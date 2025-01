Málaga decidirá el diseño del futuro Bulto con un concurso público

La Gerencia de Urbanismo ultima la activación de un concurso público para decidir cómo será el futuro Bulto, un barrio de la Carretera de Cádiz que lleva años degradado y que ahora se ha revalorizado debido a los planes previstos en los terrenos portuarios que se ubican justo en frente, la marina de San Andrés y el Auditorio.

Esta licitación se dividirá en dos fases, según ha explicado este miércoles el gerente de Urbanismo, José María Morente, durante la celebración del Consejo Rector de la Gerencia. En la primera fase, los promotores privados que estén interesados en el desarrollo de estos terrenos -donde actualmente se ubica el Cottolengo, algunas viviendas bajas y por donde discurre el ferrocarril de mercancías- deberán presentar sus propuestas de ordenación, es decir, su propio diseño para transformar esta zona.

Ya hay una empresa interesada, Euro Andalucía Eventos SA, que pertenece a la inmobiliaria Sierra Blanca, que ha ejecutado una de las tres Málaga Towers de Sacaba. En su propuesta se incluye, por ejemplo, la construcción de un edificio de 23 plantas para vivienda libre. Hay que recordar que el Plan General ya preveía una “edificación de singular altura” pero destinada a uso administrativo, hotelero o terciario, no residencial.

El equipo de Gobierno ha especificado que esta propuesta no tiene por qué ser la definitiva, ya que tendrá que presentarse al concurso público, que es de libre concurrencia, por lo que se podrán presentar otras ofertas.

Viviendas

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga contempla la construcción de 179 viviendas libres y 82 protegidas, estas últimas destinadas a los vecinos que aún residen en esa zona y que tengan derecho a desalojo. En cuanto a ese derecho a desalojo, según especifica el área de Vivienda, dependerá de la situación de cada residente, que deberá poder acreditar la situación de propietario.

No obstante, el concejal responsable, Francisco Pomares, sostiene que aunque no haya derecho a desalojo en la bolsa de viviendas protegidas prevista sí se negociará una vía de salida, como ya se hizo con los vecinos de El Perchel, a los que la promotora ofreció una indemnización y la administración pública un alquiler social en función de cada caso.

Escogida la propuesta de ordenación urbanística, arrancará la segunda fase de la licitación, en la que se escogerá al aspirante con “mayor solvencia” para gestionar y ejecutar el sector, que actuará como lo que la Ley de Suelo andaluza define como “agente urbanizador” y que se aplicará por primera vez en Málaga. “Sobre todo, lo que se valora es la capacidad de gestionar, ejecutar y desarrollar una pieza bastante complicada”, ha afirmado Morente.

La Gerencia de Urbanismo define esta fórmula como un modelo de gestión indirecta para el desarrollo de estos terrenos, basado en el agente urbanizador, una persona física o jurídica, pública o privada, propietaria o no del suelo, que asume el riesgo y la responsabilidad de la ejecución.

Esta medida ha salido adelante este miércoles en el Consejo Rector de Urbanismo, con los votos en contra de PSOE y Con Málaga, y los del PP y Vox a favor.

“Pelotazo urbanístico”

Tanto PSOE como Con Málaga han tildado la operación como un “pelotazo urbanístico” que no aliviará la necesidad de vivienda asequible de los vecinos de la Carretera de Cádiz.

El concejal socialista, Mariano Ruiz, ha afeado que lo que el equipo de Gobierno califica como una “iniciativa pionera” es en realidad “un paso más en la externalización de servicios” y privatización de las funciones de la Gerencia de Urbanismo que, además “promueve los intereses de los privados”.

“Hay una infraestructura importante, que es el Ferrocarril del Puerto y lo dejamos en manos de que lo decidan los privados”, ha añadido.

El edil ha recordado, además, que existe una alegación de Adif a la propuesta, a la que ha tenido acceso este periódico. En su respuesta a la documentación remitida por la Gerencia de Urbanismo y Sierra Blanca, Adif achaca una “falta de colaboración interadministrativa” en esta transformación urbanística que exige el soterramiento íntegro de las vías del tren.

Asimismo, destaca una “falta de oportunidad y criterio en la solicitud del promotor privado” porque “pasa de puntillas por los dos objetivos principales del Plan General para estos suelos, el soterramiento y el realojo de los titulares y ocupantes de las viviendas y equipamientos existentes “incompatibles con la urbanización propuesta”. De hecho, Adif llega a solicitar a la Gerencia de Urbanismo la anulación del acuerdo del Consejo de Urbanismo del 19 de mayo de 2023 y establezca esa colaboración interadministrativa con Adif, el Ministerio de Transportes, Puertos del Estado y el Puerto de Málaga.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que la primera vez que se emplea la fórmula del agente urbanizador en la ciudad, que define como “figura privatizadora del urbanismo” no es para promover vivienda asequible sino “a petición de una empresa que está especializada en vivienda de lujo”. De hecho, sostiene que “ahora se entiende el cierre del albergue municipal” y se ha preguntado qué será del Instituto Provincial de Educación Permanente que allí se encuentra.

“Nosotros no hemos dado carpetazo al albergue. El pliego reconoce que habrá un Cottolengo, que deberá haber 80 VPO. Es un pliego de gestión y ordenación previa que no está resuelta y no es pública. Me parece atrevido hacer valoraciones de algo que no conocen”, ha respondido la concejal de Urbanismo, Carmen Casero ante las críticos.