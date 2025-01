La máquina del tiempo de Love of Lesbian

Resumir casi treinta años de música en un concierto de dos horas es difícil. Pero no imposible. Despertar una emoción que sentiste en 2009 escuchando una canción de tu grupo favorito quince años después es algo que Love of Lesbian es capaz de conseguir. Y parece un gesto cotidiano, trasladar así un sentimiento de aquí para allá. Como si nada. Es lo que ocurre cuando la poesía se transforma en música. Que tiene el poder de perdurar. Que te vuelve único e inconfundible.

A las 21:00 la luz anaranjada que ilumina débilmente la Paris 15 se apaga y comienza el viaje. No han ido demasiado lejos para empezar, es octubre de 2024 y suena 'Ejército de Salvación'. Desde el final de la sala toman protagonismo los brazos alzados moviéndose al ritmo de los acordes. Love of Lesbian ya se ha apoderado de la sala. “La intención es que salgáis del concierto y penséis: Me han pasado los últimos 20 años de mi vida”, son las primeras palabras del vocalista del grupo. Y lo están consiguiendo porque ahora estamos en marzo de 2016 y tocan 'Cuando no me Ves'. Moverse de un lado a otro ya es inevitable y las paredes retumban cada vez más aguantando la vibración de la batería, el piano y las guitarras.

Palmas y cuerdas

No es suficiente. Aún el tiempo no ha cedido demasiado. Si desean llegar a sus orígenes, el viaje debe extenderse un poco más. Van a detenerse en enero de 2007. En 'Cuentos Chinos para Niños del Japón'. Se escucha 'Colores de una Sombra'. No importa la distancia que te separe del escenario, no es difícil sentir que estás ahí, dentro del álbum, entre acordes y percusiones que producen una explosión de emociones. Sigue 'Noches Reversibles', que empieza acompañada únicamente por las palmas del público y las cuerdas de la guitarra de Julián Saldarriaga. Este año acaba con la atracción inevitable de ´La Niña Imantada´.

Una sala entregada a Balmes y los suyos / Samuel Torres

Con el himno de 'Sesenta Memorias Perdidas' ya no queda nadie en silencio. Las armonías se han apoderado del público. Los vasos están vacíos pero nadie quiere abandonar la pista para buscar más bebida. La máquina del tiempo avanza y retrocede continuamente. Suena '1999' y 'Voy a Romper las Ventanas' que despide esta etapa con un largo solo de piano. Siguen 'Qué Vas a Saber', 'Bajo el Volcán' y 'La Champions y el Mundial'.

Un grupo impredecible debe tener seguidores impredecibles. Cut, un fan disfrazado del Poeta Halley sube al escenario para cantar 'Me amo'. Santi Balmes no consigue entonar más de dos palabras sin echarse a reir. Todo el escenario baila, toda la sala le acompaña. La canción dura el doble. Nadie quiere que termine. Pero el concierto va llegando a su fin. Ha sido una montaña rusa. Love of Lesbian hace coexistir una fiesta, una ruptura y una declaración de intenciones. 'Incendios de Nieve' comienza a capela pero enseguida se monta una orquesta. "Es el momento de besarse". Con Vega, su invitada de esta noche cantan 'Allí Donde Solíamos Gritar' y en 'La Hermandad', el cantante baja del escenario para brindar con el público que, además de compartir la euforia, le empapa de cerveza, pero ya nada importa. Ha sido un "chute de adrenalina".

La banda, sobre las tablas de la París 15 / Samuel Torres

'Club de Fans de John Boy' pone a la sala a saltar. "Prometemos volver Málaga", pronuncia el cantante y después de un valls con el batería Oriol Bonet se inclinan hacia el público y se despiden. Vuelve la luz. La máquina del tiempo se ha detenido. Aqui termina el viaje.