IV Trimestre: La vida sigue igual

1 de octubre: En septiembre, los hoteles de Málaga estuvieron al 90 por ciento de ocupación; lo que no se sabe es cuántos turistas se alojaron en los pisos turísticos en el mismo periodo de tiempo.

2 de octubre: El aeropuerto de Málaga registró un elevado número de vuelos de lujo privados. Y de los de líneas regulares, la tira. Cada mes bate el récord del anterior.

5 de octubre: Va a llover a mares, como en media España, con inundaciones, ríos y arroyos desbordados, coches y contenedores arrastrados por las aguas, calamidades sin fin. En Málaga, cuatro gotitas, y en el resto de la provincia, algo más. La Virgen de la Cueva - la de la lluvia - y san Pedro, el que tiene las llaves del agua en el cielo, no están por la labor. A lo mejor nos protegen de las borrascas y los tornados. Pero un poquito sí deberían mandarnos para no quedarnos secos.

17 de octubre: Cien millones de euros se invertirán en la construcción en el municipio de Casares de un centro Lanserhof. Tras esa palabra se esconde el deseo de una parte de la Humanidad, especialmente los ricachones: la longevidad. Pero a todos los vivos, como a todos los cerdos, nos llega nuestro san Martín, o sea, ¡adiós a la vida!

18 de octubre: La vida sigue: los transportistas van a la huelga porque desean jubilarse antes, los vecinos de Carranque exigen la rehabilitación de sus casas, el precio de los pisos y los alquileres no están al alcance de los jóvenes… y siguen los disgustos.

19 de octubre: En el escudo de Málaga reza ser «La primera en el peligro de la libertad, la muy noble y muy hospitalaria…», tan hospitalaria hasta el punto de proteger a los jabalíes y «cerdolíes». No hay que hacerles pupa. Acabarán comiéndose la floresta del Parque.

23 de octubre: Lo que no podía faltar: la Torre del Puerto. Ahora se sugiere aumentar su altura, a 150 metros. Si el mal está casi hecho, ¿qué importa su altura? ¿Por qué no 300, 500 o 1.000 metros? La fealdad está asegurada.

28 de octubre: Según el Colegio de Veterinarios de Málaga en nuestra provincia hay más de 25.000 ejemplares de jabalíes. Si sigue su protección y rechazo a cualquier intento de eliminación, en Málaga nacerán más jabalíes que niños. Al tiempo.

NOVIEMBRE

3 de noviembre: DANA, que es un nombre de pila muy extendido en Estados Unidos (el millonario Dana White, el famoso actor Dana Andrews…) es al mismo tiempo las iniciales de Depresión Aislada en Niveles Altos, lo que antes conocíamos como Gota Fría. En Málaga ocasionó graves daños en los municipios de Álora, Cártama, Pizarra, Almogía, Valle de Abdalajís, y un fallecido en Alhaurín de la Torre. Lo único positivo ha sido la mejora de los pantanos de nuestra provincia que estaban, y siguen, muy por debajo de su aforo. Pero hay que ayudar a las familias de los citados municipios.

4 de noviembre: Los carteristas (de profesión, ladrones) no podrán acercarse a estaciones de autobuses, centros comerciales, etc. para no robar a los turistas; pero no está prohibido, al parecer, ‘trabajar’ en el resto de la ciudad. Los delincuentes están protegidos como los jabalíes, por poner un ejemplo.

8 de noviembre: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite la demanda de Defendamos Nuestro Horizonte contra la Torre del Puerto de Málaga. Ahora toca esperar. Todo está, de momento, en el latinajo ‘sine die’.

9 de noviembre: El Mundial del Fútbol no le va a salir gratis a Málaga: reforma del estadio de La Rosaleda para aumentar el aforo, 300 millones de euros; nuevo puente sobre el Guadalmedina para evacuación cómoda de los miles de espectadores, 230 millones de euros… Eso es solo el principio.

19 de noviembre: Dicen ¿expertos? que «Málaga descarta enfrentarse a una lluvia torrencial como la de Valencia». Bueno, ya veremos, o no veremos, lo que pasa dentro de cien o doscientos años; el cambio climático está en sus prolegómenos.

Recreación del proyecto del auditorio de música de Málaga de los arquitectos Benedito y Soriano. / L.O.

20 de noviembre: Se van a descontaminar los terrenos de Repsol para construir las deseadas torres municipales. A lo mejor o a lo peor, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso puede inclinar la balanza a favor de Plataforma Bosque Urbano. Nueva espera.

26 de noviembre: ¡Ya tenemos el mejor Hospital de Andalucía y de España! Me he equivocado en la conjunción del verbo porque no lo tenemos, sino que lo tendremos en 2032. Pero en 2026 dispondremos de un aparcamiento para 650 vehículos, y para dos años después hasta 881 plazas. Algo es algo.

27 de noviembre: No hay prisa: en lista de espera se quedan un año más las soluciones definitivas del solar Astoria-Victoria y del Guadalmedina y sus puentes-plaza.

29 de noviembre: Black Friday, en mi lengua (y los 600 millones de personas que lo hablan en mundo), el Viernes Negro, pero como por aquí vamos a nuestro aire, en lugar de un día, lo ampliamos a una semana larga.

