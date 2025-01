La amenaza de aranceles de Trump afecta a casi 300 millones de euros en exportaciones de Málaga

El tejido económico malagueño, en particular el sector agrario, se manifiesta "expectante" y "preocupado" ante las posibles medidas arancelarias que pueda adoptar Donald Trump en la presidencia de EEUU, y recuerdan que este tipo de iniciativas siempre dificultan la exportación y el comercio. En 2024, las exportaciones anuales de Málaga a Estados Unidos han ascendido a 292 millones de euros, con un crecimiento interanual del 30,7%, según los datos hasta el mes de noviembre de la Agencia Andaluza Trade. Estados Unidos se consolida como el principal destino no europeo de las exportaciones malagueñas, situándose como cuarto mercado en cifras de facturación, sólo por detrás de Francia, Italia y Estados Unidos.

El primer capítulo exportador de Málaga a Estados Unidos es el aceite de oliva, con datos de récord en 2024 por valor de 213 millones de euros y un alza del 59%. Constituye así el 73% del total de las ventas. Lejos queda el segundo apartado, los instrumentos y aparatos de óptica y fotografía, con 23 millones y una subida de casi el 8%.

El campo y la "lacra" de los posibles aranceles

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, afirma que la llegada de Trump "trae consigo la lacra del anunciado proteccionismo, que genera una gran inquietud en el comercio internacional".

"Las declaraciones del presidente sobre la posible imposición de nuevos aranceles a productos importados plantean un escenario que podría repercutir gravemente en la competitividad de nuestras exportaciones", lamenta.

"Es importante tener en cuenta que España es líder en la producción de alimentos de alta calidad, como el aceite de oliva, el vino, los cítricos, y otros productos que cuentan con una importante presencia en el mercado estadounidense. Cualquier incremento en los aranceles podría afectar directamente a nuestros agricultores y ganaderos, comprometiendo el desarrollo de toda la actividad agraria.

Asaja rechaza las medidas que limitan el acceso a mercados e insta al Gobierno español y a las instituciones europeas a actuar "con firmeza y unidad, exigiendo respeto a los acuerdos internacionales y defendiendo los intereses del sector agroalimentario".

"Reiteramos nuestro compromiso con los agricultores y ganaderos españoles, y aseguramos que continuaremos defendiendo sus derechos frente a cualquier amenaza que intente desestabilizar un pilar de nuestra economía como es el sector primario", apunta.

El presidente de EEUU, Donald Trump. / Europa Press

Dcoop, principal exportador

Una de las empresas malagueñas con más negocio en Estados Unidos es el grupo agroalimentario Dcoop, con sede en Antequera. En 2023, Dcoop tuvo unas exportaciones torales por valor de 635,7 millones de euros, de los que en torno a 180 millones fueron precisamente para el mercado estadounidense, lo que lo sitúa, junto a Italia, como el destino exterior principal de la sociedad cooperativa presida por Antonio Luque.

"Estamos a la expectativa de ver lo que pasa. No queremos adelantarnos a algo que todavía no se ha producido y que no sabemos en que términos se produciría. Lógicamente, nos preocupan las declaraciones de Trump, porque los aranceles no son positivos para el comercio pero, de momento, no podemos decir más", comenta a este periódico el responsable de Relaciones Corporativas de Dcoop, Esteban Carneros.