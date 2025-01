¿Es Málaga una ciudad Muy Ilustre?

La ‘alerta heráldica’ la da Manuel Romero, profesor de Historia en el Instituto Isidoro Sánchez, en Nuevo San Andrés. Como explica, este curso les encargó a sus alumnos de 1º de Bachillerato un trabajo sobre Málaga, «y a través de los títulos de su escudo, les explicaría la historia de la ciudad».

Fue mientras el alumnado realizaba el trabajo, «cuando me di cuenta de que había algo raro: me faltaba o me sobraba un ‘Muy’», explica.

Manuel Romero se refiere al título de ‘Muy Ilustre’, presente durante largo tiempo en el escudo de la ciudad. De hecho, la foto para este reportaje está tomada en la Glorieta de la Provincia, en el Parque; una obra de Daniel Rubio de 1922, donde sí aparece el ‘Muy Ilustre’ en el emblema de Málaga, junto al resto de títulos: ‘Muy Noble’, ‘Muy Leal’, ‘Tanto Monta’, ‘Siempre denodada’, ‘la primera en el peligro de la Libertad’, ‘Muy Hospitalaria’ y ‘Muy Benéfica’.

Un compendio de títulos que comenzó a otorgarse en 1492, con ‘Muy Noble’, por acuerdo del Cabildo y terminó, precisamente, en 1922 con ‘Muy Benéfica’, por Real Decreto, a causa de la atención desinteresada de Málaga a los enfermos y heridos en la Guerra Marruecos.

¿Cuál es entonces el problema? La diferencia entre dos realidades oficiales distintas.

La información municipal

Por un lado, el Reglamento de Protocolo y Ceremonial de la Ciudad de Málaga, descargable en la web municipal, informa en su artículo 2º, de que uno de los títulos que ostenta la ciudad es el de ‘Muy Ilustre. Se trata, informa el reglamento, de una Real Orden del 25 de octubre de 1710, por la que el presidente del Consejo de Castilla, en nombre de Felipe V, agradecía a Málaga «los servicios prestados a la Corona durante la Guerra de Sucesión» -el apoyo por tanto de la ciudad al candidato Borbón vencedor. El título confería a los miembros del Concejo Municipal el tratamiento de «Ilustre».

Por otra parte, en la web municipal, en el apartado sobre el escudo y bandera de la ciudad, puede leerse al desglosar los títulos: «Muy Ilustre (1710): por su apoyo durante la Guerra de Sucesión».

El escudo oficial

La información institucional del Ayuntamiento contrasta con el actual escudo oficial de la ciudad de Málaga. Además, ya en el de los años 60 no aparece el título de ‘Muy Ilustre’.

Tras un trabajo del académico de la Historia y archivero municipal Rafael Bejarano, el escudo actual se aprobó en pleno en 1999 y en 2002 la Junta de Andalucía lo autorizó: tampoco entonces regresó el ‘Muy Ilustre’.

El académico malagueño de la Historia, Francisco Cabrera, explica a La Opinión que esta concesión del XVIII no aparece «en la Colección de Originales, donde se conservan las órdenes de cualquier rango que llegaban de la Corona». El experto duda además de que Rafael Bejarano se equivocara en sus conclusiones.

Alfonso Canales, Antonio Garrido, Mari Pepa Lara y Rafael Bejarano, en la presentación del nuevo escudo de Málaga en 1999. / Arciniega

La también académica de la Historia y antigua archivera municipal, Mari Pepa Lara, señala a este periódico que «después de casi 40 años -en el Archivo Municipal- nunca lo vi escrito en ningún documento».

Además, cuestiona el agradecimiento de Felipe V al apoyo de Málaga a su persona: «Las ciudades, cuando dan dinero, es porque así se lo ordenan los reyes, no por su propia voluntad». Mari Pepa Lara cree que todo se debe a «una confusión» y que no hubo tal título, de ahí que le extrañe que aparezca en la web del Ayuntamiento y en el Reglamento de Protocolo.

Como la Pragmática de Carlos III

En una línea parecida, la actual archivera municipal, Maribel Vila, señala que el título de ‘Muy Ilustre’ es una consulta muy recurrente en el Archivo Municipal; aunque «no hemos encontrado esa referencia documental», la Real Orden del 25 de octubre de 1710.

Para Maribel Vila, se trata de un caso parecido a la famosa pragmática de Carlos III, por la que se libera un preso en Semana Santa, y que nunca ha aparecido.

¿Es Málaga ciudad ‘Muy Ilustre’?: Hasta la fecha, no hay documentos que lo respalden.

