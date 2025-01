El PSOE exige a De la Torre que priorice la construcción de VPO “en vez de echar a los malagueños de su ciudad”

El Grupo Municipal Socialista defiende este jueves en la Comisión de Derechos Sociales una moción para exigir al Instituto Municipal de la Vivienda que priorice la construcción de vivienda protegida “porque es su principal función, a la que se debe de manera exclusiva, en vez de la construcción de campos de fútbol o el arreglo de edificios municipal cuyas obras deberían financiarse con cargos a presupuestos de otras áreas como Deportes, los distritos, Urbanismo o el propio Ayuntamiento”. Así lo ha pedido el portavoz socialista, Daniel Pérez, acompañado de la responsable de Vivienda en el PSOE, Carmen Martín y un grupo de afectados por la falta de vivienda asequible en Málaga. Martín defenderá la moción que se ha presentado este martes en la comisión del próximo jueves.

Pérez ha destacado que “la ciudad de Málaga enfrenta una emergencia habitacional, con más de 34.000 demandantes de vivienda protegida, la cifra más alta de España”. Frente a esta realidad, el equipo de gobierno municipal “con Paco de la Torre a la cabeza, no ha adoptado medidas eficaces". Por el contrario, según el líder socialista, el alcalde “ha minimizado el problema e incluso ha sugerido a los malagueños que no pueden acceder a una vivienda que consideren abandonar la ciudad”. A esta petición se sumaron también varios concejales del Partido Popular, entre los que figura el propio responsable de Vivienda en el Ayuntamiento, Francisco Pomares, quien en una conversación telefónica con Salvador Martín, vecino que ha asistido a la rueda de prensa, le dijo hace pocos días que “si no puede pagar un piso en la ciudad, se tendrá que marchar con la familia a otro municipio”. Pérez ha calificado este comentario como “indignante, impropio de un responsable público y muy lejos de ser sensible con los problemas de los ciudadanos”.

"Es inaceptable"

La responsable de Vivienda en el grupo socialista, Carmen Martín, ha manifestado que “es inaceptable que, en un contexto de crisis habitacional, el Instituto Municipal de la Vivienda solo ejecutase el 23% de su presupuesto en 2024 y destine fondos a proyectos ajenos a su propósito, mientras miles de familias esperan una solución", ha denunciado en relación con la financiación del IMV a “obras que no son de su competencia mientras que miles de malagueños tienen que hacer la maleta cada año por la falta de vivienda asequible”.

La socialista ha explicado varios puntos de la moción, entre los que figuran “la priorización de la construcción de vivienda pública a precio asequible; la rehabilitación en barrios con viviendas antiguas “como Carranque, Cuevas o Huelin donde las intervenciones son urgentes debido a su preocupante deterioro”; incrementar las ayudas del alquiler a familias vulnerables y exigir a la Junta de Andalucía que dote de presupuesto “real” a la construcción de vivienda protegida. Sobre este último asunto, la concejala socialista ha recordado que el 85% de la financiación de las actuales promociones de VPO en la ciudad proceden del Gobierno central “mientras que Moreno Bonilla, que ha venido a poner la cara en una foto, no ha puesto un solo euro sobre la mesa”.

Casos de ciudadanos

Durante la rueda de prensa, varios vecinos afectados por la crisis habitacional han compartido sus historias personales, evidenciando la gravedad del problema. Abel Ramos, padre de cuatro hijos y demandante de vivienda desde hace 16 años, ha relatado cómo ha tenido que pasar “por varios desahucios” y enfrenta actualmente la amenaza de quedarse en la calle debido a la especulación inmobiliaria, puesto que la propietaria del piso de alquiler en que vive le ha dicho “que nos vayamos porque le sale más rentable poner el piso en alquiler turístico que en residencial de larga duración. Me ha dicho que en dos meses saca más dinero que conmigo y mi familia en todo el año”.

Salvador Martín, otro vecino, ha denunciado que tras 30 años esperando una Vivienda de Protección Oficial solo recibió la recomendación de replantearse abandonar Málaga por parte del concejal responsable de Vivienda en el Ayuntamiento. “Paco Pomares me dijo por teléfono que si no podía pagar un alquiler, que me fuera con mi familia de la ciudad. Nosotros somos malagueños. ¿Dónde vamos a ir?”, se ha lamentado.

David Cantarero está “prácticamente en la calle desde hace cuatro años”. No tiene dinero para pagar los precios de alquiler que se piden en la capital, así que para evitar dormir en la calle fue acogido en la residencia de San Juan de Dios. Cambió varias veces de domicilio y ahora vive de prestado en una casa de la iglesia. Cantarero ha relatado su periplo en el área de Derechos Sociales. “Desde el Ayuntamiento me están toreando, porque estiman que no tengo un perfil vulnerable", zanjó.