28 de noviembre: En la Cabalgata de Reyes de 2025 ningún concejal del Ayuntamiento de Málaga tendrá que embadurnarse la cara de negro para representar al Rey Baltasar. Un negro auténtico que salvó la vida a una mujer el día de la DANA será el encargado de revivir la imagen del mago de oriente. Su nombre es Mansour Konte.

29 de noviembre: La DANA dejó en las playas de Málaga más de 1.500 toneladas de cañas arrastradas por los ríos y arroyos del término municipal y no se sabe qué hacer con ellas; pero dejó algo positivo al mismo tiempo: agua en los pantanos, incluido la Viñuela, que de estar casi seco empieza a recuperarse. Hay que eliminar, de momento, la tradicional fotografía del pantano casi seco, o muerto, según el léxico de los técnicos del ramo.

DICIEMBRE

3 de diciembre: No podía faltar: la Torre del Puerto. El nuevo diseño prevé unas 25 o 30 plantas. Antes de marzo veremos que sucede. Es que termina el plazo para entregar la nueva documentación.

4 de diciembre: Dos homenajes a dos periodistas malagueños fallecidos: a Rafael de Loma, un paseo con su nombre en Dos Hermanas, y a José Antonio Frías, un parque en Martiricos. El Ayuntamiento de Málaga, una vez más, distingue a profesionales de la información. Ya hay en Málaga 17 calles con nombres de periodistas malagueños o afincados en Málaga. Además, el que fuera, y es, propietario del Málaga CF, Al-Thani, que no pisa Málaga desde hace años, pide protección al Gobierno español. Se siente amenazado en las redes sociales.

5 de diciembre: La construcción del Auditorio está en marcha: el lugar donde se va a levantar ya tiene el cartel anunciador: Nuevo Auditorio de Málaga. El presupuesto de construcción se eleva a 209.112.443,56 euros. Eso es afinar. Pero como han pasado 16 años desde que se redactó el proyecto, el nuevo presupuesto supone un aumento del 80%, una bagatela.

11 de diciembre. ¡Ya somos más! Málaga ronda los 600.000 habitantes: exactamente 591.637.

13 de diciembre: Se ha aprobado la compra de la parcela del puerto donde se construirá el Auditorio. Un pasito. Ademas, 23,3 millones de pasajeros pisaron el aeropuerto de Málaga entre enero y noviembre.

14 de diciembre: En los terrenos de Repsol ni árboles ni rascacielos: de momento, escombrera. Si no se vigila, dentro de un año se convertirá en un segundo vertedero más o menos oficial.

15 de diciembre: ¿Por qué se mantiene ‘la cesta de compra’ en el lenguaje de la economía cuando ningún ama o amo de casa usa una cesta? Hay que ponerse al día: carrito de la compra.

16 de diciembre: Un niño, según los entendidos, cuesta más de 700 euros al mes a los padres. Así se entiende la proliferación de perros y gatos en lugar de rorros que lloran, necesitan pañales, crecen, necesitan un móvil…

17 de diciembre: El arquitecto autor del proyecto de la posible Torre del Puerto del puerto de Málaga dice adiós por no estar de acuerdo con la política del grupo Hesperia, socio del grupo catarí Al Alfia. Y hablando de la torre, ¿Por qué no cambiar el puerto de Málaga por el Puerto de la Torre? Más ‘allaíya’, hacia Almogía, a lo mejor hasta quedaría mono el rascacielos que tiene más detractores que admiradores.

18 de diciembre: La UMA (Universidad de Málaga), gracias a la Junta de Andalucía, podrá hacer frente a sus compromisos adquiridos. Un préstamo a largo plazo hará el milagro.

20 de diciembre: Un holding (una sociedad financiera que posee, etc.) compra la urbanización La Zagaleta, en el término municipal de Benahavís, donde solo habitan supermillonarios.

27 de diciembre: Un grupo de Baréin, un reino allende los mares, compra un edificio de la plaza de la Merced para destinarlo a apartamentos.

(¿Estará otro holding de por ahí estudiando la compra de todos los edificios de la calle Larios para convertirlos en apartamentos de lujo?)

27 de diciembre: Un individuo intenta robar un camión del Parque de Bomberos de Málaga. El autor de estas líneas escribió un cuento (‘El cleptómano’) en el que relataba que en el puerto de Málaga el personaje del relato intentó robar el portaaviones ‘John F. Kennedy’. No lo consiguió, pero sí se llevó el Cuaderno de Bitácora. El cuento no se publicó porque no hubo oportunidad.

28 de diciembre: Día de los Inocentes. Ya no se dan inocentadas en los periódicos como hace 60 o 70 años, cuando un periódico de Málaga anunció que iban a llegar no sé cuántas guineanas para trabajar en el servicio doméstico, noticia que se extendió por toda España. De todas las provincias llegaron peticiones para contratarlas porque el corresponsal de Agencia Efe en Málaga envió ‘la noticia’, desconociendo que era la inocentada de su periódico el 28 de diciembre.

31 de diciembre: Los partidos políticos, tanto, los que tienen muchos diputados como los que tienen uno o dos, no se ponen de acuerdo. Cada uno es cada uno, o como decimos en Málaga, ‘caunoecauno’, que es lo mismo con ahorro de letras.

Último día: Málaga despidió el funesto año 2024 con un poquito de lluvia. Como año bisiesto respondió al dicho «año bisiesto, año bisiesto, año siniestro». No habrá año bisiesto hasta 2028.