciado recurso de casación ante el Supremo. Fuentes fiscales señalanque tras analizar la sentencia no se ha decidido recurrir y ello, no significa que la Fiscalía esté conforme con la resolución, sino que se trata de un recurso extraordinario, donde el fiscal no puede discutir la valoración probatoria.