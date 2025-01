Así será el IMEC: una sala blanca de 2.000 metros, con purificación de agua y aire seco

El proyecto del IMEC en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga se desplegará a lo largo de seis parcelas que tienen una extensión conjunta de casi 50.000 metros cuadrados. La razón de una superficie tan amplia radica en las características de los espacios que compondrán este gran centro de diseño de microchips y la necesidad de disponer de muchas infraestructuras de apoyo. Así lo explicaron ayer técnicos del IMEC (siglas del Interuniversitair Micro-Electronica Centrum) en una breve presentación de las futuras instalaciones a las autoridades, aprovechando el acto de la firma del permiso por parte de la Junta de Andalucía en favor del Gobierno para que se pueda construir la futura infraestructura en estos terrenos.

Además, los responsables del prestigioso centro de Lovaina han querido asegurarse de que, en el futuro, tendrán espacio para ampliar el centro, ya que no dudan del éxito de sus actividades en Málaga.

El centro de operaciones del IMEC será la denominada sala blanca (así se denominan a las instalaciones usadas en áreas tecnológicas o científicas con los parámetros ambientales estrictamente controlados), que tendrá una superficie de 2.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para albergar unas 60 máquinas de procesamiento. Para los estándares de la industria, no se trata de una sala blanca de gran tamaño, pero en el campo de los laboratorios de semiconductores, como en del ámbito del IMEC, sí que lo es. De hecho, se trata de una de las más grandes del mundo en su campo. El IMEC tiene además prevista una segunda fase de ampliación en la que esta sala blanca pasaría a contar con 4.000 metros cuadrados.

Central de servicio

Las instalaciones del IMEC en el PTA de Málaga también dispondrán de una central de servicio con funciones como la purificación de agua o la provisión de aire seco. Esta central debe estar en un inmueble separado debido a que la vibración de las máquinas podría interferir con el procesamiento de las obleas que se desarrollará en la sala blanca. Un puente conectará los dos edificios.

Otras dependencias del IMEC incluyen reservas de agua de emergencia, almacén de materiales peligrosos o parque de gases, además de una caseta de vigilancia y una sala de control.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside, junto al ministro para la Transformación Digital, Óscar López, la firma de un convenio entre la Junta y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT EPE) con vistas al desarrollo de un proyecto para la implantación de una sala blanca para la investigación y el desarrollo de semiconductores (IMEC), con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. / álex Zea

También habrá una entrada de proveedores; de hecho, según explican los responsables del IMEC, ya hay peticiones al PTA de varias empresas españolas que han solicitado un espacio desde el que poder dar servicios de suministro el centro de diseño de microchips.

El equipamiento del IMEC se completa con un edificio de oficinas para unas 200 personas de diversas especialidades, conectado con la sala blanca mediante un puente elevado para el acceso rápido de los ingenieros. Y hay una zona de parking que, en una segunda fase, albergaría también otro edificios de oficinas. Los inmuebles más específicos del campo de los semiconductores serán diseñados por una empresa de ingeniería especializada.

Esfuerzo de la Junta

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, destacó ayer que el IMEC es fruto de la colaboración entre las administraciones, aunque incidió especialmente en el "esfuerzo" de la Junta para "conseguir que este proyecto estratégico se quede en Andalucía, porque había muchas comunidades interesadas".

Sobre la fecha de 2030 dada por la vicepresidenta María Jesús Montero para la puesta en marcha del IMEC, la consejera España no quiso entrar. "No me atrevería a dar fechas, lo importante es que estamos con las pilas puestas, la financiación está disponible y las personas que tienen que trabajar para poner en marcha la construcción de la sala blanca, los equipamientos, en definitiva, todo lo que supone una inversión de esta naturaleza, estamos enfocados y cuanto antes mejor", afirmó.

Un proyecto básico para la estrategia de la UE

¿Por qué es tan importante el proyecto? Porque se trata de una tecnología estratégica y que hasta ahora se fabrica principalmente en Asia. La Unión Europea está intentando ser más autosuficiente en este sentido. La futura instalación de Málaga será la primera de este tipo fuera de Bélgica y se centrará en el desarrollo de nuevos procesos de prototipado de chips de 300 mm para aplicaciones en campos como la salud, la biología, la fotónica, la realidad aumentada y virtual o la ingeniería de precisión.

Fundado hace más de cuarenta años en Bélgica, el IMEC es una institución líder en el campo de la investigación en semiconductores y nanoelectrónica y, con sede central en Lovaina, cuenta con más de 5.000 investigadores de 95 países y más de 600 socios industriales