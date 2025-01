Bendodo exige a Montero que “no venga a pasearse ni a hacer campaña a Málaga”

El marcaje del PP sobre María Jesús Montero es aún más férreo desde que ella ha sido postulada por Ferraz para liderar el PSOE de Andalucía. Se está comprobando desde entonces y se ha confirmado este mismo viernes, con declaraciones de Elías Bendodo en las que le exigió a Montero que “no venga a pasearse ni a hacer campaña a Málaga”. Así lo aseveró el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, coincidiendo con la visita de ella en la que, además de participar en Málaga en el acto sobre el centro de microchips IMEC, va a presentar su candidatura al liderazgo regional socialista en Cártama. “A Málaga se viene con los deberes hechos y no con las manos vacías”, aseguró el dirigente del PP al atribuir a “la incompetencia" del Gobierno "el bloqueo de la recuperación de los municipios afectados por las danas”.

Fiel al repertorio y a los juegos de palabras con los que cuestiona por activa y por pasiva la gestión del Ejecutivo nacional, Bendodo también apuntó que Pedro Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero "parecen el portal Milanuncios".

“Prometen y prometen pero no se comprometen a hacer nada y no cumplen, de manera que sus palabras no tienen ningún valor”, agregó el también diputado nacional por Málaga.

En esta línea, le pidió que “se ponga las pilas” con los asuntos que tiene pendientes en la provincia y lamentó “el cinismo” de Montero por venir a la provincia de Málaga “sin preocuparse lo más mínimo por esos municipios afectados por las danas de finales de octubre y noviembre".

"Afortunadamente, estos municipios tienen la implicación y la colaboración de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga desde el minuto uno, que son las únicas que han colaborado en arreglos de infraestructuras, cauces y caminos rurales además de tramitar ayudas”, añadió.

Bendodo recordó que "el Gobierno de España declaró a Andalucía, al igual que otras comunidades autónomas, zonas gravemente afectadas y, en paralelo, aprobó un decreto ley que incluía medidas urgentes para un único municipio andaluz, en concreto Alhaurín de la Torre, pese a que fueron muchos más los que tuvieron graves daños y a que el propio Gobierno aseguró que ampliaría el listado inicial a más localidades". "Pero de esto no sabemos nada y los municipios siguen esperando, fueron 42 municipios afectados en la provincia de Málaga”, enfatizó.

Liderazgo del PSOE andaluz

El diputado malagueño también sostuvo que "se ve perfectamente quién está junto a los malagueños y quién está a otras cosas".

"Es indudable que a Montero sólo le preocupa liderar el PSOE andaluz y atacar a Juanma Moreno infrafinanciando a Andalucía y perjudicando a los andaluces, en vez de ayudar con lo que realmente necesita esta tierra; que explique a los malagueños por qué prefiere regar de millones a otros territorios y aquí no trabaja por el avance de la provincia más dinámica de España, a la que siguen dejando de lado, poniendo en riesgo su futuro.", recalcó el expresidente del PP de Málaga en unas declaraciones realizadas en Jaén.